الإمارات العربية المتحدة، أبو ظبي: أعلنت شركة الوثبة الوطنية للتأمين عن إبرام شراكة مع "تابي" المزود لخدمة "اشتر الآن وادفع لاحقاً، بهدف تقديم خدمات رائدة لعملائها أكثر راحة وسهولة.

كما تساهم هذه الشراكة في توفير المزيد من المرونة في آلية الدفع لعملاء الوثبة الوطنية للتأمين في حال عدم تمكنهم من الدفع مباشرة، إذ يمكن للعملاء الراغبين بتأمين سياراتهم الآن تقسيط مبلغ بوليصة التأمين على أربع دفعات بدون فوائد وعلى مدى 12 شهراً.

يتوجب على العملاء للاستفادة من هذا العرض المميز، إتمام التسجيل على حساب "تابي"، ثم إجراء عملية الدفع من الموقع الالكتروني أو عبر تطبيق الهاتف المحمول.

تغطي الشراكة الحالية التأمين على السيارات فقط، وقد كشفت الوثبة الوطنية للتأمين عن نيتها في توسيع نطاق الخدمات والعرض لتشمل كافة منتجات التأمين الشخصي التابعة للشركة، ما يمنح العملاء فرصة التخطيط لإدارة أموالهم والاستفادة من العروض المميزة، مع توفير خطة دفع بدون فوائد ولا رسوم على جميع المنتجات التأمينية.

وبهذه المناسبة صرح بسام أديب جلميران، الرئيس التنفيذي لشركة الوثبة الوطنية للتأمين: "يشرفنا توقيع اتفاقية مع شركة تابي الرائدة في مجال تطبيقات التمويل الشخصي، والتي حققت نمواً متسارعاً في سوق دولة الإمارات. حيث قدمت شركتنا خياراً جديداً عبر هذه الشراكة الممنهجة لتوفير المرونة والراحة لعملائنا، إذ يمكن للعملاء الراغبين بتأمين سياراتهم الآن تقسيط مبلغ بوليصة التأمين على دفعات بدون فوائد. كما نتطلع إلى توسيع نطاق الشراكة مع تابي لتغطية مجموعتنا الكاملة من منتجات التأمين الشخصي".

لمعرفة المزيد من المعلومات حول خدمات شركة الوثبة الوطنية للتأمين، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني هنا. ولتحميل تطبيق الشركة على نظام أندرويد انقر هنا، وعلى أبل انقر هنا.

لطلب الدعم والمساعدة، يرجى التواصل مع شركة الوثبة الوطنية للتأمين، عبر الهاتف 600 54 4040 أو عبر البريد الإلكتروني customercare@awnic.com

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