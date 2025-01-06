جدة، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة الجميح وشل لزيوت التشحيم الرائدة في إنتاج زيوت محركات عالية الجودة ، عن توقيع اتفاقية مع عبد اللطيف جميل للزيوت، لإنتاج وتوريد زيوت تويوتا الأصلية في المملكة العربية السعودية. ويستند هذا التعاون المتجدد إلى علاقة متينة، حيث تنضم شركة الجميح وشل لسلسلة توريد عبد اللطيف جميل للزيوت الخاصة بزيوت تويوتا الاصلية المصممة لمحركات تويوتا والتي تمنح أفضل اداء وحماية لمركبات تويوتا في السوق السعودي.

عبد اللطيف جميل للزيوت، وهي جزء من عبد اللطيف جميل للأعمال، ورائدة في مجال زيوت التشحيم للسيارات في المملكة العربية السعودية، وهي متخصصة في زيوت تويوتا الأصلية ومجموعة من المنتجات متعددة العلامات التجارية. وكعنصر رئيسي في تحولها الاستراتيجي، تتطور عبد اللطيف جميل للزيوت لتصبح شركة توزيع شاملة توسع نطاق منتجاتها، مع الاستفادة من التقنيات الرقمية لتعزيز الكفاءة وتجربة العملاء لدفع عجلة النمو في قطاع خدمات ما بعد البيع للسيارات والقطاعات الصناعية في جميع أنحاء المنطقة.

وأعرب السيد ساهر هاشم، الرئيس التنفيذي لشركة الجميح وشل، عن سعادته بهذا التعاون قائلاً:

"نحن في الجميح وشل نفخر بمواصلة تعاوننا مع عبد اللطيف جميل للزيوت، والذي يعكس التزامنا المشترك بتقديم منتجات عالية الجودة والخدمات لعملائها في المملكة. تؤكد هذه الاتفاقية على دورنا الرائد في تقديم زيوت سيارات ذات جودة عالمية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات مركبات تويوتا."

ومن جانبه، أشاد المهندس فيصل السمنودي، رئيس مجلس إدارة عبد اللطيف جميل للأعمال بالتعاون مع شركة الجميح و شل قائلاً: "نعتمد مبدأ “الضيف أوّلاً” كركيزة أساسيّة لمهمّتنا في بناء أنجح أعمال النقل في المملكة العربية السعودية. نحن سعداء بهذا التعاون الذي يمكنا من تلبية احتياجات سيارات تويوتا في المملكة."

-انتهى-

#بياناتشركات