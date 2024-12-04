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- التزمت شركة التعاونية للتأمين وشركة الفوزان القابضة بالاشتراك كمستثمرين رئيسيين بالطرح وتبلغ نسبة مساهمتهما مجتمعين 22% من أسهم الطرح
الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت اليوم شركة الموسى الصحية ("الموسى الصحية" أو "الموسى" أو "الشركة")، إحدى الشركات الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية، عن تحديد النطاق السعري وبدء عملية بناء سجل الأوامر للمضي قٌدُماً في إجراء طرح عام أولي ("الاكتتاب العام" أو "الطرح") وإدراج أسهمها العادية في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية.
تم تحديد النطاق السعري للطرح ليكون بين 123.00 ريال سعودي 127.00 ريال سعودي للسهم الواحد ("النطاق السعري") لتتراوح بذلك قيمة الطرح بين 1,634.8 مليون ريال سعودي و1,688.0 مليون ريال سعودي. يعكس النطاق السعري المحدد قيمة رأس مال سوقي للشركة عند الادراج تتراوح بين 5,449.3 مليون ريال سعودي و5,626.6 مليون ريال سعودي. تبدأ عملية بناء سجل الأوامر اليوم 4 ديسمبر 2024م، وتنتهي في 10 ديسمبر 2024م. سيتم تحديد السعر النهائي للطرح عند انتهاء عملية بناء سجل الأوامر. سيتم فتح باب الاكتتاب للأفراد لمدة يومين تبدأ في 23 ديسمبر 2024م وتنتهي في 24 ديسمبر 2024م.
المستثمرون الرئيسيون
- عقدت الشركة اتفاقاً ملزماً مع كلٍ من شركة التعاونية للتأمين وشركة الفوزان القابضة (المشار إليهم مجتمعين بـ "المستثمرين الرئيسيين") والتي يلتزم من خلالها المستثمرين الرئيسيين بالاكتتاب مجتمعين في 2,924,036 سهماً من أسهم الطرح وفقاً لسعر الطرح المقرر بما يمثل نسبة 22% من أسهم الطرح ("التزام المستثمرين الرئيسيين").
- يشمل التزام المستثمرين الرئيسيين اكتتاب شركة التعاونية للتأمين في 1,817,397 سهماً وشركة الفوزان القابضة في 1,106,639 سهماً مما يمثل نسبة 4.1% و2.5%، على التوالي، من رأس مال الشركة بعد الطرح.
- المستثمرون الرئيسيون هم مستثمرون استراتيجيون رئيسيون في الأسواق السعودية. يهدف المستثمرون الرئيسيون إلى تعزيز النمو من خلال تطوير وتنفيذ مبادرات تعظيم القيمة في الشركات المستثمرة بها، مع الاستفادة من خبراتهم الاستثمارية والتشغيلية والشراكات الاستراتيجية وتؤمن الشركة أن مساهمة المستثمرون الرئيسيون ستوفر دافعًا أساسيًا لتحقيق النمو والأهداف الاستراتيجية طويلة الأمد.
نظرة عامة على الشركة وأنشطتها الرئيسية
- تعد شركة الموسى الصحية من الشركات الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة عالية الجودة في المملكة العربية السعودية، والتي تحظى بثقة ملايين العائلات منذ ما يقرب من ثلاثة عقود.
- توفر الشركة 730 سريراً عبر مستشفيين في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، وتقدم مجموعة شاملة من خدمات التي تغطي سلسلة الرعاية بأكملها.
- تقدم الشركة خدمات الرعاية الصحية المتكاملة التي تشمل الرعاية الصحية الأولية والحرجة والتأهيلية في مستشفى الموسى التخصصي (بطاقة استيعابية 430 سريراً) ومستشفى الموسى للتأهيل (بطاقة استيعابية 300 سرير) في مدينة الأحساء.
- كما تقدم الشركة خدمات صحية مساعدة مثل الخدمات الصيدلانية والرعاية الصحية المنزلية والطب الاتصالي.
- وتوفر الشركة الخدمات الصحية لحوالي مليون مريض سنوياً، بدعم من فريق مكون من 326 طبيباً يقدمون خبراتهم في مختلف المجالات.
- تتمتع الشركة بمركز مالي قوي، حيث حققت إيرادات بمقدار 979 مليون ريال سعودي، فيما بلغ صافي الدخل 98 مليون ريال سعودي في عام 2023. وفي التسعة أشهر من عام 2024، أعلنت الشركة عن تحقيق إيرادات بقيمة 870 مليون ريال سعودي ودخلٍ صافٍ بقيمة 40 مليون ريال سعودي، ما يعكس مكانتها الرائدة في السوق وربحيتها المتفوقة.
تفاصيل الطرح
تم تعيين شركة السعودي الفرنسي كابيتال كمستشار مالي للاكتتاب ومدير للاكتتاب كما تم تعيين شركة السعودي الفرنسي كابيتال وشركة المجموعة المالية هيرميس السعودية كمتعهدي التغطية ومديرا سجل اكتتاب المؤسسات. وتم تعيين شركة ليثم أند واتكنز للمحاماة كمستشار قانوني للشركة وشركة حمد الضبعان وشركاه للاستشارات القانونية كمستشار قانوني للمستشار المالي ومدير الاكتتاب ومديري سجل الاكتتاب ومتعهدو التغطية، وتم تعيين شركة موليس اند كومباني السعودية المحدودة كمستشار للمساهم البائع.
- سيبلغ رأس مال الشركة بعد الطرح 443,035,800 ريال سعودي مقسم إلى 44,303,580 سهماً عادياً بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات سعودية للسهم الواحد نتيجة لزيادة رأس مال الشركة من خلال إصدار وطرح 9,303,580 سهماً جديداً
- تتكون عملية الطرح من طرح 13,291,074 سهماً عادياً من خلال (1) طرح 3,987,494 سهماً عادياً من قبل المساهم البائع، و(2) إصدار وبيع 9,303,580 سهماً عادياً جديداً والتي تشمل تعهد ملزم مقدم بالاكتتاب في 2,924,036 سهماً تمثل نسبة 22% من أسهم الطرح، من قبل شركة التعاونية للتأمين وشركة الفوزان القابضة إلى الشركة والمساهم البائع، والذي التزمت بموجبه شركة التعاونية للتأمين وشركة الفوزان القابضة بالاكتتاب كمستثمرين رئيسيين في 1,817,397 سهمًا و1,106,639 سهمًا، على التوالي من أسهم الطرح (وتمثل حوالي 4.1% و2.5%، على التوالي، من رأس مال الشركة بعد الطرح)
- تمثل أسهم البيع والأسهم الجديدة ما نسبته 9% و21%، على التوالي، من إجمالي رأس مال الشركة بعد الطرح، مما يعادل ما مجموعه 30% من رأس مال الشركة بعد الطرح
- خصصت الشركة 131,250 سهماً عادياً (0.30% من رأس مالها بعد زيادة رأس المال) لصندوق استثمار الموظفين لشرائها من المساهم البائع بعد تحديد سعر الطرح النهائي. سيتم شراء هذه الأسهم، والتي تختلف عن أسهم الطرح الرئيسية، خصيصاً للموظفين المؤهلين من خلال صندوق استثمار الموظفين. سيتم تخصيص هذه الأسهم للموظفين بشكل متناسب مع استثمارهم في الصندوق. وإذا لم يقم الصندوق بشراء أي أسهم مخصصة، فسيتم إعادتها إلى المساهم البائع.
- فيما يتعلق بالطرح:
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- تم تعيين شركة السعودي الفرنسي كابيتال كمستشار مالي للاكتتاب ومتعهد التغطية ومدير مشترك لسجل اكتتاب المؤسسات، ومدير للاكتتاب.
- تم تعيين شركة المجموعة المالية هيرميس السعودية كمتعهد التغطية ومدير سجل اكتتاب المؤسسات.
- تم تعيين شركة موليس اند كومباني السعودية المحدودة كمستشار للمساهم البائع.
يرجى الرجوع إلى نشرة الإصدار للحصول على تفاصيل حول الجدول الزمني المتوقع للطرح.
- يقتصر الاكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين:
- الشريحة (أ): الفئات المشاركة: وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر، ويشمل ذلك صناديق الاستثمار والشركات والمؤسسات الأجنبية المؤهلة والمستثمرين من الشركات الخليجية وغيرهم من المستثمرين الأجانب بموجب اتفاقيات المبادلة (SWAP Agreements) يبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للجهات المشاركة 13,291,074 سهماً من أسهم الطرح تمثل 100% من إجمالي أسهم الطرح. ويكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد. وفي حال قيام المكتتبين الأفراد (المعرفون بالشريحة (ب) أدناه) بالاكتتاب بكامل عدد أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق للمستشار المالي تخفيض عدد الأسهم المخصصة للجهات المشاركة إلى 10,632,860 سهماً من أسهم الطرح كحد أدنى تمثل 80% من إجمالي أسهم الطرح. وسيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للجهات المشاركة من قبل المستشار المالي، بالتنسيق مع الشركة، باستخدام آلية التخصيص الاختيارية.
- الشريحة (ب): المكتتبون الأفراد: وتشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، أو أي شخص طبيعي غير سعودي مقيم في المملكة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة، ويحق لهم فتح حساب استثماري لدى إحدى مؤسسات السوق المالية (يشار إليهم فيما يلي مجتمعين بـ “المكتتبين الأفراد"). وسيتم تخصيص 2,658,214 سهماً من أسهم الطرح كحد أقصى للمستثمرين الأفراد، بما يعادل 20% من إجمالي أسهم الطرح. في حال عدم اكتتاب المكتتبين الأفراد بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، فيحق للمستشار المالي، بالتنسيق مع الشركة، تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد لتتناسب مع عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قبلهم.
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- تبدأ عملية بناء سجل الأوامر اليوم 4 ديسمبر 2024م، وتنتهي في 10 ديسمبر 2024م. سيتم تحديد السعر النهائي للطرح عند انتهاء عملية بناء سجل الأوامر وسيتم الإعلان عنه لاحقاً. يحق للجهات المشاركة الاكتتاب من خلال مديرو سجل اكتتاب المؤسسات أثناء عملية بناء سجل الأوامر والتي ستتم قبل بدء فترة اكتتاب الأفراد.
- سيتم فتح باب الاكتتاب للأفراد لمدة بدأً من يوم 23 ديسمبر 2024م وتنتهي في 24 ديسمبر 2024م. يتعين على المستثمرين الأفراد الراغبين في الاكتتاب في أسهم الطرح تقديم طلبات الاكتتاب إلكترونيًا عبر مواقع ومنصات الجهات المستلمة الإلكترونية التي تتيح هذه الخدمة للمكتتبين أو من خلال أي وسيلة أخرى تقدمها الجهات المستلمة والتي سيتمكن المستثمرون الأفراد من خلالها الاكتتاب في أسهم الشركة خلال فترة الطرح
- سيتم الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح في 29 ديسمبر 2024م، وسيتم رد مبالغ الاكتتاب الفائضة (إن وجدت) في موعد أقصاه 2 يناير 2025م.
- سوف يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق المالية السعودية بعد استيفاء جميع المتطلبات والانتهاء من جميع الإجراءات النظامية ذات العلاقة مع كل من هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية.
الجدول الزمني المتوقع للطرح
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إعلان النطاق السعري وبدء عملية بناء سجل الأوامر
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4 ديسمبر 2024
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إعلان سعر الطرح النهائي
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سيتم الإعلان عنه
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فترة اكتتاب الأفراد
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23-24 ديسمبر 2024
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الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح
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29 ديسمبر 2024
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إعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة (إن وجدت)
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2 يناير 2025
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الإدراج في السوق المالية السعودية (مشروط)
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سيتم الإعلان عنه
-انتهى-
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