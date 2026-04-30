شركة سي دي إس للتطوير العقاري ش.ذ.م.م، وهي شركة مؤسسة أصولاً وتعمل وفقاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة، عن نيتها نقل وتنازل وتفويض كافة حقوق والتزامات ومسؤوليات التطوير المتعلقة بالمشروع العقاري المعروف باسم “CDS WAVE” (ويُشار إليه بـ “المشروع”)، والمسجل لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي تحت رقم تسجيل المشروع (4167).

وسيتم هذا النقل المقترح لصالح شركة كرونا للتطوير ذ.م.م، وهي شركة تطوير عقاري مرخصة أصولاً، وذلك رهناً بالحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، بما في ذلك مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا).

ويشمل هذا النقل، على سبيل المثال لا الحصر، جميع الحقوق والواجبات والالتزامات التعاقدية والمسؤوليات المرتبطة بتطوير المشروع واستكماله وإدارته وتسليمه، وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها لتنظيم التطوير العقاري في إمارة دبي.

وبموجب هذا الإعلان، يُطلب من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المستثمرين والمشترين وأصحاب المصلحة وأي جهات أو أفراد قد يكون لديهم مصلحة قانونية أو مطالبة تتعلق بالمشروع، تقديم أي اعتراضات أو مطالبات أو إبداء رغبة إلى دائرة الأراضي والأملاك في دبي (عن طريق مؤسسة التنظيم العقاري – ريرا) خلال مدة خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلان.

وفي حال عدم تقديم أي اعتراض خلال المدة المحددة، يُعتبر ذلك بمثابة عدم وجود اعتراض على النقل المقترح، وذلك دون الإخلال بأي حقوق قد تكون مكفولة بموجب القوانين المعمول بها.

تم نشر هذا الإعلان امتثالاً للمتطلبات والإجراءات التنظيمية المعمول بها لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي ومؤسسة التنظيم العقاري (ريرا).

