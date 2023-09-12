تعلن شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية ("سال" أو "الشركة")، الشركة الوطنية الرائدة في تقديم خدمات المناولة الأرضية للشحن الجوي والحلول اللوجستية في المملكة العربية السعودية، عن نيتها المضي قدماً في عملية طرح عام أولي ("الاكتتاب العام" أو "الطرح") لإدراج أسهمها العادية ("الأسهم") في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية ("تداول السعودية")من خلال طرح 30% من أسهم الشركة . ووافقت "تداول السعودية" على طلب الشركة إدراج أسهمها في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية ("تداول السعودية") في 6 يونيو 2023م، كما وافقت هيئة السوق المالية ("الهيئة") على طلب الشركة تسجيل رأسمالها و طرح أربعة وعشرين مليون ( 24,000,000) سهم عادي (تمثل 30 ٪ من رأس مال الشركة) في 21 يونيو 2023م. وسيتم تحديد سعر الإكتتاب في أسهم الطرح عند الإنتهاء من سجل الأوامر.

نظرة عامة على الشركة وأنشطتها التجارية

سال هي شركة رائدة في تقديم خدمات المناولة الأرضية للشحن الجوي والحلول اللوجستية في المملكة العربية السعودية، تلعب دوراً محورياً في تنويع اقتصاد المملكة وزيادة ارتباطه بالأسواق العالمية عبر شبكات تجارية واسعة تحفّز تدفق البضائع والخدمات.

تعمل الشركة على ابتكار حلول متكاملة لتزويد الشركات بخدمات شاملة على امتداد سلاسل التوريد، ويندرج تحت مظلتها وحدتي أعمال رئيسيتين هما: خدمات المناولة الأرضية للشحن الجوي والحلول اللوجستية.

تعتبر سال شركة رائدة في مجال المناولة الأرضية للشحن الجوي في المملكة العربية السعودية بحصة سوقية كبيرة تبلغ حوالي 95٪، وتوفر خدمات ذات قيمة مضافة تغطي 18 مطاراً محلياً ودولياً داخل المملكة بما في ذلك المطارات الدولية الأربعة في الرياض وجدة والمدينة المنورة والدمام، ويبلغ إجمالي مساحة المستودعات في محطات الشحن 139 الف متر مربع. حيث تتعامل الشركة مع جميع البضائع الصادرة والواردة والعابرة (الترانزيت)، وتمثل إيرادات أعمال مناولة الشحنات بنسبة 87٪ من إجمالي الإيرادات.

كما توفر الشركة خدمات الحلول اللوجستية المتكاملة والتي تشمل جميع أنماط النقل - البحرية والجوية والبرية – بالإضافة الى المشاريع اللوجستية الخاصة، والتخليص الجمركي والتخزين. وتمثل إيرادات الحلول اللوجستية بنسبة 13٪ من إجمالي الإيرادات.

بالإضافة إلى هذه الخدمات الأساسية، تعمل سال كذلك على تطوير وتوسيع نطاق أعمالها ليشمل مجال الخدمات الأرضية للمسافرين وخدمات التخزين والتوزيع كونها من القطاعات الواعدة ولما تنطوي عليه من إمكانات كبيرة مستقبلا على الرغم من أنها مازالت في طور التطوير ولم تحقق إيرادات في الوقت الحالي.

حصلت الشركة على رخصة لتقديم الخدمات الأرضية لطائرات الركاب لدخول سوق شركات الطيران المحلية مستهدفةً شركات الطيران منخفضة التكلفة، وتستفيد في ذلك من شراكاتها وتكامل أنشطة الأعمال مع قطاع المناولة الأرضية للشحن الجوي. ويعد سوق التخزين والتوزيع من القطاعات الجديدة التي تخطط فيه الشركة لتقديم خدماتها فيه لقطاع التجارة الإلكترونية والقطاع الصحي بالإضافة إلى الاستثمار في مناطق الإيداع الجمركية.

تقدم سال خدماتها لأكثر من 160 عميلاً بما في ذلك كبرى شركات الطيران والعديد من كيانات القطاعين الحكومي والخاص. حيث تحوي قاعدة عملاء الشركة بشكل أساسي على شركات الطيران الناقلة للبضائع بما في ذلك شركة الخطوط السعودية للشحن التي ترتبط معها سال بعلاقة وطيدة من خلال الشركة الأم الخطوط الجوية العربية السعودية ("الخطوط السعودية"). كما تقدم الشركة حلولها اللوجستية لعملائها عبر شبكة عالمية تُغطي أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وآسيا، والولايات المتحدة، وأمريكا الجنوبية، وجنوب أفريقيا.

تفخر سال بسجلها المالي القوي الذي يتجلى واضحاً في مسار نموها الثابت وريادتها في تحقيق الأرباح على مستوى السوق، حيث حققت الشركة إيرادات بلغت 1.22 مليار ريال سعودي للسنة المالية 2022م بمعدل نمو سنوي مركب لثلاث سنوات قدره 20٪. وبلغ صافي دخل الشركة للسنة المالية المشار إليها 362 مليون ريال سعودي بمعدل نمو سنوي مركب لثلاث سنوات قدره 24 ٪، ويعكس ذلك هامش صافي ربح بنسبة 30٪.

يعزى نجاح الشركة إلى المهارات المجتمعة لفريقها الذي يضم أكثر من 900 موظف، و يشكل المواطنون السعوديون 97٪ منهم. مدعوماً بمجلس إدارة يضم خبراء مميزين في قطاعات الخدمات اللوجستية، والعقارات، والطيران، والتمويل، والنقل.

وقال فواز بن محمد الفواز، رئيس مجلس إدارة شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية:

"إن لقطاع الخدمات اللوجستية أهمية كبيرة في مسيرة نمو وتحول الاقتصاد الوطني وهناك العديد من المبادرات الحكومية التي وجدت لدعم نمو هذا القطاع وتطوره وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومنها ’برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية‘ (ندلب)، و’الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية‘، و’المخطط العام للمراكز اللوجستية‘ الذي جرى الإعلان عنه مؤخراً.

تعتبر ’سال‘ اليوم رائدةُ قطاع المناولة الأرضية للشحن الجوي في المملكة من خلال عملياتها التشغيلية المتنامية على امتداد سلسلة القيمة بدءاً من مناولة الشحنات الجوية والحلول اللوجستية، ووصولاً إلى مستهدفاتها بالتوسع في الخدمات الأرضية للمسافرين وخدمات التخزين والتوزيع. وهذا كله بتوفيق الله ومن ثم الدعم المستمر، من مساهمي ’سال‘ ومنسوبيها وموظفيها، الذي ساعدها في تحقيق ما وصلت إليه اليوم من ريادة وإنجازات. ولا يسعني إلا أن أعرب بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن الإدارة العليا للشركة عن امتناننا العميق لهذا الدعم والتزامهم بمواصلته لكتابة فصل جديد من النجاح معاً مستقبلاً".

وقال فيصل بن سعد البداح، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة سال السعودية للخدمات اللوجستية:

"تساهم ’سال‘ في تعزيز سرعة وكفاءة مختلف مراحل سلاسل التوريد ضمن المنظومة الاقتصادية في العالم عبر تزويد العملاء بحلول شاملة تلبي احتياجاتها اللوجستية. وننطلق في ذلك من رغبتنا بإحداث تأثير إيجابي ملموس والمساهمة في بناء قطاع خدمات لوجستية حديث يشكّل عماد التنمية الاقتصادية المستدامة في المملكة. ولم يكن ذلك ممكناً لولا دعم وتفاني فريق عملنا الذي معظمه من المواهب السعودية الشابة الطموحة والتي تجسد ثقافة ’سال‘ القائمة على الامتياز والنزاهة والتركيز على العملاء، والابتكار والتحول.

ومع إعلاننا اليوم عن نيتنا طرح 30٪ من أسهم الشركة للاكتتاب العام، أتشرف بدعوة المستثمرين للانضمام إلينا في رسالتنا لإحداث تأثير إيجابي كل يوم، متماشياً مع رؤيتنا بأن نكون الرائد اللوجستي لوطن يربط أنحاء العالم وأن نكون الخيار المفضل بين مزودي الخدمات اللوجستية".

المزايا التنافسية للشركة:

شركة رائدة في مجال خدمات المناولة الأرضية للشحن الجوي في المملكة العربية السعودية مع شبكة حلول لوجستية عالمية متميزة.

المناولة الأرضية للشحن الجوي

تقدم سال مجموعة واسعة من خدمات المناولة الأرضية للشحن الجوي وتوفر خدمات ذات قيمة مضافة عبر 18 مطاراً في جميع أنحاء المملكة – بما في ذلك المطارات الرئيسية في كل من مدينة الرياض وجدة والمدينة المنورة والدمام – ويبلغ إجمالي مساحة المستودعات في محطات الشحن في هذه المواقع 139 الف متر مربع.

في السنة المالية المنتهية في 2022م، ساهمت أعمال المناولة الأرضية للشحن الجوي بنسبة 87٪ من إجمالي إيرادات الشركة بمناولتها 722 ألف طن من البضائع، واحتفظت بمكانتها الرائدة في المملكة بحصة سوقية تبلغ 95٪.

تمتلك الشركة سلسلة من المزايا التنافسية القوية التي تعززها حواجز الدخول العالية إلى السوق.

الحلول اللوجستية

أطلقت سال أعمال الحلول اللوجستية في أواخر عام 2021م، وتشمل الحلول المتكاملة (للشحن البحري والجوي والبري) والمشاريع اللوجستية الخاصة والتخليص الجمركي والتخزين.

قدمت الشركة في عام 2022م أكثر من 7,000 خدمة لما يزيد على 30 عميلاً عبر مجموعة متنوعة من القطاعات بما في ذلك القطاع الحكومي وشبه الحكومي، وقطاع الفعاليات والثقافة والترفيه، وقطاع السيارات والطيران وقطع الغيار.

ينتشر الشركاء الدوليون لشركة سال في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية وجنوب أفريقيا.

تتمتع الشركة بمكانة جيدة في أسواق الشحن والخدمات اللوجستية السعودية التي تحظى بإمكانيات نمو متميزة مدعومة برؤية 2030.[1]

تهدف المملكة العربية السعودية، ضمن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية المتعلقة بقطاع الطيران، إلى تحقيق حجم مناولة شحنات قدره 4.5 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030م.[2]

من المتوقع أن ينمو إجمالي سوق مناولة الشحنات بمعدل نمو سنوي مركب قدره 14.1٪ ليصل إلى 2.3 مليون طن بحلول عام 2030م.

من المتوقع أن ينمو إجمالي سوق الحلول اللوجستية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11٪ ليصل إلى 446 ألف طن بحلول عام 2030م.

من المتوقع أن ينمو إجمالي سوق الخدمات الأرضية للمسافرين بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11.3٪ ليصل إلى 158 مليون راكب في عام 2030م.

من المتوقع أن ينمو إجمالي سوق التخزين والتوزيع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 13.1٪ ليصل إلى 131 مليار ريال سعودي بحلول عام 2030م.

قاعدة عملاء متنوعة تضم شركات طيران عالمية ووكلاء شحن ووزارات وجهات حكومية أخرى في المملكة، والعديد منها بموجب عقود طويلة الأجل.

تتكون قاعدة عملاء الشركة بشكل أساسي من شركات الطيران الناقلة للبضائع بما في ذلك شركة الخطوط السعودية للشحن التي ترتبط معها سال بعلاقة وثيقة من خلال الشركة الأم الخطوط الجوية العربية السعودية ("الخطوط السعودية").

تقدم الشركة خدماتها وحلولها اللوجستية لعملائها عبر شبكة عالمية تغطي جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وآسيا، والولايات المتحدة، وأمريكا الجنوبية، وجنوب أفريقيا.

تتوقع سال أن تكون الإيرادات الإجمالية أكثر تنوعاً مع نمو أعمالها في مجال الحلول اللوجستية، وفتح تدفقات إيرادات جديدة من أعمال الخدمات الأرضية للمسافرين وخدمات التخزين والتوزيع.

ترتبط الشركة مع العملاء بعقود طويلة ومتوسطة الأجل تتراوح مدتها من 1 إلى 10 سنوات.

تحفيز النمو من خلال توسيع القدرات الحالية في أعمال المناولة الأرضية للشحن الجوي وحلول الخدمات اللوجستية.

التزمت سال باستثمار أكثر من 1.5 مليار ريال سعودي في مرافق محطات الشحن الحديثة وغيرها من الأنظمة الآلية لتعزيز مكانتها وقدرتها التنافسية وجاهزيتها لتلبية النمو المتوقع في الطلب على أعمال المناولة الأرضية للشحن الجوي حتى عام 2030م. حيث سبق للشركة أن استثمرت ما يقارب 600 مليون ريال سعودي في توسيع مساحة مرافقها، وتعتزم استثمار ما يقارب 906 مليون ريال سعودي ضمن خططها متوسطة المدى.

تتمثل رؤية سال في المناولة الأرضية للشحن الجوي في الحفاظ على ريادتها السوقية من خلال التوسع والابتكار، وتنفيذ خارطة طريق استراتيجية من 5 ركائز: خفض التكاليف، وإثراء تجربة العميل، وتسخير التكنولوجيا، والارتقاء بمهارات رأس المال البشري، و الاستفادة من ريادتها في القطاع لتحقيق نمو إضافي.

تمثل أعمال الحلول اللوجستية فرصة واضحة للنمو في ضوء رؤية الشركة بأن تصبح المزود الوطني الرائد للخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية.

خارطة طريق استراتيجية لتنويع أنشطتنا في قطاعي الخدمات الأرضية للمسافرين وخدمات التوزيع.

الخدمات الأرضية للمسافرين

يوفر حضور سال في المطارات الرئيسية بالمملكة فرصة جذابةً لتوسيع قدرات ا المناولة الأرضية للشحن الجوي إلى تقديم الخدمات الأرضية للمسافرين، وخاصةً لشركات الطيران المحلية والدولية منخفضة التكلفة، وذلك بالشراكة مع شركة مينزيس للطيران، أكبر شركة لخدمات الملاحة الجوية في العالم والتي تقدم خدماتها في أكثر من 250 مطاراً في 58 دولة.

حصلت الشركة في ديسمبر 2022م على الرخصة الاقتصادية المطلوبة من قبل الهيئة العامة للطيران المدني لتقديم الخدمات الأرضية لطائرات الركاب.

تتمتع ’سال‘ بمكانة تتيح لها اغتنام فرص النمو في سوق الخدمات الأرضية للمسافرين في المملكة العربية السعودية، والتي من المتوقع أن تشهد معدل نمو سنوي مركب قدره 11.3٪ من 67 مليون راكب في عام 2022م إلى 158 مليون راكب في عام 2030م وفقاً لتحليلات جهات مستقلة، أو حوالي 330 مليون مسافر بحلول عام 2030م وفقاً لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية الخاصة برؤية 2030.

خدمات التخزين والتوزيع

توفر شراكات سال القوية مع شركات الشحن الجوي والخدمات اللوجستية فرصة حقيقية لتقديم خدمات التوزيع التي تتلاءم بشكلٍ مثالي مع سلسلة القيمة المتقدمة للشركة في قطاع الخدمات اللوجستية، الأمر الذي يساهم بدوره في تعزيز الطرح العام للشركة.

تعتزم الشركة مبدئياً نموذج الأصول الخفيفة مع الاستثمار الرأس مالي تدريجياً في مراكز التخزين والتوزيع لزيادة حصتها في السوق.

تخطط سال لتقديم خدمات التخزين والتوزيع الأساسية لقطاع التجارة الإلكترونية، وخدمات مناطق ومستودعات الإيداع، والميل الأخير.

سجل مالي متميز مع مسار نمو متسق وربحية رائدة على مستوى السوق.

أداء الشركة خلال السنوات المالية 2020م-2022م

حققت سال أداءً مالياً قوياً مع معدل نمو سنوي مركب للإيرادات بنسبة 20٪ خلال الفترة المالية 2020م-2022م.

حافظت الشركة على نمو ثابت في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بواقع 15% تقريباً خلال الفترة 2020م-2022م وحققت هوامش بنسبة 45% للسنة المالية 2022م.

ظلت هوامش الدخل الصافي مستقرة نسبياً، حيث ارتفعت من 28% في السنة المالية 2020م إلى 30% في السنة المالية 2022م.

حققت سال نمواً من خانتين في العائد على رأس المال المستثمر والذي بلغ حوالي 13% في السنة المالية 2022م.

انخفضت نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين من 2.8X إلى 1.7X في نهاية السنة المالية 2022م.

تولد سال تدفقات مالية مرتفعة مما يتيح لها توزيع الأرباح وتمويل نفقاتها الرأسمالية ذاتياً.

دفعت سال توزيعات أرباح بقيمة 100 مليون ريال في السنة المالية 2021م، و255 مليون ريال في السنة المالية 2022م.

الأداء خلال النصف الأول من 2023م

حققت سال نمواً في الإيرادات بنسبة 15.1% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2023.

سجلت سال نمواً في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 24.5% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2023، مع تحسن الهوامش لتبلغ 47%.

حافظت سال على مستويات ربحية قوية، إذ أعلنت عن نمو صافي الربح بنسبة 26.7% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2023 مع تحسن الهوامش لتبلغ 31.4%.

وزعت الشركة أرباحاً نقدية بقيمة 70 مليون ريال عن الربع الأول من العام 2023 وأعلنت عن توزيعات بقيمة 70 مليون ريال عن الربع الثاني من العام 2023.

فريق إدارة يتمتع برؤية ثاقبة، ونهج قوي في الحوكمة والاستدامة.

يتمتع فريق إدارة سال بخبرة عالية وسجل حافلٍ بالإنجازات في القطاع، حيث عمل معظم أعضاء هذا الفريق معاً في سال أو "السعودية للشحن" بشكل مباشر أو غير مباشر على مر السنين.

يتمتع مجلس إدارة سال بخبرات واسعة، يرأسه رئيس مجلس إدارة مستقل وينحدر أعضاء المجلس من خلفيات متنوعة.

تثق سال بقدرة فريق الإدارة على تنفيذ الاستراتيجيات القادمة وخلق قيمة طويلة الأجل للمساهمين.

تقوم لجان الحوكمة المنبثقة عن مجلس الإدارة - بما في ذلك لجنة المراجعة، ولجنة المكافآت والترشيحات، واللجنة التنفيذية - بمراقبة وإدارة المخاطر ومتابعة أداء الأعمال واستمراريتها.

تعتبر الاستدامة جوهر نجاح سال، وقد أطلقت الشركة العديد من المبادرات الرامية إلى تقليل انبعاثات الكربون، واعتماد المركبات/المعدات الكهربائية في أسطولها، وإدارة النفايات بكفاءة.

يلتزم قسم الصحة والسلامة والأمن والبيئة في سال بأعلى المعايير في هذا المجال مع الامتثال للقواعد واللوائح ومعايير الأعمال.

تستثمر سال في مجموعة متنوعة من مبادرات تنمية رأس المال البشري بما في ذلك التطوير الوظيفي والتدريب على تولي المهام القيادية، إلى جانب الالتزام بتعزيز التنوع في مكان العمل.

تفاصيل الطرح:

الإدراج في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية ("تداول السعودية").

تتكون عملية الطرح من أربعة وعشرون مليون 24.000.000 سهم عادي ("أسهم الطرح") وتمثل ما نسبته ثلاثون بالمائة (30%) من رأس مال الشركة سيتم بيعها من قبل المساهمين الحاليين ("المساهمان البائعان").

يمتلك المساهمان البائعان معاً 100٪ من أسهم الشركة قبل الطرح. وستبلغ حصتهما معاً بعد اكتمال الطرح 70٪ من رأس مال الشركة. والمساهمان البائعان هما المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بحصة 70٪، وشركة "ترابط" لخدمات الشحن الجوي بحصة 30٪.

من المتوقع أن تبلغ نسبة الأسهم المملوكة من قبل الجمهور عند الإدراج 30% من أسهم الشركة.

فيما يتعلق بالطرح، قامت الشركة بتعيين شركة إتش إس بي سي العربية السعودية كمستشار مالي ومنسق للطرح ومديراً للاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية.

تم تعيين البنك السعودي الأول (ساب) وبنك الرياض والبنك الأهلي السعودي ومصرف الراجحي والبنك العربي الوطني كجهات مستلمة (يشار إليهم مجتمعين بـ "الجهات المستلمة") لشريحة المستثمرين الأفراد.

يرجى الاطلاع على نشرة الاصدار لمعرفة التفاصيل حول الجدول الزمني المتوقع للطرح.

يقتصر الاكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين هما:

الشريحة (أ) الفئات المشاركة: وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر. ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة بشكل مبدئي أربعة وعشرون (24,000,000) مليون سهم تمثل ما نسبته مائة بالمائة (100%) من إجمالي أسهم الطرح. في حال وجود طلب كافٍ من قبل المكتتبين الأفراد، يحق لمديري سجل اكتتاب المؤسسات تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة إلى واحد وعشرون مليون وستمائة ألف (21,600,000) سهم كحد أدنى، لتمثل ما نسبته تسعون بالمائة (90%) من أسهم الطرح. وسيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة من قبل المستشار المالي، وبالتشاور مع الشركة.

وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر. ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة بشكل مبدئي أربعة وعشرون (24,000,000) مليون سهم تمثل ما نسبته مائة بالمائة (100%) من إجمالي أسهم الطرح. في حال وجود طلب كافٍ من قبل المكتتبين الأفراد، يحق لمديري سجل اكتتاب المؤسسات تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة إلى واحد وعشرون مليون وستمائة ألف (21,600,000) سهم كحد أدنى، لتمثل ما نسبته تسعون بالمائة (90%) من أسهم الطرح. وسيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة من قبل المستشار المالي، وبالتشاور مع الشركة. الشريحة (ب) المكتتبون الأفراد: وتشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصّر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القصر، بالإضافة إلى أي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ممن لديهم حسابات بنكيةً، ويحق لهم فتح حسابات استثمارية، لدى إحدى الجهات المستلمة. ويعد لاغياً اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته،

وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب. وفي حال تم الاكتتاب مرتين، سوف يعتبر الاكتتاب الثاني لاغياً ويتم أخذ الاكتتاب الأول بالاعتبار فقط. وسوف يُخصص للمكتتبين الأفراد بحد اعلى يبلغ مليونين وأربعمائة ألف (2,400,000) سهم، والتي تمثل نسبة عشرة بالمائة (10%) من إجمالي أسهم الطرح. وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين الأفراد بكامل عدد الأسهم المخصصة لهم، يحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة لهم لتتناسب مع عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قبل هؤلاء المكتتبين.

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