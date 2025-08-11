رأس الخيمة: أعلنت شركة جي آند جي كومبوسايت G&G Composite)) إحدى الشركات الإيطالية الرائدة عالمياً في تصنيع وتوريد المكوّنات المتطورة من الألياف الكربونية والمواد المركبة عالية الأداء، عن تأسيس مقرها الإقليمي في إمارة رأس الخيمة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز حضورها في أسواق دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط.

وتأتي هذه الخطوة من خلال استئجار منشأة صناعية بمساحة تتجاوز 10 آلاف قدم مربعة في منطقة الحمرا الصناعية التابعة لـمناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، حيث ستتولى الشركة إنتاج مكوّنات متقدمة لقطاعات متنوعة تشمل صناعة السيارات، لا سيما رياضة السيارات والسيارات الفائقة السرعة، بالإضافة إلى الصناعات البحرية والدفاعية والفضائية، وقطاع التصميم الداخلي الفاخر. ومن المقرر أن تبدأ المنشأة عملياتها التشغيلية بالكامل في سبتمبر القادم.

وجرى توقيع اتفاقية الإيجار في مركز كومباس للأعمال، بحضور كل من ستيفانو أسوني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة شركة جي آند جي كومبوسايت ورامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز.

وفي هذا السياق، قال أسوني: "لقد قمنا بدراسة عدة وجهات في دولة الإمارات لخطط توسعنا الإقليمي، إلا أن رأس الخيمة تميزت بمزيج فريد من المزايا التنافسية، بدءاً من موقعها الاستراتيجي القريب من المراكز الصناعية الرئيسة، وصولاً إلى الديناميكية المتسارعة لقطاع السيارات في الإمارة. نحن على ثقة بأن البيئة الصناعية المتنامية في رأس الخيمة ستمنحنا فرصًا واعدة للنمو المستدام، وقد لمسنا من فريق راكز مستوى عالياً من الدعم والاستجابة منذ اليوم الأول، مما جعل عملية انتقالنا سلسة وفعّالة. إننا نعتبر رأس الخيمة أكثر من مجرد قاعدة تشغيلية، بل بيئة أعمال مستقرة وواعدة للمستقبل تتماشى تماماً مع رؤيتنا طويلة المدى".

من جانبه، قال جلاد: "إن انضمام شركة شركة جي آند جي كومبوسايت إلى منظومتنا الصناعية في رأس الخيمة يشكل إضافة استراتيجية نوعية تعكس المكانة المتنامية للإمارة كمحور إقليمي للصناعات عالية التقنية. اختيارهم لرأس الخيمة هو دليل على الثقة المتزايدة التي تحظى بها بيئتنا الاستثمارية، المدعومة ببنية تحتية متطورة، وموقع جغرافي استراتيجي، وإطار تنظيمي محفّز للنمو. إن خبرة جي آند جي كومبوسايت في تصنيع المواد المركبة للتطبيقات المتقدمة، من السيارات الفائقة السرعة إلى الصناعات الدفاعية والفضائية، تضيف بعداً جديداً لقيمة صناعاتنا وتدعم رؤيتنا في ترسيخ رأس الخيمة كوجهة عالمية رائدة لاستقطاب الابتكار والتقنيات المتقدمة. ونتطلع إلى أن يكون هذا التعاون نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من النمو المشترك والتكامل الصناعي في المنطقة."

كما أعلنت الشركة عن شراكة استراتيجية مع مجموعة فينير (Venere) الإيطالية المتخصصة في الحلول الفاخرة لقطاع السيارات الفائقة السرعة وتصميم الأثاث والديكورات الداخلية، مما يتيح دمج منتجات جي آند جي كومبوسايت من المواد المركبة في تطبيقات تجمع بين الأداء المتميز والفخامة الرفيعة.

وتواصل راكز استقطاب الشركات العالمية المتخصصة والمبتكرين الصناعيين الباحثين عن منصة مثالية للوصول إلى أسواق المنطقة سريعة النمو، ويأتي دخول شركة جي آند جي كومبوسايت إلى الإمارة ليؤكد جاذبية رأس الخيمة كمركز إقليمي للصناعات المتقدمة.

عن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز):

أسست حكومة إماراة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة هيئة راكز والتي تعد هيئة عالمية المستوى للأعمال ومركزاً للصناعات. وتستضيف ما يزيد عن 35 ألف شركة تمثل ما يفوق 50 قطاعًا من أكثر من 100 دولة حول العالم.

توفر راكز لرواد الأعمال تشكيلة واسعة من الحلول للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمصنعين تشمل رخص المنطقة الحرة والمنطقة غير الحرة والمرافق القابلة للتعديل وخدمات من الدرجة الأولى مقدمة في نافذة الخدمات الموحّدة. بالإضافة لذلك لدى راكز مناطق مخصصّة ومصممة لتلبية احتياجات المستثمرين: منطقتي أعمال للشركات التجارية والخدمية في النخيل والحمرا، ومناطق الغيل والحمرا والحليلة الصناعية للمصنعين والصناعية، ومنطقة أكاديمية لمزودي التعليم.

تهدف راكز كونها منطقة اقتصادية رائدة إلى الاستمرار في جذب فرص الاستثمار المتنوعة، والتي تساهم في النمو الاقتصاد لإمارة رأس الخيمة.

عن شركة شركة جي آند جي كومبوسايت:

تأسست شركة جي آند جي كومبوسايت مانيوفاكتشرينغ م ح ذ م م الصناعية في عام 2025 وتتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها. وتُعد الشركة امتداد استراتيجي للخبرة العريقة لأكثر من 40 عاماً لشركة جي آند جي كومبوسايت الإيطالية المنشأ. وتم تأسيس الشركة على يد رجل الأعمال ستيفانو أسوني، مؤسس المقر الرئيسي في إيطاليا بالشراكة مع ماركو بروفينزانو، المدير التنفيذي المهني وصاحب الخبرة الواسعة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. وتختص شركة جي آند جي في تصميم وإنتاج المكونات المتقدمة من المواد المُركبة لصالح قطاع المركبات والفضاء والدفاع والبحرية والتصميم الصناعي. ومن المتوقع أن تباشر المنشأة الجديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة عملياتها التشغيلية الكاملة في شهر سبتمبر من العام الجاري، حيث تم تجهيزها لتوفير أعلى معايير الجودة والمرونة في الإنتاج والسرعة في الوصول إلى السوق. كما تتميز شركة جي آند جي باهتمامها الفائق بالتفاصيل وابتكارها في العمليات وقدرتها على تزويد حلول مخصصة بمستوى عالمي مع تركيز متزايد على أسواق الولايات المتحدة وآسيا. وتجسّد العلامة التجارية روح التميز الإيطالي مع نهج محلي يلتزم بتحقيق نمو مستدام وشراكات استراتيجية.

