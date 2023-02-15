الدكتورة ألفت غراب.: المصنع يُمثل خطوة غير مسبوقة تعزيز وتوفير الأدوية في السوق المحلي وبناء القدرات المصرية لإنتاج المستحضرات المتطورة

الدكتور على الغمراوى: الطاقة الإنتاجية للمصنع تبلغ 10 مليون فيال سنويا ومن المتوقع وصول حجم المبيعات لأدوية الأورام مليار و358 مليون جنية خلال الـــ 3 سنوات المقبلة

أعلنت شركة سيديكو للصناعات الدوائية احدى الشركات الرائدة في تصنيع الأدوية في مصر والشرق الأوسط و أحد شركات مجموعة أكديما بدء التشغيل التجريبي لمصنع إنتاج مستحضرات علاج الأورام أول مصنع لتصنيع أدوية الأورام في مصر باستثمارات تصل إلى مليار جنيه مصري، بالتعاون مع أحد الشركات الايطالية والمصنفة رقم واحد في تصميم وإنشاء مصانع أدوية الأورام على مستوى العالم حيث قامت بإنشاء أكتر من 63 مصنع أورام على مستوى العالم ، كما تم البدء في الاختبارات الخاصة على أدوية السرطان، وذلك بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه الأدوية الاستراتيجية، مع توجيه باقي الإنتاج للتصدير للأسواق الخارجية في الشرق الأوسط وأفريقيا وشرق أوروبا، فضلاً عن انه يمثل خطوة مهمة تساهم في تحقيق الأمن القومي والصحي للمواطن المصري.

أكدت الدكتورة ألفت غراب - رئيس شركة أكديما أن انشاء مصنع إنتاج مستحضرات علاج الأورام يأتي دعماً لجهود الدولة في مجال توطين صناعة الدواء، خاصة الأدوية الحيوية والاستراتيجية كأدوية علاج الأورام، لذلك فان المصنع يعد خطوة غير مسبوقة من شأنها ليس فقط تعزيز وتوفير الأدوية في السوق لمحلي بل بناء القدرات المصرية لإنتاج الأدوية المتطورة، وذلك في إطار رؤية واستراتيجية مصر 2030، التي تهدف إلى تطوير وتنمية المنظومة الصحية حتى تكون الدولة المصرية قادرة على توطين تلك الصناعة الاستراتيجية، مما يؤهل مصر لتصبح مركزاً إقليمياً وعالمياً لصناعة وتصدير الأدوية .

وقال الدكتور على الغمراوي-رئيس شركة سيديكو إن مصر تمتلك من الإمكانيات والقدرات البحثية والتصنيعية والموارد البشرية ما يؤهلها للقيام بهذا المشروع الاستراتيجي الذي سيكون له تأثير فعال على قطاع الأدوية المصري، حيث سيشكل نقلة نوعية لصناعة الأدوية في مصر. وأكد أن المصنع يعمل بأحدث تكنولوجيا عرفتها هذه الصناعة، فضلاً عن وجود غرفة تحكم تتضمن أحدث أجهزة التتبع والمراقبة لعملية التصنيع على مدار 24 ساعة.

وأضاف: "يعد مرض السرطان أحد الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى انتشار الأمراض، وزيادة معدلات الوفاة على مستوى العالم، وبحسب منظمة الصحة العالمية، فقد تجاوز العالم عتبة جديدة في عام 2021، حيث تم تشخيص ما يُقدّر بنحو 20 مليون شخص مصاب بالسرطان، فيما توفي 10 ملايين شخص بسببه، ومن المتوقع أن تصل إلى 19,3 مليوناً بحلول عام 2025. وفي مصر يتم اكتشاف إصابة 166 ألف شخص بالسرطان سنوياً، لذلك فان المصنع الجديد يعد أحد المشروعات الاستراتيجي التي تهدف إلى تغطية كافة بروتوكولات علاج الأورام الكلاسيكية والمتطورة.

أعرب الدكتور على الغمراوي عن سعادته بتأسيس أول مصنع لإنتاج أدوية الأورام في مصر. وقال: "تم انشاء المصنع على مساحة 1250 مترا مربعا بارتفاع 4 أدوار ليقوم بإنتاج مجموعة من الأدوية المتطورة التي لها فاعلية كبيرة وآثار جانبية أقل. وتصل طاقته الإنتاجية إلى 10 مليون فيال في العام، ومن المتوقع ان يصل حجم المبيعات لأدوية الأورام مليار و358 مليون جنية خلال الـــ 3 سنوات المقبلة، كما سيساهم في توفير بعض الاصناف بأقل من أسعارها المستوردة من 30 إلى 60 %، مما سيقلل الاعتماد على الأدوية القادمة من الخارج، وبالتالي تخفيف الأعباء على الدولة وعلى المواطن المصري، وفي نفس الوقت توفير العملة الصعبة".

جدير بالذكر أنه يصل إجمالي عدد المستحضرات التي من المتوقع إنتاجها يصل إلى 70 مستحضراً. وتسعى الشركة حاليا لعقد اتفاقيات مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في إنتاج أدوية الأورام لنقل تكنولوجيا تصنيع الدواء العالمية إلى مصر.

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