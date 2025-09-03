الدرعية، أعلنت شركة الدرعية إطلاق مشروع "شيدي ريزيدنس وادي صفار"، الذي يضمُّ 20 فيلا فاخرة تحمل علامة تجارية عالمية، صُمّمت خصيصًا لترسيخ مفهوم جديد للرفاهية في المملكة. وتتميّز الفلل، التي صمّمتها شركة بيارك إنجلز جروب (BIG) العالمية، بطابع معماري مستوحى من العمارة النجدية الأصيلة، مع لمسات عصرية، وتقع في قلب المناظر الطبيعية المميزة لوادي صفار.

ويحتوي المشروع على 20 وحدة سكنية، تشمل 16 فيلا تحتوي على 4 أو 5 غرف نوم، إضافةً إلى 4 فلل مميّزة تضمُّ كل منها 5 غرف نوم، وتحيط الفلل بملعب وادي صفار للجولف، الذي صمّمه العالمي غريغ نورمان، بما يوفّر إطلالات خلابة ومرافق عالمية المستوى على الملعب الذي يستضيف بطولات الجولف العالمية.

ويتمتّع ملاك الفلل بإمكانية الوصول إلى جميع الخدمات والمرافق ذات المستوى العالمي لفندق شيدي المجاور المكون من 85 غرفة، بما في ذلك الحصول على عضوية خاصة لنادي شيدي الحصري، وزيارة المطاعم الفاخرة، والمتاجر المختارة، والمرافق الصحية والرياضية، إضافةً إلى أولوية الانضمام إلى النادي الملكي للفروسية والبولو في وادي صفار، وغيرها من المرافق الخاصة.

وقد صُمّمت كل فيلا بعناية فائقة لتوفير تجربة معيشية فريدة، تمزج بين الفخامة المعاصرة والأصالة الثقافية، وتوازن بين أنماط الحياة الحديثة وجمال وادي صفار الطبيعي. وتعكس هذه التصاميم تفسيرًا عصريًّا للعمارة النجدية، حيثُ تضمُّ ساحات وجدرانًا تراثية تمنح شعورًا بالخصوصية والهدوء والاندماج مع الطبيعة المحيطة.

وعلّق الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية، جيري إنزيريلو، على المشروع قائلًا: "يُمثّل إطلاق مشروع شيدي ريزيدنسز وادي صفار خطوةً هامةً أخرى في تقديم مجموعة عالمية المستوى من الوحدات السكنية الفندقية الفاخرة ذات العلامات التجارية العالمية في الدرعية ووادي صفار. وقد شهدنا بالفعل إقبالًا رائعًا على الوحدات السكنية التي طُرحت للبيع، ونتوقّع إقبالًا كبيرًا على هذه المساكن المميّزة عند طرحها للبيع في وقت لاحق من هذا العام".

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة شيدي للضيافة، ستيفان شوباخ: "يُعدُّ مشروع شيدي ريزيدنسز وادي صفار إنجازًا بارزًا في مسيرتنا بالمملكة العربية السعودية. ومن خلال تعاوننا مع شركة الدرعية نُقدّم تجربة معيشية فريدة تجمع بين التراث والتصميم العصري، مدعومة بخدمات فندقية راقية. ويقتصر المشروع على 20 فيلا، كل واحدة تُجسّد قيمة استثنائية للمالك، معززةً بجودة وتميز علامتنا التجارية. في شيدي نؤمن أن الفخامة تكمن في الشعور بالانتماء، ويسعدنا أن نُقدّم تقاليدنا في الخدمة الراقية لمساكن تحتفي بالتراث الثقافي وتخلق شعورًا حقيقيًا بالانتماء لكل مالك."

ويقع وادي صفار على بُعد 15 دقيقة من وسط مدينة الرياض، و25 دقيقة من مطار الملك خالد الدولي، وتوفران لسكانهما الراحة والهدوء. وسيضمُّ وادي صفار الحصري مزيجًا من المساكن المميزة ذات العلامات التجارية الفاخرة، إلى جانب عقارات طورتها شركات ضيافة عالمية ، مما يضمن بيئة سكنية نابضة بالحياة وجودة معيشية استثنائية.

وتعد شيدي ريزيدنسز أحدث إضافة إلى أصول الدرعية الفاخرة من المساكن ذات العلامات التجارية، والتي تشمل: أمان ريزيدنسز"أمان سمر" في وادي صفار، وأرماني ريزيدنسز الدرعية، وباكارا ريزيدنسز الدرعية، وكورنثيا ريزيدنسز الدرعية، ورافلز ريزيدنسز الدرعية، والريتز-كارلتون ريزيدنسز الدرعية، والريتز-كارلتون سيجنتشر كوليكشن الدرعية، وبذلك تصل أصول الشركة إلى أكثر من 300 وحدة تحمل علامات تجارية فاخرة، مما يُعزّز مكانة الدرعية كوجهة عالمية رائدة للسكن الفاخر.

لمحة عن الدرعية:

تُعَدُّ الدرعية الوجهة الثقافية والتاريخية الأولى في العالم، ومهد انطلاق الدولة السعودية الأولى، وصرحًا يروي قصة مجدها العريق منذ عام 1727، وهو ما يمثّل أهمية تاريخية بارزة، وتحتضن حي الطريف التاريخي الذي يُعدُّ أحد أهم المعالم الأثرية المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

وفي إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030، تتّجه الدرعية لتكون الوجهة الرئيسة للتاريخ والثقافة ونمط الحياة التي تجمع بين أصالة الماضي وروعة الحاضر، على بُعد 15 دقيقة فقط بالسيارة من وسط مدينة الرياض يقع مشروع بوابة الدرعية، وتمتدُّ مساحته التطويرية لـ 14 كيلو مترًا مربعًا.

وستُصبح الدرعية مكانًا لأكثر من 100,000 من السكان والعاملين والدارسين والضيوف، وستُقدِّم مجموعة متنوّعة من الأنشطة التي تُلبي احتياجات جميع الأذواق والأعمار، وتتنوّع قطاعاتها وتشمل الضيافة والثقافة والترفيه والتعليم والسكن.

ويُرحّب مطل البجيري بضيوفه للاستمتاع بأرقى التجارب في قطاع الضيافة، ويضمُّ أكثر من 20 مطعمًا ومقهى عالميًّا ومحليًّا، مع إطلالات بانورامية خلابة على حي الطريف التاريخي ووادي حنيفة وفندق باب سمحان (أول فندق متخصّص بتقديم الضيافة في الدرعية).

عن شركة الدرعية:

أُطلقت شركة الدرعية، أحد المشاريع الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة، في عام 2023، وهي مسؤولة عن تطوير مشروع الدرعية، وتحويل مهد المملكة العربية السعودية لوجهة تاريخية وثقافية ومنطقة نابضة بالحياة، وهو ما سيُتيح للزوّار فرصة التعرُّف عن قرب على تاريخ المملكة، في أجواء نجدية عريقة يملؤها الاعتزاز والفخر بهذا الإرث العريق.

وتعمل شركة الدرعية بكل فخر كمطور لمخططها الرئيس للارتقاء بقطاعي الثقافة والضيافة، حيثُ تقدّم مفهومًا متجددًا لتحديد التخطيط العمراني، لتُصبح الدرعية وجهة عالمية، مع التزامها الراسخ بأعلى معايير التصميم والتطوير والحفاظ على تراثها وفقًا للمعايير العالمية.

نبذة عن شيدي للضيافة:

بإرثٍ عريقٍ من التميّز يمتدُّ لعقود، تأسّست جذور شيدي للضيافة على متعة الاستكشاف. فمنذ بداياتها، أرست المجموعة معايير جديدة بدعوة المسافرين المميّزين لتجربة ضيافة لا مثيل لها في وجهاتٍ استثنائية، غالبًا ما تكون غير مكتشفة. ويظلّ شغف الاستكشاف، الممزوج بتجارب مُصمّمة بعناية فائقة وراحة لا مثيل لها، جزءًا لا يتجزّأ من كل فندق من فنادق شيدي، ويتجلى ذلك أكثر في جوهرها الدائم "رحلة بلا حدود"، دعوة شيدي للضيافة لخوض رحلة شخصية ذات إمكانات لا حدود لها. تضمُّ محفظة شيدي للضيافة المتميّزة اليوم فنادق بارزة، مثل شيدي مسقط في عُمان، شيدي أندرمات في سويسرا، شيدي البيت في الشارقة في الإمارات العربية المتحدة، فندق وريزيدنسز شيدي لوستيكا باي في مونتينيغرو، فندق ومنتجع شيدي كتارا في الدوحة، قطر، شيدي الجونة على البحر الأحمر في مصر، شيدي الحجر الذي افتُتح مؤخرًا في العلا، المملكة العربية السعودية، وهو موقع تراث عالمي لليونسكو، ومشروع شيدي برايفت ريزيدنسز الذي تمَّ إطلاقه حديثًا في دبي، الإمارات العربية المتحدة. وبناءً على هذا الإرث، ستُقدّم الفنادق التي سيتمُّ الإعلان عنها قريبًا تجارب غامرة لا تشوبها شائبة في مواقع مميّزة في أوروبا والشرق الأوسط والولايات المتحدة وآسيا، مما يُعزّز سمعة شيدي للضيافة كشركة رائدة في مجال الضيافة الفاخرة.

-انتهى-

#بياناتشركات