دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الفطيم اللوجستية، المزود الإقليمي الرائد لحلول سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية عالمية المستوى، عن توسيع نطاق أعمالها ليشمل المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان. وجاءت هذه الخطوة بعد النجاح الكبير الذي حققه افتتاح قسم الخدمات اللوجستية للطيران في دولة الإمارات عام 2023، لتعزز الشركة حضورها في المملكة العربية السعودية في الربع الحالي، مع خطط لتوفير خدماتها في سلطنة عُمان في الربع الثاني من عام 2025.

وفي ضوء تنامي مكانة منطقة الشرق الأوسط بوصفها مركزاً عالمياً للطيران، تشهد مستويات الطلب على حلول الخدمات اللوجستية المتطورة ارتفاعاً غير مسبوق. إذ ينمو سوق الطيران في المنطقة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.4%؛ كما تشير التوقعات إلى أن سوق خدمات صيانة وإصلاح وعمرة الطائرات في دول مجلس التعاون الخليجي سيسجل توسعاً بنسبة 14.5% في السنوات الخمس المقبلة. ويؤدي نمو الأساطيل وارتفاع الطلب على صيانة الطائرات ذات الهيكل العريض إلى زيادة الحاجة إلى تطوير الخدمات اللوجستية. كما أنه من المتوقع أن يتجاوز عدد الطائرات الجديدة المُسلمة حاجز الـ 1,000 طائرة بحلول عامي 2029-2030، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحّة إلى تعزيز الخدمات اللوجستية للطيران في المنطقة، لا سيّما في المملكة العربية السعودية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال رامان كومار، المدير التنفيذي لدى الفطيم اللوجستية: "إن توسيع نطاق عملياتنا ليشمل المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان هو إنجازٌ هام في مسيرة نمو شركة الفطيم اللوجستية في المنطقة. تعمل صناعة الطيران في بيئة حساسة للوقت، وتأتي حلولنا اللوجستية المصممة خصيصاً لتقليل فترات التوقف وضمان سير العمليات بسلاسة. كما نحرص على تلبية الاحتياجات الحيوية لقطاع الطيران في الأسواق المتنامية، بفضل خبرتنا الإقليمية الواسعة وحضورنا العالمي المميز، وامتثالنا للوائح التنظيمية، والتزامنا الراسخ بالابتكار وتقنيات الذكاء الاصطناعي".

ويأتي الإعلان عن عملية التوسع بعد المشاركة الناجحة لشركة الفطيم اللوجستية في معرض ومؤتمر الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات، حيث استعرضت الشركة ما تقدمه في مجال الخدمات اللوجستية للطيران. وعلى هامش المعرض، استضافت الفطيم اللوجستية فعالية حصرية بعنوان "ملتقى زبائن قطاع الطيران"، مما يعزز التزامها بدعم قطاع الطيران في المنطقة. وجمعت الفعالية مجموعة من القادة والخبراء في القطاع، لمناقشة المشهد المتطور لقطع الغيار والخدمات اللوجستية للطيران في الشرق الأوسط وأفريقيا وشبه القارة الهندية. وشهدت الفعالية إلقاء كلمات رئيسية من قبل كيشور بهواني، مدير سلسلة التوريد في مركز توزيع قطع الغيار التابع للفطيم، وعادل عبد المجيد، عضو مجلس الإدارة في أدرِكس كونسالتنج، حيث استعرضا أفضل الممارسات والاستراتيجيات الاستباقية في مجال لوجستيات الطيران. وتناولت جلسة حوارية تفاعلية الأولويات المتغيرة للزبائن والتحديات الراهنة، بمشاركة كل من حنيف محمد، رئيس إدارة سلاسل الإمداد في لوفتهانزا تكنيك، ومحمد الحميري، رئيس المشتريات الاستراتيجية في سند، ورالف بيركنز، رئيس شبكة الخدمات اللوجستية لصناعة للطيران. واختُتمت الفعالية بإعلان الفطيم اللوجستية عن خططها التوسعية، التي تؤكد التزامها الراسخ بتعزيز منظومة سلسلة التوريد في المنطقة.

ويهدف قسم الخدمات اللوجستية للطيران في الفطيم إلى توفير حلول مصممة خصيصاً لمجموعة واسعة من الزبائن، تشمل شركات الطيران، وشركات صيانة وإصلاح وعمرة الطائرات، ومصنعي المعدات الأصلية، وشركات الطائرات الخاصة، وموردي قطع الغيار، وشركات خدمات المطارات. ومن خلال التركيز على الكفاءة والموثوقية، توفر الشركة عمليات النقل الجوية العاجلة وخدمات المدرجات في المطارات الرئيسية، بالإضافة إلى خيارات شركات النقل المتعددة، والعمليات المكتبية الخاصة بالخدمات الأرضية للطائرات على مدار الساعة، وخدمات الشحن الشاملة والخدمات المحلية لعمليات صيانة وإصلاح وعمرة الطائرات.

الفطيم اللوجستية هي مشغل اقتصادي معتمد من قبل الهيئة الاتحادية للجمارك في دولة الإمارات وجمارك دبي، كما تمتثل عملياتها لمعايير منظمة الجمارك العالمية وجمعية موردي الطيران وممارسات منظمة المعايير الدولية أيزو. وتواصل الشركة إرساء معايير جديدة في مجال الخدمات اللوجستية للطيران، من خلال حلولها المبتكرة وتوسعها الاستراتيجي والتزامها الراسخ بالتميز التشغيلي، مما يعزز مكانتها بوصفها شريكاً موثوقاً في القطاع.

لمحة حول الفطيم اللوجستية:

تأسست الفطيم اللوجستية عام 1980 كجزء من مجموعة الفطيم؛ وتعتبر من الشركات الرائدة في توفير الخدمات اللوجستية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتمتاز بانتشار عالمي يشمل 150 دولة عبر شبكتها المتميزة من الشركاء الاستراتيجيين.

وتقدم الشركة حلولاً متكاملة للعديد من القطاعات، بما في ذلك السيارات والطيران والبيع بالتجزئة والأزياء الفاخرة والأطعمة والمشروبات والهندسة والمعارض والفعاليات والمشاريع الخاصة.

كما توفر مجموعة من الخدمات، بما في ذلك خدمات الشحن العالمية والمحلية، والتخزين واللوجستيات التعاقدية، والنقل المحلي وعبر الحدود، ونقل الشركات، وعمليات النقل المحلية والدولية، وتوزيع المركبات الجاهزة، والخدمات اللوجستية الرئيسية، والدعم اللوجستي للطرف الرابع.

وتدير الشركة مستودعات ومخازن مبرّدة وغير مبرّدة تتخطى مساحتها 1.56 مليون متر مربع للبضائع، مع أسطول ومراكز تشغيل في مراكز جوية وبحرية رئيسية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وفازت الشركة بمجموعة من الجوائز في عدة مجالات، بما فيها الدور الرائد في الابتكار، والتميز في الخدمات اللوجستية، والالتزام بالإجراءات المستدامة في الشرق الأوسط.

لمحة حول مجموعة الفطيم للسيارات:

تعتبر الفطيم للسيارات واحدة من خمسة أقسام رئيسية لمجموعة الفطيم التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، وهي مجموعة من الشركات المتخصصة بالسيارات، وتوفر عدداً من خدمات السيارات وعلاماتها التجارية الأكثر شهرة في العالم.

وتنشط المجموعة، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، في 10 دول ضمن منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، وتحظى بدعم حوالي 9 آلاف شريك، وتتنوع خدماتها بين توزيع السيارات الجديدة والمستعملة، والتصنيع، والتأجير، والخدمات اللوجستية وخدمات ما بعد البيع.

وتقدم المجموعة خدمات تبدأ بسيارات الركاب وصولاً إلى السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، والسيارات التجارية، والمعدات الصناعية والإنشائية، والدراجات النارية. وتوفر مجموعة الفطيم للسيارات تجربة متكاملة تركز على العملاء لسائقي السيارات ومشغلي الأساطيل والمقاولين على حد سواء، وتسعى لتبوء مكانة رائدة في مجال حلول النقل المصممة خصيصاً.

لمحة حول مجموعة الفطيم:

تعد "مجموعة الفطيم" التي تأسست خلال عقد الثلاثينيات من القرن الماضي، إحدى أكثر شركات الأعمال العائلية الإقليمية تنوعاً ومواكبةً للتطور، ويقع مقرها الرئيسي في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

يعمل في "مجموعة الفطيم" أكثر من 33,000 موظف في خمسة أقسام تشغيلية، هي: قطاع السيارات، وقطاع الخدمات المالية والتأمين، وقطاع العقارات، وقطاع تجارة التجزئة، وقطاع الرعاية الصحية، وذلك في أكثر من 20 دولة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، عبر شراكات وثيقة مع ما يزيد عن 200 من أفضل العلامات التجارية المبتكرة والرائدة عالمياً.

إن نهج ريادة الأعمال في "مجموعة الفطيم" والتركيز على احتياجات الزبائن وخدمتهم بشكل أفضل، يسهم في نمو أعمال المجموعة وتوسعها. كما تواصل "مجموعة الفطيم" تمسكها بالقيم المتمثلة في الاحترام والتميز والتعاون والنزاهة، لإثراء حياة وتطلعات زبائنها يومياً. يرجى زيارة الموقع الإلكترونيwww.alfuttaim.com

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