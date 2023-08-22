الكويت: انطلاقاً من استراتيجيتها التي تعنى بالاستدامة وحماية البيئة والاستفادة من الطاقة النظيفة البديلة لتعزيز الحياة، نفذت شركة الحمراء العقارية بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مشروعاً نموذجياً لتركيب نظام الخلايا الشمسية الكهروضوئية على أسطح مجمع مواقف السيارات التابع لبرج الحمراء للأعمال بسعة إجمالية قُدّرت بنحو 240 كيلووات (kWp)، حيث تم الاستعانة بمعهد الكويت للأبحاث العلمية لإعداد المواصفات المثلى لهذا النظام وللإشراف على تنفيذ المشروع.

وقد تم تنفيذ المشروع باستخدام أحدث التقنيات والخبرات ليتم تشغيله في وقت قصير وقياسي حيث اكتمل التركيب والتشغيل في فترة قصيرة مما جعل هذا المشروع يبدأ في إنتاج الكهرباء والطاقة المتجددة في 15 أغسطس ليكون نموذجاً ريادياً يساهم في التوجه المحلي والعالمي نحو الاعتماد على الطاقة البديلة والمتجددة لما فيها من مسؤولية مجتمعية وبيئية نحو الكويت ونحو كوكبنا.

وأوضحت شركة الحمراء العقارية أن من مزايا هذا المشروع البيئي أنه يساعد على توفير كمية طاقة كهربائية تبلغ حوالي 400 ميغاواط ساعة سنوياً والتي يمكنها تشغيل أكثر من 5 منازل لمدة عام وتوفير ما يقل عن 245 برميل من النفط سنوياً وتمنع ما لا يقل عن 360 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً مما يجعله من أبرز المشاريع الصديقة للبيئة في الكويت على مستوى الشركات.

ويهدف هذا المشروع، والذي يعد الأعلى ارتفاعاً في الكويت، إلى تشجيع القطاع الخاص للمشاركة في دعم الجهود للتوسع في استخدامات الطاقة الشمسية بهدف تأمين ما نسبته 15% من الطلب المحلي على الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، بالإضافة إلى دعم جهود الدولة في خفض الانبعاثات الكربونية إلى الصفر بحلول عام 2050. يأتي ذلك من ضمن إطار الخطة الوطنية لرؤية الكويت لعام 2035 والتي تتضمن اهداف متعددة لخلق بيئة معيشية مستدامة. وتفخر الكويت ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي بما تحقق حتى الآن من مشاريع تلتزم بهذه الرؤية الثاقبة والملتزمة، والتي كان آخرها المشروع المشترك مع شركة الحمراء العقارية، مع توقع الإقبال المتزايد من قبل الشركات الوطنية في القطاع الخاص على هذا النمط من استخدام الطاقة بما يحمي كويتنا وأجيالنا وبيئتنا.

ويأتي هذا المشروع ضمن باقة المبادرات التي تجسّد استراتيجية التحسين المعتمدة لدى شركة الحمراء العقارية، وخاصة تلك المرتبطة بالممارسات البناءة التي تتوافق مع مبادئ الاستدامة العالمية. كما ينسجم هذا المشروع مع القيم المؤسسية لعمل الشركة في تشجيع الابتكار في نوعية المبادرات بشكل يواكب السعي الحثيث للشركة في خدمة المجتمع والعملاء لتكون نموذجاً يُحتذى على مستوى القطاع الخاص في الكويت، وكذلك يعبر عن مجموعة القيم الدافعة للتطور الإيجابي في خدمة العملاء والارتقاء بخدمتهم بطريقة تعزز جودة الحياة لهم وللأجيال القادمة.

وتضع شركة الحمراء العقارية مسألة التكيف في قلب اهتماماتها لتعمل بآلية مرنة تعزز التنوع وتواكب التطور، وتتأقلم مع المتغيرات المحلية والدولية وفق منهجية استجابة فعالة وريادية.

وجاء التعاون من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومعهد الكويت للأبحاث العلمية لما تمتلكه هاتان المؤسستان مع خبرات عريقة وكفاءات علمية بارزة تساعد على تنفيذ هذا المشروع وفق أعلى المعايير الدولية.

وبهذا المشروع، تضيف شركة الحمراء العقارية إنجازاً جديداً إلى سجل نجاحاتها التي جعلتها في مصاف الشركات المحلية والدولية في مجال التميز، وبما يتيح توفير المزيد من الخدمات لجميع عملائها ولمجتمعها ضمن استراتيجيتها في الارتقاء بجودة الحياة والمزايا التي تقدمها باستمرار.

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