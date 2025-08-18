دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم شركة تينابل Tenable®، شركة إدارة التعرض للمخاطر، عن توسع كبير لمنصتها الرائدة في السوق Tenable One مع إطلاق Tenable AI Exposure، وهو حل شامل لتوفير الرؤية وإدارة والتحكم في المخاطر التي يفرضها الذكاء الاصطناعي التوليدي. تم الكشف عن هذه الإمكانيات الجديدة في مؤتمر Black Hat USA 2025، وتوفر نهجًا شاملاً يتجاوز الاكتشاف ليشمل إدارة المخاطر وإنفاذ السياسات لمنصات الذكاء الاصطناعي للمؤسسات مثل ChatGPT Enterprise وMicrosoft Copilot.

ومع تسابق الشركات لتبني الذكاء الاصطناعي التوليدي لتعزيز وزيادة الإنتاجية، فإن ذلك يخلق عن غير قصد حدودًا جديدة ومعقدة وغير مرئية في كثير من الأحيان للتعرض للمخاطر. وتفتقر فرق الأمن إلى الرؤية التي توضح كيفية استخدام الموظفين لهذه الأدوات القوية، وما البيانات الحساسة التي قد تتعرض للخطر، وكيف يمكن للمهاجمين التلاعب بها. والآن، توفر شركة Tenable حلاً موحدًا واحدًا يتناول دورة حياة تحديات أمان الذكاء الاصطناعي بالكامل.

قال ستيف فينتز، الرئيس التنفيذي المشارك والمدير المالي لشركة تينابل "يُعد اكتشاف الذكاء الاصطناعي الظلي ببساطة ليس كافيًا. وتتطلب استراتيجية الإدارة الحقيقية للتعرض للمخاطر حلاً شاملاً يسمح للمؤسسات باكتشاف كامل بصمة الذكاء الاصطناعي لديها وإدارة المخاطر المرتبطة به وتنظيم استخدامه وفقًا لسياساتها. "وهذا هو بالضبط ما نقدمه اليوم". "باستخدام Tenable AI Exposure، فإننا نمنح المؤسسات الرؤية والتحكم اللازمين لاحتضان وعد الذكاء الاصطناعي التوليدي بأمان دون إدخال مخاطر غير مقبولة. "وهذه خطوة حاسمة في تطور إدارة التعرض للمخاطر."

بفضل إمكانية النشر بدون وكيل التي توفر التغطية في دقائق، توفر إمكانيات Tenable الخاصة بحالات التعرض للمخاطر المتعلقة بالذكاء الاصطناعي ما يلي:

اكتشاف شامل للذكاء الاصطناعي: يوحد الرؤى من Tenable AI Aware والفحص من AI Security Posture Management ( AI-SPM) والمراقبة المستمرة لاكتشاف وتحديد جميع استخدامات الذكاء الاصطناعي المسموح بها وغير المسموح بها عبر بيئة المؤسسة. ويؤدي هذا إلى توفير فهم عميق لتفاعلات المستخدم وتدفقات البيانات والأنشطة التي قد تنطوي على مخاطر.

إدارة التعرض للذكاء الاصطناعي وتحديد الأولويات: الاستفادة من AI-SPM لمساعدة المؤسسات على تحديد أولويات وإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تسرب البيانات الحساسة ( PII و PCI و PHI ) والتكوينات الخاطئة والتكاملات غير الآمنة مع الأدوات الخارجية.

حوكمة ومراقبة استخدام الذكاء الاصطناعي: فرض حواجز أمنية وسياسات تنظيمية للتحكم في كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي، ومنع سلوكيات المستخدم الخطرة وتخفيف التهديدات الجديدة مثل الحقن الفوري وكسر الحماية والتلاعب بنتائج الذكاء الاصطناعي.

يتكامل Tenable AI Exposure مع منصة Tenable One، مما يوفر رؤية موحدة للمخاطر عبر سطح الهجوم بأكمله. وبفضل الجمع بين Tenable AI Aware وAI-SPM وميزات الحوكمة الجديدة، سيحصل العملاء على إمكانيات شاملة لاكتشاف وإدارة وتأمين استخدام الذكاء الاصطناعي في المؤسسات.

أصبح Tenable AI Exposure متوفرًا الآن من خلال برنامج معاينة خاص للعملاء. ومن المتوقع أن يتوفر المنتج بشكل عام بحلول نهاية عام 2025. يمكنك قراءة المزيد في منشور المدونة اليوم هنا.

لمشاهدة عرض توضيحي لـ Tenable AI Exposure في Black Hat USA 2025، يرجى زيارة Tenable في الجناح رقم 2440. يمكنك أيضًا حضور جلسة Black Hat التي يقدمها تومر أفني، نائب رئيس إدارة المنتجات، بعنوان "لا تدع الذكاء الاصطناعي يقسم دفاعاتك: اجمعها معًا من لمعرفة سطح هجوم الذكاء الاصطناعي"، في 6 أغسطس الساعة 11:20 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ في قاعة الأعمال A.

نبذة عن Tenable

Tenable® هي شركة متخصصة في إدارة التعرض للمخاطر، تعمل على كشف وتقليص ثغرات الأمن الإلكتروني التي تؤدي إلى تآكل قيمة الأعمال وسمعتها والثقة بها. وتعمل منصة إدارة التعرض للمخاطر المدعومة بالذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة على توحيد الرؤية والنظرة والإجراءات الأمنية بشكل جذري عبر سطح الهجوم، مما يُزود المؤسسات الحديثة بالحماية من الهجمات، بدايةً من البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وحتى بيئات السحابة، ووصولًا إلى البنية التحتية الحيوية، وفي كل مكان بينها. ومن خلال حماية المؤسسات من التعرض للمخاطر الأمنية، تعمل شركة Tenable على تقليل مخاطر الأعمال لحوالي 44000 عميل حول العالم.

