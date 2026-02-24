دبي - أطلقت شركة الرستماني للاتصالات - الرائدة في مجال تكامل الأنظمة في الإمارات، وعضو في مجموعة الرستماني التي أسّسها عبد الله حسن الرستماني في أوائل خمسينيّات القرن الماضي، منصة موحدة تتيح للشركاء استكشاف أحدث حلولها التقنية، والاطلاع على قدراتها الهندسية وسجلّها الحافل بالإنجازات في مجال التنفيذ والتسليم.

صُمٍّمت المنصّة الرقمية الجديدة لتعكس خبرات شركة الرستماني للاتصالات العميقة في القطاع، عبر توحيد محفظتها المتكاملة ضمن نافذة رقمية واحدة. وتجمع المنصّة حلول الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، وبنية مراكز البيانات في تجربة سلسة ومترابطة. وتستهدف المنصّة الشركات الطامحة إلى مواكبة المتطلبات المتسارعة والمتزايدة للاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات، من خلال تمكينها بحلول متقدمة تدعم النمو والابتكار المستدام.

ويمكن من خلال هذه المنصّة الاطلاع على أبرز الحلول التكنولوجية التي توفرها الشركة والمشاريع الحقيقة بما يُوفّر مستوى عالياً من الشفافية والرؤى حول تطبيقات شركة الرستماني للاتصالات على أرض الواقع ونجاحاتها في قطاعات متعددة تشمل الهيئات الحكومية، والرعاية الصحية والعقارات والاتصالات. ويمثل هذا النهج في التصميم خارطة طريق استراتيجية للمؤسسات الطامحة إلى تحقيق نموّ رقمي، من خلال تسليط الضوء على كيفية ترجمة حلول الشركة التقنية إلى نتائج ملموسة.

على مدار أكثر من 23 عاماً من الخبرة في مجال التنفيذ، رسّخت الرستماني للاتصالات مكانتها كشركة رائدة في السوق، من خلال التعاون مع كبرى شركات التكنولوجيا مثل مايكروسوفت وديل وأوراكل. وقد تجلّت سمعتها وأداؤها العالي في العديد من الجوائز، حيث تم تكريمها من قبل شرطة دبي بصفتها "مزوداً رائداً للتكنولوجيا"، وحصلت على جائزة "أفضل شريك لخدمة العملاء لعام 2024" من هواوي، وجائزة "الشريك المرن لعام 2025" من e&.

تترسخ مكانة شركة الرستماني للاتصالات الإقليمية الريادية وحضورها من خلال مشاركتها في العديد من مشاريع البنية التحتية الضخمة. وتبرز هذه المشاريع خبرة الرستماني للاتصالات التقنية المتقدمة ومعرفتها الإقليمية الواسعة ونهجها القائم على إعطاء الأولوية للعملاء ودعم المؤسسات وتسريع وتيرة التحول الرقمي في دولة الإمارات.

للمزيد من المعلومات يمكنكم، زيارة منصّتنا الرقمية الجديدة بالضغط على الرابط: http://www.arcuae.com

لمحة عن شركة الرستماني للاتصالات

تأسست شركة الرستماني للاتصالات - عضو في مجموعة الرستماني - عام 2002 لتقديم حلول تقنية متخصصة تلبي احتياجات مختلف القطاعات في دولة الإمارات، سواء الحكومية أو الخاصة. ومن خلال شراكاتها الاستراتيجية مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية مثل هواوي، مايكروسوفت، سيسكو، وإتش بي، إلى جانب علاقاتها الوثيقة مع مشغلي الاتصالات في الدولة (اتصالات ودو)، تساهم الشركة في دعم تطوير بنية تحتية مستدامة ومتكاملة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. وتشمل خدماتها تقديم الدعم ما قبل وما بعد البيع، وخدمات ذات قيمة مضافة وذلك باستخدام شبكات مشغلي الاتصالات وشبكة الإنترنت وشبكات الهاتف العامة والرقمية والمتكاملة وشبكات الجوال. تضم الشركة أكثر من 100 خبير تقني متخصص في أحدث التقنيات، مما يعزز مكانتها كمزود موثوق به يتميز بخبرته ونهجه الذي يركز على تلبية احتياجات العملاء.

