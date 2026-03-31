الدوحة، قطر: حازت شركة زيمان للخدمات والحلول ش.م.م، ذراع الحلول الكهربائية التابعة لمؤسسة الزبير في قطر، والرائدة في مجال تكامل الأنظمة، على جائزة " قوة الشراكة" - لأفضل مشروع ضيافة متصل لعام 2025م - من شركة سيجنيفاي، الرائدة عالميًا في مجال الإضاءة، وذلك لنجاحها المتميز في تنفيذ مشروع مدينة مريال المائية.

تمنح جوائز "قوة الشراكة" من شركة سيجنيفاي لتكريم المشاريع المتميزة، التي تُنفذ بالتعاون الوثيق بين سيجنيفاي وشركات تكامل الأنظمة المعتمدة لديها. تُسلّط هذه الجوائز الضوء على الابتكار في مجال الإضاءة المتصلة ومشاريع المدن الذكية، لإبراز الشراكات التي تُعزز الأداء، وتُحفّز النمو، وتُحقق قيمة استثنائية. كما تُبيّن كيف يُمكن للتعاون الفعّال أن يُحقق نتائج تتجاوز مجموع المساهمات الفردية.

كذلك تُكرّم هذه الجوائز معامل الابتكار في مجال الإضاءة المتصلة ومشاريع المدن الذكية، مُبرزةً الشراكات التي تُحسّن الأداء، وتُحفّز النمو، وتُقدّم قيمة استثنائية. وعلّق المدير العام لشركة زيمان للخدمات والحلول ش.م.م، الفاضل ميكي باتيل، على هذا الإنجاز قائلاً: "يُعدّ حصولنا على جائزة "قوة الشراكة" من شركة سيجنيفاي شرفاً عظيماً لفريقنا في قطر. وتُمثّل حديقة مريال المائية نموذجاً رائداً في هندسة الترفيه الحديثة، وباتي هذا التقدير ليؤكد قوة تعاوننا مع سيجنيفاي. كما يُجسّد ما يُمكن تحقيقه عندما تتضافر الخبرة والشراكة لخلق تجارب غامرة وبنية تحتية ذكية. ونحن فخورون بتقديم مشروع لا يُلبي توقعات هذه الوجهة السياحية المتميزة فحسب، بل يتجاوزها."

تُعدّ حديقة مريال المائية إحدى أبرز وجهات الترفيه في قطر، حيث تُمثّل جيلاً جديداً من المشاريع الضخمة التي تُركّز على التجارب، وتجمع بين الابتكار الهندسي والترفيه والبنية التحتية الذكية، ويعكس هذا التقدير التعاون الوثيق بين فريق زيمان وسيجنيفاي، مُبرزاً أثر الشراكات الفعّالة في إنجاز مشاريع معقدة وعالية الجودة.

نبذة عن شركة زيمان للخدمات والحلول ش.م.م:

تأسست شركة زيمان للخدمات والحلول ش.م.م عام ٢٠١٣، وبدأت عملياتها في قطر بطموح أن تصبح مزودًا رائدًا لحلول توليد وتوزيع الطاقة، ومنذ ذلك الحين، نمت الشركة لتصبح موردًا رئيسيًا لمنتجات توزيع ونقل الطاقة الكهربائية، وحلول الإضاءة المتقدمة، وأنظمة التحكم في الإضاءة، وأنظمة الجهد المنخفض للغاية، ومجموعة من الخدمات ذات الصلة. وبصفتها جزءًا من مؤسسة الزبير، تسترشد عمليات زيمان بفهم عميق للسوق والتزام ببناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء. وتركز الشركة على تقديم حلول شاملة تجمع بين الخبرة الفنية والشراكات الموثوقة والمنتجات عالية الجودة لضمان قيمة استثنائية ورضا العملاء.

