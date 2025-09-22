مدينة الكويت – أعلنت شركة مشاريع الكويت (القابضة) عن رعايتها لـ "تحدي تطبيقات ناسا الفضائية" المزمع عقده في 4-5 أكتوبر. وهذه السنة السادسة التي تدعم فيها الجامعة الأمريكية في الكويت تعزيز الابتكار من خلال استضافة هذا الهاكاثون العالمي المرموق.

يجسد هذا الحدث المرموق الذي تنظمه كلية الهندسة والعلوم التطبيقية التزام الجامعة الأمريكية بتطوير التعليم، واستكشاف الفضاء، وحل المشكلات بالاعتماد على تخصصات عدة. يُعد تحدي تطبيقات ناسا الفضائية أكبر هاكاثون سنوي في العالم حيث يُعقد في أكثر من 200 مدينة بشكل متزامن. يجمع الحدث العُلماء والمطوّرين والمصمّمين والروائيين والمهندسين ورواد الأعمال لمواجهة التحديات باستخدام البيانات مفتوحة المصدر من ناسا وشركائها العالميين.

وبهذه المناسبة، قالت نائب رئيس أول لشؤون الاتصال وعلاقات المستثمرين للمجموعة السيدة إيمان العوضي "تفتخر شركة المشاريع برعايتها لتحدي تطبيقات ناسا الفضائية الذي تستضيفه الجامعة الأمريكية في الكويت. وبصفتنا مجموعة استثمارية رائدة، نحن ملتزمون بدعم الابتكار والتعليم والتنمية المجتمعية ونرى في هذا الحدث منصة مثالية لتعزيز الإبداع والتقدم التكنولوجي والاستكشاف العلمي بين شبابنا. كما يتماشى دعمنا لهذا الحدث مع الأهداف الاستراتيجية لشركتنا المتمثلة في تمكين الأجيال القادمة وتعزيز التكامل المجتمعي من خلال مبادرات ذات أثر حقيقي. نحن نؤمن أن تنمية العقول الموهوبة من شباب الكويت أساسي لبناء مستقبل مستدام ومبتكر."

وبصفتها الشريك المحلي المعتمد، لعبت الجامعة الأمريكية دوراً رائداً في إدخال التحدي إلى الكويت منذ عام 2018، حيث اجتذبت الفعالية الأولى 80 مشاركاً من تخصصات متعددة، وتم اختيار فريق كويتي من بين 400 فريق مشارك ليكون بين أفضل 25 فريق عالمي.

سيُعقد الحدث هذا العام في حرم الجامعة الأمريكية ويتوقع أن يشارك فيه أكثر من 200 شخص، علماً بأن التسجيل مفتوح للجميع، بما في ذلك طلاب المدارس الثانوية والجامعات وأعضاء الهيئة التدريسية والمحترفين.

لمحة موجزة عن شركة مشاريع الكويت:

تأسست شركة مشاريع الكويت (القابضة) – كيبكو – عام 1975، وهي شركة استثمارية قابضة تعمل في جميع دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تتمثل رؤيتنا أن نكون شركة استثمارية رائدة في أسواقنا الرئيسية، قادرة على التكيّف، وتحقق عائداً مستداماً في القطاعات ذات الأهمية لمجتمعنا في الحاضر والمستقبل. كما ترتكز استراتيجيتنا على إعادة ترتيب وتوازن محفظة استثماراتنا، وتعزيز الأداء التشغيلي والمالي لشركاتنا الرئيسية، وتقوية هيكل رأس المال للمجموعة.

تعد شركة المشاريع شركة استثمارية تعمل في قطاعات عدة وتركز على الخدمات المالية، وتشمل الخدمات المصرفية التجارية وإدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية، بالإضافة إلى قطاع الغذاء والبتروكيماويات والخدمات النفطية وقطاع العقار والرعاية الصحية والتعليم والخدمات اللوجستية.

