الرياض- المملكة العربية السعودية – أعلنت شركة الديار العربية للتطوير العقاري اليوم عن توقيع شراكة استراتيجية رائدة مع شركة غوغل، لإطلاق مرحلة جديدة من تحولها إلى شركة ذكاء عقاري من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في أعمالها، بما يعد نقلة نوعية في نموذج أعمال الشركة. وتشمل الشراكة استثمارًا يصل إلى 100 مليون دولار أمريكي، ما يعكس التزام الشركة بالتحول الرقمي النوعي في القطاع العقاري.

وجاء توقيع هذه الشراكة خلال فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار 2025 في الرياض، والتي شهدت أول مشاركة رسمية لشركة الديار العربية في هذا الحدث الاقتصادي العالمي الذي ينعقد في المملكة.

وتعد هذه الشراكة الأولى من نوعها في المملكة العربية السعودية والمنطقة، وبموجبها ستعمل غوغل كمستشار عالمي وشريك تقني للديار العربية، لدعم تبنيها للمنصات الرقمية المتقدمة والأنظمة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في مجالات التخطيط والتصميم والإدارة العقارية.

وتهدف الشراكة إلى تحويل البيانات إلى رؤى قابلة للتطبيق، بما يعزز دقة التنبؤ، ويسرّع برامج تنفيذ المشاريع، ويرفع كفاءة عمليات التطوير العقاري، حيث سيساهم تحليل البيانات الضخمة في دعم استراتيجيات التطوير، واتخاذ القرارات الاستثمارية، وتصميم المشاريع العقارية في المملكة. كما تهدف إلى تحسين دقة التنبؤ، وتسريع الجداول الزمنية للمشاريع، وتعزيز الكفاءة عبر دورة حياة التطوير العقاري.

ويعزز هذا التحول من التزام شركة الديار العربية بتمكين الكفاءات السعودية عبر مشاركتها في برامج تطوير المهارات الرقمية وتبادل المعرفة، من خلال مبادرات لنشر ثقافة الذكاء الاصطناعي والوعي بأهمية البيانات بين الموظفين والمهنيين الشباب، مما يوفر لهم الفرص لقيادة المراحل المقبلة من عمليات التطوير العمراني.

كما تأتي هذه الشراكة تماشياً مع رؤية السعودية 2030، وتدعم توجه المملكة نحو التحول الرقمي، والاستدامة، وتنويع الاقتصاد، حيث يعد دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات شركة الديار العربية خطوة فريدة في المملكة، تساهم في تعزيز القرار ونتائجه، وتقليل المخاطر التشغيلية، وتطوير مجتمعات أكثر كفاءة ومرونة تستجيب لاحتياجات السكان.

وتعكس هذه الشراكة مع غوغل قيم شركة الديار العربية الجوهرية في الابتكار والمرونة وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة لخدمة الإنسان والاقتصاد الوطني، حيث تركز استراتيجية الشركة على إنشاء مجتمعات ذكية ومستدامة يقودها التخطيط الرقمي المستقبلي نحو النمو والازدهار.

وقال المهندس معمر العطاوي، رئيس مجلس إدارة شركة الديار العربية: “تُعدّ هذه الشراكة النوعية بداية عصرٍ جديدٍ لشركة الديار العربية، ومن خلالها سوف نتعاون مع غوغل لإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في جميع تفاصيل مراحل أعمالنا، من اختيار الأراضي التي سيتم الاستثمار بها، إلى عمليات التصميم، وصولًا إلى التشغيل وإدارة المجتمعات. وهذا التحول يعكس رؤيتنا بأن مستقبل العقار لا يقوم على البناء فقط، بل على التطوير واستشراف المستقبل.”

وأضاف المهندس العطاوي: “نهدف إلى ابتكار نموذجٍ سعوديٍّ رائدٍ، يُلهم فيه التراثُ الابتكارَ، ويقود الذكاءُ الاصطناعيُّ التقدّمَ في هذا القطاع بما يُحفّز كافة القطاعات، من خلال توظيف التقنيات الذكية.” وأكّد المهندس العطاوي: “بهذه الشراكة مع غوغل، لا نبني مجتمعاتٍ أكثر ذكاءً وحسب، بل نبني مستقبلًا متطورًا في المملكة يتّسم بقدرته على تعزيز التحوّلات، في ظل تطلعات المملكة الاقتصادية.”

في السياق ذاته، تأتي مشاركة “الديار العربية” لأول مرة في فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار 2025 فاعلةً وأساسيةً من خلال جناح الشركة، إضافةً إلى مشاركة قياداتها في جلساتٍ رئيسية، بما يؤكد دورها الرائد في مجال التطوير الحضري المستدام والابتكار الرقمي داخل المملكة.

وسيُشارك اثنان من كبار قيادات الشركة في جلسات حوارية رئيسية خلال المؤتمر، حيث سيتحدث أنيس الحبشي، نائب رئيس شركة الديار العربية، يوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025، ضمن جلسة بعنوان: “ كيفية تعزيز كفاءة المنظمات لمواكبة المشاريع التنموية الكبرى”.

فيما سيُشارك المهندس معمر العطاوي، رئيس مجلس إدارة الديار العربية، في جلسة عامة يوم الخميس 30 أكتوبر 2025 بعنوان: “ هل تُقاس القوة الاقتصادية بالبناء أكثر أم بالاتصال الأفضل؟”.

ويأتي الإعلان عن توقيع الشراكة مع غوغل بعد سلسلة نجاحات لشركة الديار العربية، كان من أبرزها مؤخرًا اختيار الشركة ضمن أفضل 100 مطوّر في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2025، من قِبل مجلة Construction Week Middle East، تأكيدًا لمكانتها الكبيرة في مشهد التطوير العقاري السعودي.

تأسست شركة الديار العربية عام 2011، وهي شركة سعودية رائدة في مجال التطوير العقاري، تُنفّذ مشاريع سكنية وتجارية ومتكاملة على مستوى عالمي في مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، جدة، وينبع، وترتكز الشركة على القيم العربية الأصيلة، وتتبنى مبادئ الابتكار والاستدامة والتقنية المتقدمة لبناء مجتمعات نابضة بالحياة.

وتُعدّ الديار العربية شريكًا موثوقًا في المشاريع الوطنية الكبرى والمشاريع الفاخرة والمبادرات الاستراتيجية في قطاع الخدمات اللوجستية، وتُساهم نشاطاتها الاقتصادية في تنفيذ مستهدفات رؤية السعودية 2030 على صعيد التحوّل العمراني والاقتصادي.

ويذكر في هذا الصدد أن الشركة اختيرت بالمركز الـ 13ضمن أفضل 100 مطور في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2025 من قبل Construction Week Middle East، وتتميّز بتكامل خدماتها عبر ذراعها التنفيذية، شركة “شهم” للمقاولات، بما يجعلها قادرةً على إدارة دورة المشروع كاملةً، من التصميم حتى ما بعد التسليم.

ووفاءً بوعدها “عامرة بأهلها”، وصلت قيمة محفظة مشاريع “الديار العربية” في عام 2025 إلى نحو 2.93 مليار دولار أمريكي، منها أكثر من مليار دولار في مشاريع منجزة، و1.26 مليار دولار قيد التطوير.

