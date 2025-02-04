الرياض، السعودية: أعلنت شركة دراية المالية ("دراية" أو "الشركة" أو "المصدر")، المنصة الرقمية الاستثمارية المستقلة الرائدة في المملكة العربية السعودية ("المملكة" أو "السعودية")، اليوم عن إصدار نشرة اكتتاب تكميلية وإبرام اتفاقية تعهد بالاستثمار ملزمة مع شركة العليان السعودية للاستثمار ( "المستثمر الرئيسي") ضمن طرحها العام الأولي ("الطرح العام" أو "الاكتتاب").

وقد التزم المستثمر الرئيسي بالاكتتاب بعدد 4,687,500 سهم من أسهم الطرح بالسعر النهائي للطرح ("التزام المستثمر الرئيسي")، ويمثّل الالتزام 1.88% من رأس مال الشركة بعد استكمال عملية الطرح.

وفي هذه المناسبة، قال طه القويز، الشريك المؤسس ورئيس مجلس الإدارة لشركة دراية المالية: "تفخر دراية بالترحيب بشركة العليان السعودية للاستثمار كمستثمر رئيسي في الطرح العام الأولي للشركة. ويعكس هذا الالتزام ثقتهم الكبيرة في نموذج أعمال دراية واستراتيجية نموّها، كما يؤكد قناعتهم الراسخة بقدرات وكفاءات إدارتها العليا. ويسرّنا أن نتعاون مع شركة مرموقة مثل شركة العليان السعودية للاستثمار، وهو ما سيحقق قيمة مستدامة لصالح مساهمينا الكرام".

وكان قد تم تحديد النطاق السعري للطرح بين 27 و 30 ريال سعودي للسهم الواحد ("النطاق السعري")، وبذلك سيتراوح حجم الطرح ما بين حوالي 1.35 مليار ريال سعودي (حوالي 360 مليون دولار أمريكي[1]) وحوالي 1.50 مليار ريال سعودي (حوالي 400 مليون دولار أمريكي)، وستتراوح القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ما بين حوالي 6.74 مليار ريال سعودي (حوالي 1.80 مليار دولار أمريكي) وحوالي 7.49 مليار ريال سعودي (حوالي 2.00 مليار دولار أمريكي). وقد بدأت فترة عملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة بتاريخ 2 فبراير 2025م، وتنتهي يوم 9 فبراير 2025م في تمام الساعة 2:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية. وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي عند اكتمال فترة عملية بناء سجل الأوامر.

لمزيد من المعلومات حول الطرح العام الأولي والإطلاع على نشرة الإصدار التكميلية، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني: ipo.derayah.com

المستثمر الرئيسي

شركة العليان السعودية للاستثمار: تأسست شركة العليان السعودية للاستثمار في عام 1989 ، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة يقع مقرها الرئيس في الرياض، المملكة العربية السعودية. شركة العليان السعودية للاستثمار هي شركة بارزة عالمية تتمتع بمحفظة متنوعة تضم أكثر من (32) شركة واستثمارات عالمية تمتد في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا والهند، وهي الذراع الاستثماري لشركة العليان للتمويل. كمستثمر استراتيجي طويل الأجل، تستثمر شركة العليان للتمويل في الأسهم المدرجة والأسهم الخاصة والشراكات الاستراتيجية والأصول العقارية.

أبرز المعلومات الخاصة بالطرح

· وكانت هيئة السوق المالية ("الهيئة") قد وافقت بتاريخ 25 ديسمبر 2025م على طلب الشركة بتسجيل رأس مالها وطرح 49,947,039 سهماً عادياً ("أسهم الطرح")، وهو ما يمثل 20% من الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة، وذلك من خلال عملية بيع جزئي من قبل المساهمين الحاليين[2] في الشركة بما يتناسب مع حصص ملكيتهم الحالية ("المساهمون البائعون"). وسيتم تحديد السعر النهائي للمكتتبين في الطرح بعد انتهاء فترة عملية بناء سجل الأوامر.

· تم تحديد النطاق السعري للطرح بين 27 و 30 ريال سعودي للسهم الواحد.

· من المتوقع أن يتراوح إجمالي حجم الطرح بين حوالي 1.35 مليار ريال سعودي (حوالي 360 مليون دولار أمريكي) وحوالي 1.50 مليار ريال سعودي (حوالي 400 مليون دولار أمريكي)، وستتراوح القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ما بين حوالي 6.74 مليار ريال سعودي (حوالي 1.80 مليار دولار أمريكي) وحوالي 7.49 مليار ريال سعودي (حوالي 2.00 مليار دولار أمريكي).

· سيتم إدراج الأسهم وبدء تداولها في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد استكمال الطرح والإدراج لدى هيئة السوق المالية وتداول السعودية.

· يمتلك المساهمون البائعون معاً جميع أسهم الشركة قبل الطرح. وبعد استكمال عملية الطرح، سيمتلكون مجتمعين ما نسبته 80% من أسهم الشركة.

· سيتم توزيع صافي متحصلات الطرح على المساهمين البائعين على أساس تناسبي بناء على نسبة ملكية كل منهم في أسهم البيع. ولن تحصل الشركة على أي من صافي متحصلات الطرح.

· بعد الإدراج، يخضع ما لا يقل نسبته عن 60% من أسهم الشركة بعد طرح أسهمها في السوق الرئيسية لفترة حظر لا تقل عن أربعة وعشرين (24) شهراً من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في تداول السعودية. ويخضع لهذه الفترة جميع كبار المساهمين بالإضافة إلى بعض المساهمين الذين يملكون أكثر من 3% من أسهم رأس مال الشركة وأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين الذين يمتلكون أسهم في الشركة. ولن يخضع المساهمون الجدد لفترة الحظر.

· سيتم طرح الأسهم المطروحة للمستثمرين من المؤسسات مع إمكانية تخصيص نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للمكتتبين الأفراد.

· وفيما يتعلق بالطرح، عينت الشركة "إتش إس بي سي العربية السعودية" كمستشار مالي منفرد، ومدير سجل الاكتتاب، ومنسق عالمي، ومدير اكتتاب، ومتعهد التغطية.

· تمثل شركة دراية المالية، وشركة الأهلي المالية، وشركة الأول للاستثمار، وشركة الاستثمار كابيتال، وشركة الإنماء للاستثمار، وشركة الجزيرة كابيتال، وشركة الخبير المالية، وشركة الراجحي المالية، وشركة الرياض المالية، وشركة السعودي الفرنسي كابيتال، وشركة العربي المالية، وشركة جي آي بي كابيتال، وشركة سهم كابيتال المالية، وشركة يقين كابيتال كجهات مستلمة (يشار إليهم مجتمعين بـ "الجهات المستلمة") لشريحة المكتتبين الأفراد.

· يتعين على المكتتبين الأفراد الراغبين في الاكتتاب في أسهم الطرح تقديم طلباتهم عبر القنوات الإلكترونية المتاحة، وذلك من خلال المواقع والمنصات الرقمية التي توفرها جهات الاستلام، أو من خلال أي قنوات أخرى تقدمها الجهات المستلمة، بما يمكنهم من إتمام عملية الاكتتاب في أسهم الشركة خلال فترة الطرح المحددة.

المستثمرون المؤهلون

سيتم طرح أسهم الطرح للاكتتاب للمكتتبين الأفراد ("المكتتبين الأفراد") والمستثمرين من المؤسسات ("الفئات المشاركة")، بما في ذلك الفئات المشاركة خارج الولايات المتحدة وفقاً للائحة "إس" الصادرة بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933م وتعديلاته ("قانون الأوراق المالية").

يقتصر الطرح على شريحتين من المستثمرين هما:

الشريحة (أ):

الفئات المشاركة:

تشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية، ويشمل ذلك صناديق الاستثمار والشركات والمؤسسات الأجنبية المؤهلة والمستثمرين من الشركات الخليجية وغيرهم من المستثمرين الأجانب بموجب اتفاقيات المبادلة (SWAP Agreements). ويبلغ عدد الأسهم التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة تسعة وأربعون مليون وتسعمائة وسبعة وأربعون ألف وتسعة وثلاثون (49.947.039) سهم من أسهم الطرح تمثل نسبة (100%) من إجمالي أسهم الطرح، من ضمنها سأربعة ملايين وستمائة وسبعة وثمانون ألفاً وخمسمائة (4,687,500) سهماً من أسهم الطرح تمثل الأسهم التي سيتم تخصيصها للمستثمر الرئيسي. ويكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد، علماً بأنه في حال وجود طلب كاف من قبل المكتتبين الأفراد، يحق للمستشار المالي بالتنسيق مع الشركة والمساهمين البائعين تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى أربعة وأربعون مليون وتسعمائة واثنان وخمسون ألف وثلاثمائة وخمسة وثلاثون (44.952.335) سهم كحد أدنى والتي تمثل نسبة (90%) من إجمالي أسهم الطرح، بشرط ألا يطبق هذا التخفيض على المستثمر الرئيسي وأن يكون التخصيص النهائي للمستثمر الرئيسي أربعة ملايين وستمائة وسبعة وثمانون ألفاً وخمسمائة (4,687,500) سهماً من أسهم الطرح في جميع الأحوال. يتم تخصيص الأسهم المطروحة للفئات المشاركة باستخدام آلية تخصيص الأسهم الاختيارية، ومن الممكن عدم تخصيص أي أسهم لبعض الفئات المشاركة، وذلك حسبما تراه الشركة والمستشار المالي مناسباً.

الشريحة (ب):

المكتتبين الأفراد:

وتشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصَر منزوج غير سعودي، حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها؛ شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القصَر، وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ممن لديهم حساب استثماري نشط لدى إحدى الجهات المستلمة، ويحق لهم فتح حساب استثماري لدى إحدى مؤسسات السوق المالية (وعدا ذلك سيكون الاكتتاب لاغياً وسيتم رد المبالغ المدفوعة). ويعد لاغياً اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب. وفي حال الاكتتاب مرتين، سوف يعتبر الاكتتاب الثاني لاغياً ويتم أخذ الأول بالاعتبار فقط. وسيتم تخصيص أربعة ملايين وتسعمائة وأربعة وأربعون ألفًا وسبعمائة وأربعة أسهم عادية (4,944,704) من أسهم الطرح كحد أقصى، بما يعادل 10% من إجمالي أسهم الطرح للمكتتبين الأفراد. في حال عدم اكتتاب المكتتبين الأفراد بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، فيحق للمستشار المالي، بالتنسيق مع الشركة، تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد لتتناسب مع عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قبلهم.

يجب أن يكون لدى المكتتبين الأفراد أثناء تقديم طلب الاكتتاب محفظة نشطة لدى إحدى مؤسسات السوق المالية المرتبطة بالجهة المستلمة التي تم الاكتتاب من خلالها، وخلاف ذلك سيعد الاكتتاب لاغيا وستتم إعادة المبالغ المدفوعة.



الجدول الزمني للطرح العام الأولي

23 يناير 2025: إعلان نية الطرح.

02 فبراير 2025: تحديد النطاق السعري للطرح وبدء عملية بناء سجل الأوامر للمكتتبين من المؤسسات.

09 فبراير 2025: الانتهاء من بناء سجل الأوامر للمكتتبين من المؤسسات.

13 فبراير 2025: الإعلان عن سعر الطرح النهائي.

20 فبراير 2025: بدء اكتتاب الأفراد.

22 فبراير 2025: انتهاء فترة الاكتتاب للأفراد.

27 فبراير 2025: التخصيص النهائي لأسهم الطرح.

-انتهى-

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