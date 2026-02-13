دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الخياط للاستثمار (AKI) عن شراكتها الرسمية مع المنتدى الاقتصادي العالمي، في خطوة بارزة تجسد التزام الشركة بالمساهمة في حوار عالمي بنّاء، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة وطويل الأجل في الأسواق التي تعمل بها.

واقمت مراسم التوقيع الرسمية بمشاركة كل من ألكسندر رافول، عضو اللجنة التنفيذية في المنتدى الاقتصادي العالمي، إلى جانب زيد سعد الخياط، رئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب لشركة الخياط للاستثمار.

وبصفتها مجموعة أعمال إماراتية تنشط في قطاعات متعددة، تواصل شركة الخياط للاستثمار ترسيخ نهج يرتكز على النمو المسؤول، والابتكار، وبناء الشراكات الفاعلة. ومن خلال انخراطها في المنتدى الاقتصادي العالمي، ستشارك الشركة في حوارات نوعية ركز على تحويل الأفكار إلى نتائج عملية ذات أثر ملموس وقابل للقياس.

نبذة عن شركة الخياط للاستثمار

أسس الدكتور سعد الخياط شركة الخياط للاستثمار عام 1982 في دبي، كشركة إماراتية عائلية رائدة في العديد من الصناعات في منطقة الشرق الأوسط، تعمل في مجال متعددة مثل الأدوية، والمعدات الطبية، وتجارة التجزئة، والسلع الاستهلاكية الغذائية وغير الغذائية، واللياقة البدنية، والسيارات، والخدمات البيئية، والخدمات اللوجستية، والتصنيع، والمقاولات. يبلغ عدد موظفي المجموعة حالياً نحو 11000 موظف ينتشرون في الإمارات العربية المتحدة وفي فروعها في دول مجلس التعاون الخليجي، والعراق، والأردن، ومصر. وتم تصنيف الشركة ضمن أفضل 100 شركة عائلية عربية لعام 2025، وفقاً لمجلة فوربس الشرق الأوسط.

