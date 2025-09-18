دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة جي إف إس للتطوير العقاري عن إطلاق مشروعها السكني الجديد كوفنتري ريزيدنس في مدينة دبي الصناعية، ليضاف إلى قائمة المشاريع المتنامية في مجال الإسكان الميسّر في دبي. ومن المقرر أن يكتمل المشروع في الربع الثالث من عام 2027، حيث سيوفر 163 وحدة سكنية، تضم 145 استوديو و18 شقة بغرفة نوم واحدة، بأسعار تبدأ من 450,080 درهماً إماراتياً.

وقد صُمم مشروع كوفنتري ريزيدنس ليجمع بين التكلفة المعقولة والمرافق العصرية، حيث يتيح للسكان الاستمتاع بمجموعة من وسائل الراحة المجتمعية تشمل سينما خارجية على السطح، ومركز لليوجا والتأمل، وحدائق منسقة، ومسبح، ومركز للياقة البدنية، ومنطقة للألعاب الداخلية، ومساحات مخصصة لألعاب الأطفال، ومدفأة بجانب المسبح، بالإضافة إلى مناطق مخصصة للشواء والتجمعات. كذلك، سيشمل المشروع قاعة متعددة الأغراض ونادٍ اجتماعي لتعزيز التفاعل بين السكان.

وبفضل موقعه الاستراتيجي في مدينة دبي الصناعية، يتمتع المشروع باتصال قوي بشبكة الطرق الرئيسية، مع وصول مباشر إلى شارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الإمارات. يقع المشروع بالقرب من خط مترو إكسبريس الجديد الذي يمكن الوصول إليه في غضون 7 دقائق فقط، كما يقع على بعد عشر دقائق من دبي باركس، وخمس عشرة دقيقة من مطار آل مكتوم الدولي. ووفقاً للمطوّر، فقد تم اختيار هذا الموقع خصيصًا لتلبية الطلب المتزايد من المهنيين والعائلات الباحثين عن سكن بتكلفة معقولة يتميز بموقع استراتيجي واتصال ممتاز بشبكة المواصلات في دبي.

وصرح مايكل كولينغز، المدير العام لشركة جي إف إس للتطوير العقاري: "إنّ كوفنتري ريزيدنس ليس مجرد مشروع آخر ضمن محفظتنا؛ بل يمثل فرصة استثمارية استراتيجية في واحدة من أسرع المجتمعات نمواً في دبي. وذلك بفضل أسعاره التنافسية، وخطة السداد المرنة، وإمكانيات الإيجار طويلة الأمد، فقد صُمم هذا المشروع لجذب كل من مستخدمي الوحدات النهائية والمستثمرين الباحثين عن قيمة قوية وعوائد موثوقة على حد سواء".

تهدف هيكلية الدفع التي تم تطبيقها على مشروع كوفنتري ريزيدنس إلى زيادة إمكانية الوصول للمشترين، حيث يوفر خطة مرنة تبدأ بدفعة حجز قدرها 5%، تليها دفعة 15% خلال الشهر الأول. سيتم توزيع الأقساط اللاحقة على مدار 60 شهراً، حيث تكون قيمة كل قسط 1% شهرياً، لتغطي كلاً من مرحلة ما قبل التسليم ومرحلة ما بعد التسليم. كما سيتم سداد دفعة نهائية بقيمة 20% عند الانتهاء من المشروع. كما تم إضافة خطة دفع لمدة ثلاث سنوات بعد التسليم لدعم المستخدمين النهائيين والمستثمرين الذين يبحثون عن عائد استثماري طويل الأجل وتكلفة معقولة.

وأوضحت شركة جي إف إس للتطوير العقاري، التي تعمل في سوق العقارات بدولة الإمارات العربية المتحدة منذ أكثر من عشر سنوات، أن مشروع كوفنتري ريزيدنس يعكس تركيزها المستمر على بناء مشاريع سكنية ضمن فئة السوق المتوسطة، والتي تقدم قيمة لكل من المستثمرين والمستخدمين النهائيين. وأكدت الشركة أن المشروع يلبي الطلب المتزايد في دبي على تملك العقارات بأسعار معقولة، خاصةً في الوقت الذي تشهد فيه أسعار الإيجارات في جميع أنحاء المدينة ارتفاعاً مستمراً.

وقالت النجمة العالمية كارول سيفيلا، التي حضرت حفل وضع حجر الأساس: "لطالما كانت دبي رمزاً لتحويل الأحلام إلى حقيقة، ومشروع كوفنتري ريزيدنس يجسد الروح ذاتها. الأمر لا يقتصر على بناء الشقق فحسب، بل يتعلق بخلق مجتمع نابض بالحياة، حيث يمكن للناس أن يعيشوا ويتواصلوا ويزدهروا. يشرفني أن أكون جزءاً من هذا الإطلاق، وأن أحتفل بمشروع يجلب الفرص والإلهام للكثيرين.

بفضل ما يجمعه من مزايا في التسعير ومرونة الدفع والمرافق والموقع، من المتوقع أن يجذب مشروع كوفنتري ريزيدنس اهتمام كل من السكان المحليين والمشترين الدوليين الذين يسعون للحصول على فرصة لدخول سوق العقارات التنافسي في دبي.

نبذة عن شركة جي اف اس للتطوير العقاري

يقع المقر الرئيسي لشركة جي اف اس للتطوير العقاري في دبي، وهي شركة نشطة عالمياً ولها حضور في أكثر من 10 دول من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، كندا، ألمانيا، والمملكة العربية السعودية. وقد سلّمت الشركة أكثر من مليوني وحدة، ويشمل محفظتها مشاريع سكنية وتجارية ومختلطة الاستخدام، وتشتهر بتصاميمها المبتكرة، وتسليم المشاريع في الوقت المحدد، وخطط الدفع المصممة خصيصًا للمستثمرين. تواصل الشركة توسعها العالمي مع العمل على إنشاء مجتمعات عصرية جاهزة للمستقبل في الأسواق الرئيسية.

