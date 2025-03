القاهرة، في إطار التزامها بالمسؤولية المجتمعية، أعلنت شركة "ذا مارك للمجتمعات العمرانية" – إحدى الشركات الرائدة في تطوير المجتمعات السكنية والوجهات التجارية الفاخرة - عن تعاونها مع مؤسسة "بنك الطعام المصري" لتوزيع كراتين رمضان، التي تحتوي على المواد الغذائية الأساسية، لدعم 20,000 فرد من الفئات الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان المبارك. تأتي هذه المبادرة كجزء من جهود الشركة لتعزيز التكافل الاجتماعي ودعم التنمية المستدامة، وتأكيدًا على دور القطاع الخاص في تلبية احتياجات المجتمع والمساهمة في تحسين حياة الأسر الأكثر احتياجًا.

بهذه المناسبة، أعرب المهندس عمرو بدر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "ذا مارك للمجتمعات العمرانية" عن تقديره بالتعاون مع مؤسسة بنك الطعام المصري، مصرحاً: "لا يقتصر دورنا على تطوير المجتمعات العمرانية فحسب، بل نؤمن بأن لدينا مسؤولية مجتمعية حقيقية في تفعيل الاستدامة والمساهمة الفاعلة في تنمية المجتمع. ويعد شهر رمضان المبارك فرصة مهمة لتعزيز هذا الدور الاجتماعي، حيث يتجلى فيه معنى التكافل والتعاون. من خلال هذه المبادرة، نؤكد التزامنا المستمر بدعم الأسر الأكثر احتياجًا. كما يشكل تعاوننا مع مؤسسة "بنك الطعام المصري" نموذجًا مثاليًا للشراكة بين القطاع الخاص والمؤسسات المجتمعية، وهو تعاون يعود بالفائدة المباشرة على المجتمع، ويعزز قيم التضامن والتكافل الاجتماعي التي نسعي لنشرها ."

بدوره، عبر السيد محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "بنك الطعام المصري"، عن اعتزازه بالشراكة مع شركة "ذا مارك للمجتمعات العمرانية"، قائلاً: "نسعد بالشراكة مع شركة "ذا مارك للمجتمعات العمرانية" في هذه المبادرة التي تعكس التزام الشركة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا في جميع محافظات مصر وتعزيز قيم التكافل والتعاون. وأضاف، "إن القطاع الخاص يلعب دورا بالغ الأهمية في دعم أهداف التنمية المجتمعية، ونحن في بنك الطعام المصري نمتلك الخبرة والقدرة على تنفيذ مثل هذه المبادرات على نطاق واسع في مختلف أنحاء مصر، لتلبية احتياجات الفئات المستحقة، مما يساهم في تحقيق تأثير إيجابي ومباشر في حياة الأفراد وتحسين المجتمعات".

شارك موظفو "ذا مارك للمجتمعات العمرانية" في فعالية تعبئة الكراتين التي تحتوي على المواد الغذائية الأساسية، و التي تم تنظيمها في مشروعهم الرائد "ذا مارك جاردنز" بالقاهرة الجديدة، أحد أبرز المجتمعات السكنية للشركة. وجاء ذلك تأكيداً على التزام الشركة الراسخ بإشراك جميع أفراد فريق العمل في هذه المبادرة الإنسانية، مما عزز روح التعاون بين الفريق ورسخ قيم التضامن والمشاركة الفعالة في تحقيق الأهداف المجتمعية.

تأتي هذه المبادرة تأكيداً لالتزام "ذا مارك للمجتمعات العمرانية" بدمج المسؤولية المجتمعية في إستراتجيتها الشاملة، من خلال دعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع. كما تعكس الشراكة مع مؤسسة "بنك الطعام المصري" نموذجًا فعّالًا للتعاون بين القطاع الخاص والمؤسسات المجتمعية، بهدف تحقيق تأثير إيجابي ملموس وتعزيز قيم التضامن المجتمعي في مصر.

نبذة عن شركة ذا مارك للمجتمعات العمرانية:

تأسست شركة "ذا مارك للمجتمعات العمرانية The MarQ Communities –" عام 2019، وسرعان ما أثبتت ريادتها في السوق العقاري المصري من خلال تقديم مشروعات سكنية وتجارية متميزة في شرق القاهرة بهدف إلهام العملاء وتقديم تجربة حياة إستثنائية. وتمتلك الشركة محفظة أراضي تبلغ 1300 فدان من خلال 4 مشروعات سكنية تتمثل في "ذا مارك جاردنز – The MarQ Gardens"، و"ذا ووتر مارك – The WaterMarQ"، و"ذا مارك فيل – The MarQVille"، و"ذا وندر مارك –The WonderMarQ "، ومشروع تجاري "ماركيت –Marquette".

نبذة عن مؤسسة بنك الطعام المصري:

أنشئ بنك الطعام عام 2004 كمؤسسة غير حكومية تهدف لتحقيق الأمن الغذائي في مصر، وعلى مدار سبعة عشر عاما استمر بنك الطعام في دعم الأسر الأكثر احتياجا في مصر التي تواجه صعوبات وتحديات في الحصول على غذاء كاف وآمن ومغذي مما ساهم بشكل مباشر في تخفيف حدة المعاناة من الجوع على المستوى الوطني.

-انتهى-

#بياناتشركات