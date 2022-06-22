معرض "مستعمرات على المريخ" يستعرض أعمالاً من إبداع تسعة فنانين من مختلف أنحاء العالم تركّز على جهود البشر لاسكتشاف الكوكب الأحمر وتحتفي بمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ

دبي ، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت «بدو»، الشركة الرائدة في مجال تقنيات وحلول "الويب 3" في دبي، عن إطلاق ثاني معارضها الفنية بعنوان "المستعمرات على المريخ: برؤية فنانينا".

ويضم المعرض إبداعات تسعة فنانين قدّم كل منهم عملاً أو عملين فنيين، حيث تم تقديم الأعمال الفنية المنفردة على هيئة "نسخ مفتوحة" تتيح إمكانية السك غير المحدودة لفترة زمنية محددة، أما بالنسبة للمشاركين الذين قدموا عملين فنيين، فقد تم طرح العمل الثاني كرمز "محدود الإصدار" وفق كمية محدودة للغاية.

ويُشار إلى أن قائمة الفنانين المشاركين شملت حضور الفنان الفرنسي ومخرج الأفلام والمخرج الفني "توماس دوبوا" الحائز على عدة جوائز، والذي قدم عملي "الفضاء الخارجي" و"لؤلؤة المريخ"، والذي تتم مشاركته مجاناً لمقتني عمل "الفضاء الخارجي" عن طريق خدمة "إير دروب".

كما ضمت القائمة أيضًا كل من الفنان الرقمي "كيوان شعبان" البالغ 23 عاماً من كردستان؛ والفنان الرقمي "بين باوتشاو" الذي تتمحور أعماله حول "المعاني في عالم اللاوعي"؛ والفنان "مارسيل دينوفو" الذي تركز أعماله على "بناء العوالم"؛ والفنان المفاهيمي الصيني "روي هوانج" البالغ من العمر 21 عاماً، والمختص باستخدام تقنيات الإنتاج المرئي بالزمن الحقيقي لابتكار أعمال فنية مستوحاة من عالم الخيال العلمي.

علاوة على ذلك، شملت القائمة الفنانين مشاركة المصمم الجرافيكي والفنان الرقمي "ستيفان جروس هالبور" من مدينة مونستر الألمانية، والذي تشمل مشاريعه الحالية أعمال "دورة الفطر" و"رؤوس الفطر"؛ بالإضافة إلى الفنان المفاهيمي والرسام "رضا أفشار" البالغ من العمر 33 عاماً، والمختص بألعاب الفيديو والأفلام والرسوم المتحركة؛ والرسام والمخرج الفني "ماتشيك فولانسكي" المقيم في العاصمة البولندية وارسو؛ وعالم البيانات ومهندس الحوسبة المرئية "إيلون كارتن" المختص باستخدام التكنولوجيا لإنشاء الأفكار والتعبير عنها.

والجدير بالذكر أن المعرض الجديد يأتي عقب إطلاق «NFT الإمارات» عضوية "Keypass" ، وهو نظام عضوية فريد من نوعه خاص بمجتمع الرموز غير القابلة للاستبدال من «NFT الإمارات»، وهي وحدة الأعمال المتخصصة بالرموز غير القابلة للاستبدال لدى شركة «بدو».

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أمين الزرعوني، الرئيس التنفيذي لشركة «بدو»: "نحتفي في بدو بأبرز المبدعين في عالم الفنون الرقمية الذين يستكشفون موضوع بناء مستوطنة بشرية على كوكب المريخ، والذي يحظى بمكانة خاصة في دولة الإمارات. ويأتي المعرض الجديد انطلاقاً من تقديرنا لقيمة هذا التعبير الفني الإبداعي، ويعكس التزامنا بتوفير الحرية الإبداعية للفنانين ضمن منظومة الويب 3 الجديدة كلياً. ويوفر المعرض منصة تتيح للفنانين استعراض أعمالهم الفريدة، إلى جانب دوره في دعم مجتمع المبدعين الذين يسهمون في تعزيز الجهود الوطنية الرامية للوصول إلى المستقبل الرقمي".

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نبذة عن شركة «بدو - BEDU»

«بدو - BEDU» هي شركة مقرها في دبي ورائدة في المجال الرقمي وحلول الجيل الثالث للويب «ويب 3»، «وميتافيرس» و«بلوك تشين» ورموز «NFT» غير القابلة للاستبدال. يساعد موظفونا الذين يمتلكون عقودًا من الخبرة الدولية في العمل مع الحكومات والعلامات التجارية والشركات، العملاء على الإبحار في المستقبل الرقمي، وذلك عبر مجالَيْن اثنين في قطاع الاعمال، يتمثل أولهما في "مختبرات بدو – BEDU Labs" الذي يوفر حلولاً وخدمات متكاملة للعملاء الراغبين بالدخول في الصفوف الأمامية لعالم الجيل الثالث للويب والانتفاع من مميزات أصول «NFT» الرقمية، وحماية الأصول الرقمية للمبدعين الرقميين، بينما يتمحور الثاني حول "عالم بدو -BEDU World "، وهي رؤية الشركة التي تتمثل في تمكين الحكومات والمؤسسات والأفراد من بناء اقتصاد رقمي قائم على تقنية الـ «ميتافيرس».