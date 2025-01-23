الرياض: أعلنت شركة دراية المالية ("دراية" أو "الشركة")، المنصة الرقمية الاستثمارية المستقلة الرائدة في المملكة العربية السعودية ("المملكة" أو "السعودية")، اليوم عن نيتها المضي قدماً في عملية الطرح العام الأولي ("الاكتتاب العام" أو "الطرح") لإدراج أسهمها العادية ("الأسهم") في السوق الرئيسية لتداول السعودية ("تداول").

وقد وافقت هيئة السوق المالية ("الهيئة") بتاريخ 25 ديسمبر 2024م على طلب الشركة بتسجيل رأس مالها وطرح 49,947,039 سهماً عادياً ("أسهم الطرح")، وهو ما يمثل 20% من الأسهم المصدرة من رأس مال الشركة، وذلك من خلال عملية بيع جزئي من قبل المساهمين الحاليين في الشركة بما يتناسب مع حصص ملكيتهم الحالية ("المساهمون البائعون"). وسيتم تحديد سعر أسهم الطرح بعد انتهاء فترة بناء سجل الأوامر. لن تحصل الشركة على أي من عوائد الطرح وسيتم توزيع متحصلات الطرح على المساهمين البائعين.

نظرة عامة على الطرح

عملية الطرح العام الأولي تتضمن طرح 49,947,039 سهماً عادياً، وتمثل أسهم الطرح ما نسبته 20% من رأس مال الشركة المصدر.

سيتم إدراج أسهم الطرح وتداولها في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد استكمال الطرح والانتهاء من إجراءات الطرح النظامية لدى هيئة السوق المالية وتداول السعودية.

سيتم طرح أسهم الطرح للاكتتاب للمستثمرين الأفراد والمستثمرين من المؤسسات، بما في ذلك الفئات المشاركة خارج الولايات المتحدة وفقاً للائحة "إس" الصادرة بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933م وتعديلاته ("قانون الأوراق المالية").

سيتم طرح الأسهم المطروحة للمستثمرين من المؤسسات مع إمكانية تخصيص نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للمكتتبين الأفراد.

سيتم تحديد سعر الطرح النهائي عند اكتمال فترة عملية بناء سجل الأوامر.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة ipo.derayah.com

لمحة عامة عن الشركة

تُعد شركة دراية المالية المنصة الاستثمارية الرقمية المستقلة الرائدة في المملكة العربية السعودية، والملتزمة بتبسيط الاستثمار وتعزيز الثروة المالية لجميع المستثمرين.

وحققت الشركة منذ تأسيسها عام 2009م، نمواً مطرداً لتصبح اليوم المزود الرائد لحلول الوساطة المالية وإدارة الأصول والثروات، المعتمدة على أحدث التقنيات. وقد نجحت الشركة في خدمة قاعدة متنوعة ومتنامية من العملاء، حيث اتسعت قاعدة حسابات عملائها بمقدار 12 ضعفاً منذ عام 2016.

تستمد دراية قوتها من خبرتها الراسخة في الأسواق المالية، ومن مجلس إدارة يتمتع برؤية مستقبلية بقيادة مؤسس الشركة، وبدعم من فريق إداري تنفيذي ذو خبرة واسعة في الأسواق المالية والاستثمارات. بالإضافة إلى بنيتها التحتية التكنولوجية المصممة لتعزيز التوسع والمرونة وتحسين تجربة المستخدمين الرقمية، فضلاً عن الابتكار المستمر في المنتجات والذي يضع الشركة في صدارة توجهات السوق ويمنحها مكانة ريادية في تلبية احتياجات العملاء.

ويضاف إلى نقاط القوة أعلاه عمل الشركة في سوق كبير ومتنامي، وديناميكيات مواتية للقطاع، وبرامج داعمة للتحول التقني في الخدمات المالية.

وتشمل قطاعات أعمال دراية الرئيسية خدمات الوساطة المالية وإدارة الأصول والثروات:

منصة وساطة رقمية رائدة في السوق: تقدم دراية منصة وساطة مالية فريدة من نوعها، التي تتيح الوصول بسلاسة إلى 43 سوقاً محلياً وإقليمياً ودولياً. كما توفر خيارات متعددة من الأدوات المالية تشمل الأسهم، وأدوات الدخل الثابت، والمشتقات المالية. خدمة مميزة ومتنوعة لإدارة الأصول والثروات: تُدير دراية محفظة من الأصول بقيمة اجمالية تصل إلى 15.1 مليار ريال سعودي (كما في 30 يونيو 2024م)، وتغطي كلّ من الأسواق العامة والخاصة.



دراية بالأرقام

الوسيط الرقمي الرائد

تعد دراية أكبر وسيط مستقل من حيث إيرادات الوساطة وثالث أكبر شركة وساطة بحصة سوقية تبلغ حوالي 14% في سوق الوساطة الرقمية في المملكة العربية السعودية.

نمت قاعدة حسابات عملاء الشركة بمقدار 12 ضعفاً (بين عامي 2016م-2023م) علماً بأن الشركة تقوم باستقطاب ما يقرب من 100% من العملاء عبر القنوات الرقمية.

أكثر من 98% من عمليات التداول تتم عبر القنوات الرقمية.

خدمة مميزة ومتنوعة لإدارة الأصول

تُدير دراية أصول بقيمة اجمالية تصل الى 15.1 مليار ريال سعودي (حتى 30 يونيو 2024م) وبزيادة تقارب 50% عن 31 ديسمبر 2023م ومحققة معدل نمو سنوي مركب يبلغ 33% (من 2020م ولغاية 30 يونيو 2024م).

تُدير دراية أصول متنوعة، وتتوزّع ما بين 65% في صناديق الأسواق العامةو35% في صناديق الأسواق الخاصة كما في 30 يونيو 2024م.

أداء مالي قوي، إلى جانب إدارة منضبطة لميزانية عمومية خالية من الديون، أثمر عن عوائد مستدامة للمساهمين

سجلت الشركة دخلاً تشغيلياً بقيمة 624 مليون ريال سعودي (2023م) وحققت معدل نمو سنوي مركب بنسبة 31% (2020م-2023م).

بينما سجلت صافي ربح بقيمة 330 مليون ريال (2023م) ومعدل نمو سنوي مركب بنسبة 47% (بين عامي 2020م و2023م) وهامش صافي ربح قدره حوالي 53% في عام 2023م.

تتمتع الشركة في الوقت الحالي بميزانية عمومية منضبطة تتسم بتدفقات نقدية قوية، ونفقات رأسمالية منخفضة، وخلوّ تام من الديون.

كما حققت الشركة عوائد رائدة على متوسط حقوق الملكية والتي بلغت 43%، مع نسبة توزيع أرباح قدرها 69% خلال العام 2023م.

نقاط القوة والمزايا التنافسية

تبسيط الاستثمار لكل مستثمر

آفاق إيجابية للقطاع مدعومة بالقوة الاقتصادية للمملكة العربية السعودية، والتحوّلات المستمرة في القطاع المالي، ووجود شريحة سكانية كبيرة تتمتع بوعي كبير بالعالم الرقمي

أكبر اقتصاد في منطقة مجلس التعاون الخليجي: تمتلك المملكة العربية السعودية، مع وصول ناتجها المحلي الإجمالي الاسمي (كما في 2023م) إلى حوالي 4.01 تريليون ريال سعودي، واحداً من أكبر الاقتصادات في العالم والأكبر في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تمثل حوالي نصف الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة.

المقومات السكانية والرقمية: علاوةً على ذلك، تتميز المملكة بتعداد سكاني نشط اقتصادياً؛ إذ يعتبر 58% منهم في سن العمل، وتشهد ارتفاعاً في نصيب الفرد من الثروة، وتتمتع بمستويات عالية من الرقمنة حيث بلغت نسبة انتشار الإنترنت 100%؛ وهي من أعلى النسب في العالم.

رؤية المملكة 2030م تقود مسيرة النمو: حقق قطاع الخدمات المالية السعودي تقدماً ملحوظاً بفضل برنامج تطوير القطاع المالي، الذي يعتبر مكوناً رئيسياً في "رؤية المملكة 2030م"، والذي يهدف إلى جذب المستثمرين المحليين والدوليين، وتعزيز نمو القطاع الخاص، ورفع مساهمة شركات التقنية المالية المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 13.3 مليار ريال سعودي بحلول عام 2030م.

سوق وساطة رقمية مزدهر: نما سوق الوساطة الرقمية في السعودية بنسبة 9% على أساس سنوي من عام 2018م إلى 2023م من حيث إجمالي قيمة التداول عبر الإنترنت، مع توقعات باستمرار النمو بنسبة 12% سنوياً حتى 2028م، بدعم من زيادة اعتماد التداول عبر الإنترنت وزيادة حجم السوق.

نمو قوي في قطاع إدارة الأصول: شهد هذا القطاع نمواً في حجم الأصول المُدارة بنسبة 12% في الفترة الممتدة بين عامي 2020م و2023م، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 15% على أساس سنوي حتى 2028م، مدعوماً بالظروف المواتية في السوق المالية السعودية.

الوسيط الرقمي المستقل الرائد في المملكة العربية السعودية، الملتزم بخدمة جميع فئات المستثمرين باعتباره البوابة المفضلة إلى الأسواق المحلية والإقليمية والدولية

شركة رائدة بمزايا استثنائية: تُصنّف شركة دراية المالية من بين أكبر ثلاث شركات وساطة في المملكة العربية السعودية من حيث الإيرادات والحصة السوقية، وهي توفر للعملاء إمكانية الوصول إلى 43 سوقاً محلياً وإقليمياً ودولياً من خلال منصاتها.

نمو مستدام وقابل للتوسع، مع استهداف الشرائح غير المخدومة: نما عدد حسابات العملاء بواقع 12 ضعفاً في الفترة الممتدة بين عامي 2016م و2023م، وتم استقطاب ما يقرب من 100% من العملاء عبر القنوات الرقمية منذ عام 2018م، مما يعكس قدرة الشركة على التوسع في عروضها وتقديم حلول أكثر شمولاً لمجموعة أكبر من المستثمرين، ولا سيما المستثمرين الأفراد.

جاذبية قوية للمستثمرين الشباب والمتمرسين رقمياً: شكّل المستثمرون ممن لا تتجاوز أعمارهم 40 عاماً، وهم شريحة الشباب المتمرسين باستخدام التقنيات الرقمية، على نسبة 72% من حسابات العملاء لدى الشركة كما في النصف الأول من عام 2024م. علاوةً على ذلك، تبلغ نسبة من هم في سن العمل من السكان 58% مقابل 49% عالمياً، ومن المتوقع أن تنمو هذه الشريحة بنسبة 2% مقارنةً بالمتوسط العالمي البالغ 0.9% في الفترة الممتدة بين عامي 2023م و2029م.

زيادة كبيرة في الحصّة السوقية: منذ عام 2018م، تعمل دراية على زيادة حصتها في سوق الوساطة عبر الانترنت لتصل إلى 14% في النصف الأول من عام 2024م، مع وصول إيرادات الوساطة لعام 2023م إلى 364 مليون ريال سعودي، وهو ما يجعل دراية أكبر وسيط مستقل في المملكة من حيث الإيرادات.

منفذ استثنائي إلى الأسواق وعرض شامل للأوراق المالية: توفر منصة دراية للعملاء المحليين والإقليميين القدرة على التداول حالياً في 10 أسواق محلية وإقليمية مختلفة، حيث تتيح الاستثمار في الأسهم المحلية والإقليمية والدخل الثابت والمشتقات المالية. كما توفر منصة دراية جلوبل التداول في 33 سوقاً عالمياً وفي مجموعة متنوعة من الأدوات المالية، بما في ذلك الأسهم، وعقود الخيارات، والعقود الآجلة، والعقود مقابل الفروقات، والسندات، والسلع.

شراكات استراتيجية ترتكز على التميز التكنولوجي: كما قامت دراية من خلال منصتها الرائدة بإتاحة الربط الالكتروني مع تطبيقات خارجية لتعزيز تجربة العملاء وإختيار المنصات والتطبيقات التي تتناسب مع رغباتهم مما رسخ مكانتها كشركة رائدة في مجال التكنولوجيا ولاعب رئيسي في سوق الوساطة الرقمية.

خبرات قوية في إدارة الأصول، تمكِّن الشركة من الاستحواذ على حصص أكبر من السوق والتوسع في خدماتها التي تشمل الأصول ذات الهامش المرتفع

عروض موسعة ومتطورة لإدارة الأصول: حرصت الشركة على تنمية نشاطها في إدارة الأصول بشكلٍ كبير خلال السنوات الأخيرة من خلال توسيع عروض منتجاتها، مع التركيز على الأسواق العامة والخاصة في المملكة.

نمو بارز في حجم الأصول المدارة: زادت دراية قيمة أصولها المُدارة إلى ما يقرب ثلاثة أضعاف لتصل إلى 15.1 مليار ريال سعودي كما في النصف الأول من عام 2024م بعد أن كانت 5.6 مليار ريال سعودي في عام 2020م، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 33%، متجاوزةً بشكل كبير معدل النمو السنوي المركب البالغ حوالي 13% في سوق المملكة العربية السعودية في الفترة الممتدة بين عامي 2020م و النصف الأول من عام 2024م.

صناديق الأسواق العامة ذات الأداء المتميز: نمت صناديق الأسواق العامة المدارة من شركة دراية- والتي تشمل الأسهم وأدوات الدخل الثابت وإدارة السيولة النقدية - بمعدل نمو سنوي مركب بلغ نحو 80% في الفترة من عام 2020م والنصف الأول من عام 2024م، مدفوعةً بشكلٍ أساسي بالأداء القوي للمنتجات الرئيسية مثل صندوق دراية المرن للأسهم السعودية والمحافظ الخاصة المدارة.

منتجات مبتكرة في أسواق الاستثمار الخاصة: بلغ حجم الاصول التي تديرها شركة دراية في الأسواق الخاصة ما يقرب من قيمة 5.4 مليار ريال سعودي، كما في النصف الأول من عام 2024م، وتشمل "صندوق دراية ريت"، وصندوق دراية للتمويل التجاري؛ الصندوق المبتكر الذي تقدمه الشركة لدعم التداول بالهامش.

مستويات ربحية قوية ومتفوقة: سجّلت الشركة أرباحاً قوية، حيث حققت هامشاً مختلطاً بلغ 94 نقطة أساس على متوسط الأصول المدارة لعام 2023م، مقارنةً بمتوسط هامش 59 نقطة أساس للصناديق الاستثمارية المدارة من مؤسسات السوق المالية الأخرى.

الالتزام بتطبيق المعايير الدولية: حصلت شركة دراية على تصنيف جودة مدير الاستثمار "MQ2" من "موديز"، كما يلتزم قسم الأسواق المالية في الشركة بالمعايير العالمية لقياس أداء الاستثمار (GIPS®)، الأمر الذي يؤكد التزامها بالحفاظ على أعلى معايير إدارة الاستثمار.

تقنية خاصة ومطورة بهدف توفير تجربة رقمية متفوقة، وتعزيز سرعة الاستجابة للسوق، والتوسع المرن، والكفاءة التشغيلية

حلول تكنولوجية متطوّرة: طورت شركة دراية المالية أنظمتها التقنية الأساسية، مما يمنحها قدرة أكبر على التوسع، ويعزز أداءها في إنجاز المعاملات، ويضمن بالتالي استجابة أسرع لمتطلبات السوق.

تعزيز الاستثمار في البنية التحتية الرقمية: ضخت الشركة استثمارات كبيرة في حلول تكنولوجيا المعلومات، والتي تضاعفت بمقدار ثلاثة أضعاف تقريباً منذ عام 2018م لتصل إلى 15 مليون ريال سعودي في عام 2023م، مما أسفر عن ارتفاع صافي سعة حركة المرور اليومية من 13 ميغابت في الثانية قبل عام 2018م إلى 100 ميغابت في الثانية بعد عام 2018.

تجربة رقمية متكاملة للعملاء: عملت الشركة على تبسيط عملية تسجيل العملاء عبر تطبيق مخصص يمكّنهم من فتح الحسابات من دون الحاجة إلى وجود حساب جارٍ، ويقدّم ميزات متنوعة مثل الموافقات السريعة على قروض الهامش، ومنصات الأسعار المباشرة والسريعة، بجانب توسيع قدرات التداول، مما يحقق تجربة استثمار سلسة ومرنة.

نهج متكامل متعدد القنوات: يتم دعم استقطاب العملاء عبر الإنترنت من خلال قنوات متعددة مثل موقع الشركة، وتطبيق الهاتف الجوّال، وخطوط الهاتف، مما يتيح لهم الوصول إلى خدمات الشركة بسهولة ومرونة.

تعاون مرن يحفّز الابتكار ويعزز التميز: تدعم الشركة التعاون المرن بين فرق الأعمال والتقنية لتحفيز الابتكار المستمر، وضمان رضا العملاء وتعزيز العلاقة معهم على المدى الطويل، ممّا يعزز تميز الشركة بشكلٍ أكبر في السوق.

سجل مالي قوي متمثلاً بمسار ثابت للنمو ونسب ربحية قوية وعوائد كبيرة

أداء متميز يحقق نتائج مالية قوية: حققت دراية على مدار السنين أداءً مالياً قوياً، حيث ارتفع الدخل التشغيلي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 31% خلال الفترة من 2020م إلى 2023م، بالإضافة إلى تحقيق معدل نمو سنوي مركب قدره 21% في إيرادات الوساطة ومعدل نمو سنوي مركب قدره 20% في إيرادات إدارة الأصول خلال الفترة نفسها.

نمو الأرباح: ارتفع صافي أرباح الشركة بأكثر من ثلاثة أضعاف ليصل إلى 330 مليون ريال سعودي في عام 2023م، مما يعادل هامش صافي ربح قدره 53% في عام 2023م، مقارنةً بـ 38% في عام 2020م.

الحفاظ على معدل النمو القوي في عام 2024م: استمر النمو خلال النصف الأول من عام 2024م حيث بلغت الزيادة في الدخل التشغيلي نسبة 63% على أساس سنوي، وارتفع صافي الربح بنسبة 70% ليصل إلى 228 مليون ريال سعودي.

تحقيق مكاسب في الكفاءة التشغيلية: نجحت دراية في تحسين كفاءتها التشغيلية على مدار السنوات، حيث انخفضت نسبة التكلفة إلى الدخل من 57% في عام 2020م لتصل إلى 41% في النصف الأول من عام 2024م.

ميزانية عمومية منضبطة مدعومة بتدفقات نقدية قوية: تتمتع الشركة بميزانية عمومية قوية خالية من الديون ومدعومة بتدفقات نقدية قوية، حيث بلغ معدل التحويل النقدي نسبة 77% في عام 2023م، وعائد مرتفع على حقوق الملكية بلغ نسبة 43% في عام 2023م و51% للنصف الأول من عام 2024م على أساس سنوي.

نموذج أعمال فعّال، منخفض النفقات الرأسمالية: تتبنّى الشركة نموذج أعمال فعّال يتسم بنفقات رأسمالية منخفضة، وهو ما يسهم في تحقيق نمو كبير، مع الحفاظ على الحد الأدنى من متطلبات الإنفاق الرأسمالي.

الالتزام بتحقيق عوائد للمساهمين: يتضح التزام الشركة بتحقيق القيمة لمساهميها من خلال توزيعات الأرباح، حيث زادت نسبة توزيع الأرباح تدريجياً لتصل إلى 69% (2023م) من الارباح، مقارنةً مع نسبة 15% خلال عام 2020م.

فريق خبير ومتمرس مع سجل حافل من النجاحات

مجلس إدارة يتمتع برؤية مستقبلية بقيادة مؤسس الشركة: يتألف مجلس إدارة الشركة من أعضاء يتمتعون بقدر عالٍ من الخبرة وينحدرون من خلفيات متنوعة في قطاعات مختلفة، يرأسه الشريك المؤسس ورئيس مجلس الإدارة السيد طه القويز.

فريق إدارة مخضرم يتمتع بخبرات واسعة: يتمتع فريق إدارة الشركة بخبرة مجمعة تتجاوز 150 عاماً، حيث يجمع بين مهارات فريدة من مختلف القطاعات وخبرة عميقة بالسوق المحلية، بالإضافة إلى سجل حافل بالنجاح في تنفيذ الاستراتيجيات.

رؤية قائمة على الابتكار والنمو والتعاون: تعمل دراية جاهدة لتوفير بيئة عمل محفزة تدعم الفرق في تحقيق النجاح، وتعزز ثقافة التميز والابتكار، مما ينعكس على تحقيق نتائج استثنائية للعملاء.

استراتيجية هادفة لتحقيق نموٍّ مستدام

تحفيز النمو عبر الابتكار: تهدف دراية إلى الاستفادة من سجلها الحافل بالإبداع وتجربة المستخدم الاستثنائية للاستفادة من الفرص التي توفرها التحولات الرقمية والاستهلاكية التي تشهدها أسواق رأس المال في المملكة. وستركز الشركة على إثراء محفظتها من المنتجات، وتوسيع حضورها في السوق، وتنويع عروضها.

التوسع في قطاعات النمو الواعدة: ستواصل الشركة تعزيز أعمالها في مجالات الوساطة وإدارة الأصول والثروات، حيث ستطلق منتجات مبتكرة رائدة في السوق، مع الاستفادة من فئات الأصول ذات العوائد المرتفعة، بالإضافة إلى تقديم خدمات التقنية المالية المبتكرة مثل منصة "دراية سمارت" لتلبية احتياجات العملاء المتغيرة.

توسيع نطاق الأعمال وتعزيز الروابط مع العملاء: ستركز دراية على اكتساب العملاء والاحتفاظ بهم، بالإضافة إلى تقديم خدمات دعم العملاء الشخصية والمصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم استناداً إلى القدرات الرقمية، وكذلك تحليل البيانات والاستثمارات الاستراتيجية في بنك دال ثلاثمائة وستون (D360 Bank)، مما يتيح خلق بيئة مثمرة تعزز النمو والولاء المتبادل.

تفاصيل الطرح

سيتم إدراج الأسهم المطروحة وتداولها في تداول السعودية بعد استكمال إجراءات الطرح والإدراج لدى هيئة السوق المالية وتداول السعودية.

تتمثل عملية الطرح العام الأولي في طرح عدد تسعة وأربعون مليون وتسعمائة وسبعة وأربعون ألف وتسعة وثلاثون (49,947,039) سهم عادي (يشار إليها بـ "أسهم الطرح" ويشار لكل واحد منها بـ "سهم الطرح")، تمثل 20% من رأس مال الشركة، والتي سيتم بيعها من قبل المساهمون البائعون.

يمتلك المساهمون البائعون معاً جميع أسهم الشركة قبل الطرح. وبعد استكمال عملية الطرح، سيمتلكون مجتمعين ما نسبته 80% من أسهم الشركة.

بعد الإدراج ، يخضع ما لا يقل نسبته عن 60% من أسهم الشركة بعد طرح أسهمها في السوق الرئيسية لفترة حظر لا تقل عن أربعة وعشرين (24) شهراً من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في تداول السعودية. ويخضع لهذه الفترة جميع كبار المساهمين بالإضافة إلى بعض المساهمين الذين يملكون أكثر من 3 % من أسهم رأس مال الشركة وأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين الذين يمتلكون أسهم في الشركة. ولن يخضع المساهمون الجدد لفترة الحظر.

وفيما يتعلق بالطرح، عينت الشركة شركة إتش إس بي سي العربية السعودية كمستشار مالي منفرد، ومدير سجل الاكتتاب، ومنسق عالمي، ومدير اكتتاب، ومتعهد التغطية.

تمثل شركة دراية المالية، وشركة الأهلي المالية، وشركة الأول للاستثمار، وشركة الاستثمار كابيتال، وشركة الإنماء للاستثمار، وشركة الجزيرة كابيتال، وشركة الخبير المالية، وشركة الراجحي المالية، وشركة الرياض المالية، وشركة السعودي الفرنسي كابيتال، وشركة العربي المالية، وشركة جي آي بي كابيتال، وشركة سهم كابيتال المالية، وشركة يقين كابيتال كجهات مستلمة (يشار إليهم مجتمعين بـ "الجهات المستلمة") لشريحة المستثمرين الأفراد.

يرجى الرجوع إلى نشرة الإصدار للاطلاع على تفاصيل الجدول الزمني المتوقع للطرح.

يقتصر الطرح على شريحتين من المستثمرين هما:

الشريحة (أ):

الفئات المشاركة:

وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر، بما في ذلك صناديق الاستثمار، والشركات والمؤسسات الأجنبية المؤهلة والمستثمرين من الشركات الخليجية وغيرهم من المستثمرين الأجانب.



الشريحة (ب):

المستثمرون الأفراد:

وتشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصّر من زوج غير سعودي، حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها، شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القصّر، بالإضافة إلى أي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة ويحق لهم فتح حساب استثماري. ويعتبر لاغياً اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع، فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب. وفي حال الاكتتاب مرتين، سوف يعتبر الاكتتاب الثاني لاغياً ويتم أخذ الاكتتاب الأول بالاعتبار فقط. يجب أن يكون لدى المكتتبين الأفراد أثناء تقديم طلب الاكتتاب محفظة نشطة لدى إحدى مؤسسات السوق المالية المرتبطة بالجهة المستلمة التي تم الاكتتاب من خلالها، وخلاف ذلك سيعد الاكتتاب لاغيا وستتم إعادة المبالغ المدفوعة.



-انتهى-

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