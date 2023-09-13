الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة الأمثل للتمويل، الشركة الرائدة في مجال إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية، عن اختيارها شركة كود بيس تكنولوجيز (Codebase Technologies)، التي تعتبر من الشركات الأسرع نمواً في العالم وذات التواجد القوي في الشرق الأوسط في مجال الحلول المصرفية المصممة بواجهة برمجة التطبيقات المفتوحة "API" ، لإطلاق خدمات الإقراض الرقمي في السوق السعودية، وذلك بدعم من الشريك المحلي لكود بيس، "رقميات".

وتشير الإحصاءات إلى أن المملكة العربية السعودية قد شهدت نمواً كبيراً في الخدمات المصرفية الرقمية منذ عام 2013. ووفقاً لمنصة Statista المتخصصة في جمع البيانات الإحصائية وتحليلها، ارتفع معدل الاعتماد على الخدمات المصرفية الرقمية من 15.55% إلى 51.42% في عام 2023، مع توقعات بزيادة أخرى محتملة تصل إلى ما يقرب من 70% بحلول عام 2028. وكما هو الحال في العديد من المناطق حول العالم، تدرك المؤسسات المالية في المملكة أهمية اعتماد الممارسات المصرفية الحديثة لاستقطاب العملاء والاحتفاظ بهم.

وبهذه المناسبة، علق سالم باللحارث، الرئيس التنفيذي لتقنية اللمعلومات والشئون والتحوّل الرقمي ة بشركة الأمثل للتمويل، على الشراكة قائلا لشركة الأمثل للتمويل: "عد يعتبر اختيار شركة كود بيس تكنولوجيز خطوة استراتيجية نحو تحقيق أهداف التحول الرقمي لدينا. نحن حريصون على الاستفادة من اتجاهات السوق والتقنيات التحويلية، كما أننا ملتزمون بتقديم الخدمات المبتكرة لعملائنا. وهذه المبادرة هي واحدة من العديد من المبادرات النوعية التي تدعو إليها استراتيجيتنا، ونعتقد أنها ستشكل أساساً قوياً يتيح لنا تقديم تجارب فائقة متوافقة مع الشريعة الإسلامية بما يتماشى مع قيمنا الأساسية. ونحن على ثقة من أن كود بيس ومن خلال منصتها الشاملة Digibanc والخبرة التي يتمتع بها فريقها في تنفيذ الحلول المصرفية الإسلامية ستساعدنا على التحول الرقمي بسرعة وتوفر لنا منصة قوية يمكننا من خلالها التوسع".

ويهدف التعاون بين الطرفين إلى رقمنة عمليات إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع أعمال الشركة في إقراض الأفراد من خلال الاستفادة من القدرات المتطورة لمنصة Digibanc، مما يتيح لمؤسسة الإقراض السعودية الرائدة أن تقدم لعملائها من الأفراد والشركات قروضاً رقمية متوافقة مع الشريعة الإسلامية من خلال فتح حسابات جديدة، وتقديم قروض جديدة لعملائها السابقين، وخدمات استثنائية أخرى عديدة.

من جانبه، قال ثتامر الموج، المدير الإداري لشركة كود بيس تكنولوجيز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يسعدنا أن نتعاون مع شركة الأمثل، أحد اللاعبين الرئيسيين في قطاع التمويل الإسلامي في السعودية، لإحداث ثورة في أعمال الإقراض لدى الشركة. إن الميزات العديدة التي توفرها منصة Digibanc، بما في ذلك إمكانية فتح الحسابات الجديدة عبر قنوات متعددة وخدمات الائتمان الفوري والقدرة على صرف القروض، ستعزز مكانة الأمثل في السوق وتوفر لعملاء الشركة أيضاَ تجربة رقمية استثنائية".

وستستخدم كود بيس القنوات المتعددة التي توفرها منصة التكنولوجيا المالية والمصرفية Digibanc لتزويد عملاء الأمثل بخدمات رقمية سهلة يمكنهم الحصول عليها عبر قنوات الويب والهواتف المحمولة. ولضمان الامتثال والأمن، سيتم استخدام قدرات التكامل المتوفرة على واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بـ Digibanc للاندماج بسلاسة مع كيانات خارجية مثل "سمة" و"يقين" و" نفاذ ".

بدوره، قال بهاء الدين العنداري، القائم بأعمال المدير العام ونائب رئيس المبيعات في رقميات: "تهدف شركة الأمثل للتمويل إلى ترسيخ مكانتها كواحدة من المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في المنطقة، وستعمل الشراكة مع كود بيس تكنولوجيز ورقميات على تسريع استراتيجية التحول الرقمي طويلة المدى لدى شركة الإقراض الرائدة، مما يمكّنها من البقاء في الصدارة خلال المنعطف الحاسم الذي يشهده العالم الرقمي سريع التطور".

وتخطو شركة الأمثل خطوات هامة في مجال التمويل الرقمي من خلال نشر حلولها على البنية التحتية السحابية. وتضع هذه الخطوة الشركة في مقدمة الشركات التي تتبنى تقنية الخدمات المصرفية السحابية في المملكة العربية السعودية. وتتيح إمكانيات التوسع الديناميكي للسحابة لشركة الأمثل التكيف بسلاسة مع التغيرات الدائمة في طلب العملاء، مما يضمن توفر خدماتها بشكل دائم للعملاء ويجعل هذه الخدمات قابلة للتطور والتوسع بسرعة. بالإضافة إلى ذلك، سيساعد النشر على السحابة شركة الأمثل على توفير تكاليف كبيرة في النفقات الرأسمالية والتشغيلية، والاستفادة من قوة البيانات وميزات الأمان للعملاء.

وقال مازن البعلبكي، مدير المبيعات الإقليمية في كود بيس تكنولوجيز: "ستستفيد شركة الأمثل من الميزات الائتمانية القائمة على الذكاء الاصطناعي التي تقدمها منصة Digibanc لتحسين كفاءة الإقراض لديها من جهة وتحسين دقة اتخاذ القرارات بشأن عمليات الإقراض من جهة أخرى، مما يؤدي في الحصيلة إلى خفض تكاليف التشغيل وزيادة الإيرادات. كما أن إمكانية فتح الحسابات الجديدة عن بُعد سيؤدي إلى توسيع نطاق وصول الشركة إلى السوق وقاعدة العملاء، وسيحسن في الوقت نفسه من رضا العملاء ويقلل من خسارتهم. ونحن في كود بيس نثني على قرار الأمثل بالانتقال إلى السحابة، حيث سيؤدي ذلك إلى تحسين مرونة الشركة وقابلية التوسع لديها بشكل كبير مع ضمان درجة عالية من الأمان. ونحن متحمسون لتقديم قيمة ملموسة إلى شركة الأمثل وعملائها من خلال هذه الشراكة التحويلية".

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نبذة عن شركة كود بيس تكنولوجيز تكنولوجير (CodeBase Technologies)

كود بيس تكنولوجيز هي واحدة من أسرع شركات التكنولوجيا المالية في مجال الحلول المصرفية الرقمية المصممة بواجهة برمجة التطبيقات المفتوحة (API) نمواً في العالم. ومن خلال رؤية تهدف إلى "تغيير الطريقة التي يتم بها استخدام التكنولوجيا لتحقيق هدف أكبر"، تقوم الشركة بتصميم تجارب مالية رقمية ذات أثر للبنوك التقليدية والإسلامية، وشركات التكنولوجيا المالية، والبنوك الجديدة، والمقرضين، والشركات الناشئة.

أطلقت الشركة العديد من المنتجات المالية الرقمية والتنافسية ومنتجات المصرفية الجديدة في جميع أنحاء العالم بمعدل نجاح محقق وسرعة لا مثيل لها في السوق، وهي تنمو بشكل كبير كشركة رائدة في مجال التكنولوجيا المصرفية الرقمية في قطاع الخدمات المصرفية العالمي.

منصة DigibancTM الخاصة بالشركة والحائزة على جوائز عديدة مرموقة هي منصة مصرفية رقمية مدعومة بالسحابة تعتمد على واجهة برمجة التطبيقات وقابلة للتكييف بدرجة كبيرة، مما يسمح للمؤسسات بتقديم تجارب مالية رقمية شاملة. تشتمل البنية المفتوحة للمنصة على منظومة متنوعة من الشركاء والبائعين، مما يؤدي إلى تجارب تعاونية عبر قطاع الخدمات المالية. تم بناء المنصة على أساس الخدمات الصغيرة القائمة على المكونات، وهي بالتالي توفر بيئة قوية وحيوية لإطلاق منتجات وخدمات مالية جديدة بسرعة وعلى نطاق واسع.

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نبذة عن شركة الأمثل للتمويل

الأمثل للتمويل هي شركة سعودية مرخصة من البنك المركزي السعودي وتعمل في السوق السعودي منذ عام 2000. وهي من أولى الشركات الرائدة المتخصصة في برامج تمويل التأجير، وتقدم خدمات بأعلى المعايير العالمية في مجالها. تمتلك الشركة فروعاً متعددة لخدمة عملائها بشكل أفضل.

توسعت قاعدة عملاء الأمثل للتمويل لتشمل جميع القطاعات الاقتصادية الإنتاجية في المملكة، حيث توفر الشركة الأصول التأجيرية المنقولة وغير المنقولة مثل المعدات والمصانع والمستشفيات ومعدات البناء والنقل وتغطية تأجير السيارات لمجموعة واسعة من القطاعات بما في ذلك المقاولات العامة والرعاية الصحية والسفر والسياحة والقطاعات الصناعية والتجارية والخدمية. تركز الشركة بشكل خاص على خدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة وفقاً لنماذج وأطر التمويل الإسلامية.

بالإضافة إلى ذلك، تخدم الشركة قطاع الأفراد من خلال مساعدة العملاء على شراء سياراتهم بجداول دفع شهرية مصممة بعناية. وغالباً ما تكون السيارات المشتراة عن طريق الأمثل للتمويل أفضل مما يمكن للعملاء شراؤه بأنفسهم.

تعمل الشركة في السوق السعودي من خلال شراكات استراتيجية مع أهم وكلاء المركبات والمعدات في المملكة، مما يمكنهم من تلبية احتياجات عملائهم بشكل أفضل. وعلى مدار الثلاثة عشر عاماً الماضية، قامت شركة الأمثل للتمويل بخدمة عشرات الآلاف من العملاء من خلال خبرتها الواسعة.

المزيد عن الشركة على الموقع الالكتروني: https://www.al-amthal.com.sa/

نبذة عن رقميات

تأسست رقميات، وهي إحدى شركات مجموعة الغرير، عام 1983، وهي شركة رائدة في مجال خدمات تكامل الأنظمة والتحول الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. تشمل مجالات الخبرة الأساسية لشركة رقميات الخدمات المصرفية الرقمية، وروبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي، والقوى العاملة الرقمية، والأتمتة والتحليلات، والتكامل وإدارة البيانات، وتوفير المختصين في تكنولوجيا المعلومات، وخدمات مايكروسوفت، وتطبيقات الأعمال والتنقل، والأمن السيبراني والبنية التحتية. ولدى الشركة أكثر من 450 شريكاً يتمتعون بالخبرة الفنية والميدانية في مجال تقديم الحلول لقطاعات الخدمات المصرفية والمالية والتأمين، والحكومة، والتعليم، والرعاية الصحية، والنفط والغاز، والاتصالات، والنقل والطيران. وتقدم "رقميات" أيضاً خدمات شاملة من خلال شراكتها مع ميكروسوفت، وOutSystems، وeMudhra، وSoftware AG، وYellow.ai، وKissflow، وSAS لتقديم قيمة مميزة للعملاء.

للمزيد عن شركة رقميات أنظر https://raqmiyat.com/

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للاستفسارات الإعلامية

توم رومانسكي

مدير العلامات التجارية والاتصالات

بريد إلكتروني: romanski@codebtech.com