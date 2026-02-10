الدوحة، قطر، وقعت شركة سناب مذكرتي تفاهم مع مكتب الاتصال الحكومي في دولة قطر على هامش قمة الويب قطر 2026، في خطوة تؤكد التزام الطرفين بتعزيز منظومة صناع المحتوى والإعلام والاتصال الرقمي في الدولة.

وتضع المذكرتان أسس شراكة طويلة تهدف إلى تطوير منظومة صناعة المحتوى، والارتقاء بأدوات الحكاية الرقمية، وصقل الكفاءات الإبداعية، بما يدعم ترسيخ الدوحة وجهةً إقليميةً وعالميةً لاقتصاد المحتوى وصناعات الإعلان والإعلام المتقدم.

تعزيز منظومة صناع المحتوى

تنص مذكرة التفاهم الأولى على بحث إقامة شراكة بين شركة سناب ومكتب الاتصال الحكومي لاستضافة قمة سناب لصناع المحتوى في الدوحة لمدة ثلاثة أعوام متتالية بداية من عام 2026. ويستند هذا التوجّه إلى النجاح الذي حققته قمة عام 2025، والتي شكّلت أول نسخة للحدث في منطقة الشرق الأوسط، واستقطبت نخبة من صناع المحتوى من مختلف دول المنطقة والعالم. وتهدف هذه المبادرة إلى دعم تطوّر مجتمع صناع المحتوى لمنصة سناب، وتوسيع نطاق حضوره، وتعزيز مستويات التفاعل معه على المستويين الإقليمي والدولي.

كما يشمل التعاون إعداد وتنفيذ برامج في دولة قطر تستهدف دعم صناع المحتوى، وتطوير المحتوى الرقمي، وتعزيز الابتكار في مجالات الثقافة والسرد الرقمي، بما يسهم في تعزيز مكانة الدوحة على المستويين الإقليمي والدولي.

تعزيز منظومة الإعلام والإعلان وتنمية المواهب

تركز مذكرة التفاهم الثانية على تطوير منظومة الإعلام وصناعة الإعلان في دولة قطر، مع التركيز بشكل خاص على الإعلام الرقمي، والابتكار الإبداعي. ويشمل التعاون إعداد وتنفيذ برامج تدريبية وورش عمل متخصصة تتناول مجالات الإعلان، والتخطيط الإعلامي، والمنصات الرقمية، وأساليب السرد القائمة على المحتوى الذي ينتجه صنّاع المحتوى، إلى جانب ترسيخ أفضل الممارسات المهنية المعتمدة في القطاع.

كما يتناول إطلاق برامج تدريب عملي وتنمية للمواهب تستهدف اكتشاف الكفاءات المهنية الصاعدة في مجالات الإعلام والإعلان والاتصال، وتأهيلها وصقل مهاراتها عبر التوجيه المهني والخبرة التطبيقية، بما يدعم إعداد جيل جديد من القيادات الإعلامية. ويشمل ذلك تعزيز تبادل المعرفة والخبرات المهنية بين المنصات الرقمية العالمية وقطاعي الإعلام والإعلان في دولة قطر.

وقال الشيخ جاسم بن منصور بن جبر آل ثاني، مدير مكتب الاتصال الحكومي ورئيس اللجنة الدائمة لاستضافة قمة الويب: "يجسد هذا التعاون مع شركة سناب التزامنا ببناء قطاع صناعة المحتوى، يتسم بالإبداع والابتكار والارتباط بالعالم، تماشياً مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وتعكس مذكرتا التفاهم رؤيتنا المشتركة لتعزيز القدرات، وترسيخ بيئة داعمة للابتكار، وتمكين المواهب في المنطقة من خلال نماذج متطورة من الإعلام الرقمي وصناعة المحتوى، بما يرسخ مكانة دولة قطر في الإسهام برسم مستقبل صناع المحتوى إقليمياً وعالمياً.»

وفي تعليقه على هذه الشراكة، قال حسين فريجه، نائب رئيس شركة سناب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ: "أثبتت دولة قطر على مدى السنوات الماضية امتلاكها رؤية واضحة لاقتصاد رقمي وإبداعي متطور. ومن خلال مذكرتي التفاهم، نؤكد التزامنا طويل الأمد تجاه الدولة عبر دعم صناع المحتوى، وتنمية الكفاءات الإعلامية، وتبادل أفضل الممارسات على مستوى المنطقة، وبما يهيّئ البيئة المناسبة لازدهار الجيل الجديد من رواة القصص والمعلنين. ونتطلع إلى مواصلة العمل مع مكتب الاتصال الحكومي لتعزيز مكانة الدوحة كوجهة عالمية للابتكار والأبداع والسرد الرقمي".

وتمثل مذكرتا التفاهم خطوة جديدة في مسيرة استثمارات شركة سناب في المنطقة، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية لدولة قطر في مجالات التحول الرقمي، وبناء القدرات البشرية، وتوسيع نطاق الاقتصاد الإبداعي.

نبذة عن شركة سناب

شركة سناب هي شركة تكنولوجيا، تؤمن بأن الكاميرا تقدِّم أفضل فرصة لتحسين الطريقة التي يعيش بها الناس ويتواصلون مع بعضهم، فنحن نُساهم في التقدّم الإنساني؛ لأننا نُتيح للأشخاص الفرصة ليعبّروا عن أنفسهم، ويعيشوا اللحظة، ويكتسبوا المعلومات عن العالم، ويقضوا وقتاً ممتعاً معاً. تتمثل المنتجات الرئيسية الثلاثة لشركة سناب في تطبيق سناب شات، وهو تطبيق تواصل اجتماعي يتيح للمستخدمين تسجيل وبث ومشاركة الرسائل المصورة؛ وتطبيق Lens Studio، وهي منصة الواقع المعزز التي تدعم الواقع المعزز عبر سناب شات والخدمات الأخرى؛ ونظارات الواقع المعزز Spectacles.

تفضل بزيارة الموقع الرسمي snap.com.

للتواصل الإعلامي: snap.mena@webershandwick.com

لمحة عن مكتب الاتصال الحكومي

تأسس مكتب الاتصال الحكومي بموجب القرار الأميري رقم (27) لسنة 2015، ليمثل ذراع الاتصال الاستراتيجي لحكومة دولة قطر. وتتمثل مهام المكتب في تنسيق أنشطة الاتصال والإعلام لدى كافة المؤسسات الرسمية، وتسليط الضوء على رؤية وبرامج الدولة وإبراز إنجازاتها في كافة المجالات.

للمزيد، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.gco.gov.qa/ar

-انتهى-

#بياناتشركات