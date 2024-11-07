يقع مشروع "ون سنترال" في موقع مثالي على بعد ست دقائق من جزيرة المرجان الساحرة، التي ستكون قريبًا موطنًا لأكبر كازينو "وين" في العالم .

دبي، الإمارات العربية المتحدة: بعد النجاح في شراء أرض في منطقة رأس الخيمة، أعلنت شركة بانتثيون للتطوير العقاري، ومقرها دبي، عن إطلاق أحدث مشاريعها متعددة الاستخدامات، "ون سنترال" في منطقة رأس الخيمة، الذي يقع في قلب رأس الخيمة النابضة بالحياة.

يمتد المشروع على مساحة مذهلة تبلغ 450,000 قدم مربع، ويضم 312 شقة سكنية، ومبنى مكاتب من الدرجة الأولى، وشقق فندقية – جميعها مصممة لتوفير تجربة معيشية فريدة تحيط بها إطلالات بحرية رائعة على ملعب الجولف ومنتجع "وين" الجديد والمرافق العالمية.

سيستمتع السكان بفرص ترفيهية رائعة على بُعد دقائق قليلة، بما في ذلك قرية الحمرا، ونادي جولف الحمرا، ومنتجع "وين"، بالإضافة إلى إطلالات خلابة على ملعب الجولف والبحر والمساحات الطبيعية الواسعة. ويقع المشروع في منطقة رأس الخيمة المركزية، إحدى أسرع المناطق نموًا في الإمارات في مجالات السياحة والترفيه والعقارات، مما يجعله موقعًا رئيسيًا للنمو المستقبلي.

يمتاز المشروع بموقع استراتيجي على بُعد ست دقائق فقط من جزيرة المرجان الأيقونية، موطن أكبر كازينو "وين" في العالم والشواطئ الساحرة، ويتميز بسهولة الوصول إلى طريق الشيخ محمد بن زايد (E311) و(E11)، مما يضمن سهولة التنقل إلى دبي وما بعدها.

عن هذا الموضوع، قال كالبش كيناريوالا، مؤسس شركة بانتثيون للتطوير العقاري: "تعد منطقة رأس الخيمة المركزية منطقة حيوية مرشحة لتكون مركزًا ماليًا نابضًا، ويقع مشروع "ون سنترال" في طليعة هذا التحول. رؤيتنا لمخطط رأس الخيمة المركزي ليست مجرد مشروع عقاري، بل هي خطوة محورية نحو بناء مجتمع مستدام، مبتكر، وقوي اقتصاديًا، سيفيد السكان والشركات والمنطقة الشمالية الأوسع لسنوات قادمة. نهدف إلى إنشاء مجتمعات تلبي احتياجات المعيشة الحديثة وتعزز من جودة الحياة من خلال تصميم مبتكر وممارسات مستدامة."

صمم "ون سنترال" لأولئك الذين يرغبون في التمتع بتوازن متناغم بين الفخامة والطبيعة. ستشمل المرحلة الأولى مجموعة متنوعة من التصميمات، بما في ذلك استوديوهات، وشقق بغرفة نوم واحدة، وشقق بغرفتي نوم، مع بعض شقق الغرفتين التي تحتوي على وسائل راحة حصرية مثل مسبح خاص. سيستمتع السكان بأكثر من 25 خدمة فاخرة، بما في ذلك مسبح "إنفينيتي" على السطح، وصالة سكاي لاونج، ومسار للركض، وسينما، وحديقة للكلاب.

بإجمالي قيمة بيع تقارب مليار درهم، من المتوقع أن يصبح مشروع "ون سنترال" معلمًا رئيسيًا في رأس الخيمة، حيث من المتوقع أن يتم استكماله في الربع الأخير من عام 2027.

شركة بترهومز العالمية الرائدة في الاستشارات العقارية، إحدى أكثر الشركات رُقيًا في العالم بخبرة تتجاوز ثلاثة عقود، قد تم تعيينها كشريك حصري للمبيعات في مشروع "ون سنترال".

عن هذه الشراكة، قال ريتشارد وايند، الرئيس التنفيذي لشركة بترهومز: "نحن فخورون بتعييننا كشريك حصري للمبيعات لمشروع "ون سنترال" بالتعاون مع شركة بانتثيون للتطوير العقاري. يمثل هذا المشروع فرصة فريدة لكل من المشترين والمستثمرين، حيث يقدم مزيجًا لا مثيل له من الحياة الفاخرة وخيارات التمويل المرنة. مع خدماتنا المتكاملة وشبكتنا العميقة، نؤكد أن "بترهومز" في وضع مثالي لإضافة قيمة كبيرة لمشروع "ون سنترال"، من خلال إرشاد المُلّاك والمستثمرين المحتملين في كل خطوة من خطوات هذا المشروع الاستثنائي."

سيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل حول المشروع في حفل الإطلاق بتاريخ 21 نوفمبر في كوكاكولا أرينا. يمكن للوسطاء التسجيل المسبق لحضور حفل الإطلاق عبر الرابط: https://bit.ly/one-central-launch

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