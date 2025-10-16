(عمّان، الأردن): أعلنت الشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة جورامكو، التي تعد الذراع الهندسية لشركة دبي لصناعات الطيران، والتي تتخذ من العاصمة الأردنية مقراً لها، عن توقيع اتفاقية صيانة مع شركة "وورلد ستار للطيران"، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تأجير وتملك وإدارة الطائرات التجارية ومحركاتها.

وبموجب الاتفاقية، ستتولى جورامكو تنفيذ أعمال الصيانة الثقيلة الأساسية لمجموعة من طائرات أسطول شركة "وورلد ستار للطيران"، وتحديداً طائرات بوينغ B737 800F-، وتشمل عمليات الصيانة الدورية الثقيلة الشاملة الفحص من نوع C، وأعمال الطلاء، إلى جانب تنفيذ عمليات التأهيل اللازمة لانتقال الطائرات بين شركات الطيران بعد انتهاء عقود التأجير، فضلاً عن خدمات إعادة التسليم، وذلك وفقاً لخطة عمل تمتد على مدى 10 أسابيع.

وفي تعليق له على هذا الشأن، قال الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية والتجارية في شركة دبي لصناعات الطيران، فريزر كوري: "يسرنا التعاون مع شركة ورلد ستار للطيران التي يسعدنا انضمامها لقائمة عملائنا بموجب الاتفاقية الموقعة بيننا، والتي تعكس مكانتنا في جورامكو كشريك موثوق لدى كبريات شركات التأجير العالمية؛ لما نتمتع به من قدرات وخبرات استثنائية، ولما نوفره من خدمات ذات جودة عالية نقدمها في الوقت المحدد ووفقاً لأعلى السلامة العالمية على يد كوادرنا الكفؤة والمتميزة."

نبذة عن شركة "جورامكو":

تعد الشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة "جورامكو"، واحدة من الشركات الرائدة التي تقود مسيرة مهنية حافلة مع أكثر من 6 عقود من الخبرة في مجال صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية، والتي تخدم قاعدة واسعة من العملاء في منطقة الشرق الأوسط، وأوروبا، وجنوب آسيا، وإفريقيا، فضلاً عن بلدان رابطة الدول المستقلة. وتقدم الشركة خدماتها التي تتراوح ما بين الصيانة والإصلاح والتجديد لطائرات العملاء من طرازات مختلفة تشمل طائرات إيرباص، وبوينغ، وإمبراير. وتمتلك "جورامكو" موقعاً استراتيجياً في المنطقة الجمركية الحرة في مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة الأردنية عمّان. وتعمل الشركة من مقرها وعبر منشآتها التي تضم 6 هناجر يمكنها استيعاب ما يصل إلى 22 طائرة. هذا وتعتبر شركة "جورامكو" واحدة من الشركات المرخصة من قبل عدد من المنظمات الدولية بما فيها الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA)، وإدارة الطيران الفيدرالية الأميركية (FAA)، فضلاً عن هيئة تنظيم الطيران المدني في الأردن (CARC).

