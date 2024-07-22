أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات (مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية برمز DRIVE)، التابعة لمجموعة ملتيبلاي، عن استحواذها على حصة 51% في شركة إكسلنس بريمير للاستثمار ذ.م.م، الشركة الأم لمركز إكسلنس لتعليم قيادة السيارات. تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات المستمرة لتحقيق توسع كبير وتعزيز خدماتها المتميزة.

من المتوقع أن يعزز الاستحواذ تدريب السائقين في الإمارات العربية المتحدة، حيث سيساهم الكيانان في تطوير مناهج تدريب متقدمة وبرامج تدريب مخصصة لتلبية احتياجات المستخدمين المتنوعة. كما تشكل هذه الخطوة جزءًا من أولويات الإمارات لتعليم القيادة الاستراتيجية حيث تسعى للنمو المستدام من خلال فرص متنوعة محليًا وعبر دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى العمل على تحقيق الاعتماد الوطني والدولي للتميز في تعليم القيادة.

وقال خالد الشميلي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات: "يمكّننا هذا الإنجاز من تعزيز رؤيتنا لتقديم أفضل خدمات تعليم القيادة في المنطقة. مع قيمتها السوقية العالية ورضا العملاء الاستثنائي، سيشكل مركز إكسلنس لتعليم قيادة السيارات إضافة قيمة لشركتنا، حيث سنتمكن معًا من التعاون لتحقيق أفضل النتائج لعملائنا وتوسيع خدماتنا للريادة إقليميا وتعزيز السلامة على الطرق في جميع أنحاء المنطقة. سيساهم ذلك بدوره في زيادة قيمة المساهمين وتنويع عروضنا التعليمية في مجال القيادة عبر الأسواق المختلفة."

تأسس مركز إكسلنس لتعليم قيادة السيارات في عام 2020 بهدف تقديم تعليم شامل لقيادة المركبات في دبي من خلال شبكة واسعة تضم أكثر من 20 موقعًا استراتيجيًا في جميع أنحاء المدينة. وقد اكتسبت الشركة بسرعة شهرة كأحد المراكز البارزة لتعليم القيادة في دبي، بفضل نهجها الذي يركز على العملاء ومرافقها الحديثة. بعد النجاح في تأسيس مركز تعليم القيادة، نوعت إكسلنس بريمير للاستثمار أعمالها لتشمل خدمات التوصيل، وخدمات الليموزين، وتشغيل ورش السيارات، وكلها مدعومة بالتزام قوي لضمان تجربة عملاء استثنائية.

تشتهر شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات بكفاءتها وفعاليتها في تعزيز السلامة على الطرق من خلال الابتكار والتعاون والاستثمار في التقنيات الحديثة والنماذج التشغيلية الذكية. تعتبر واحدة من المؤسسات الرائدة في تعليم القيادة في الإمارات العربية المتحدة، حيث تقدم خدمات تعليمية عالية الجودة وتلتزم بأعلى معايير السلامة. كما تسعى لتقديم بيئة تدريب متفوقة تساعد المتدربين على اكتساب المهارات اللازمة للقيادة بثقة وأمان.

حول شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات

تأسست شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات (EDC) في عام 2000 وتعتبر المزود الرائد لتعليم القيادة، والتعليم لما قبل الترخيص في أبوظبي، والشريك الموثوق للحكومة في خلق طرق أكثر أمانًا. وبصفتها المعهد الرائد لتدريب السائقين وسلامة الطرق في الإمارة، تقدم الشركة نظام مرور يدعم النمو السكاني السريع والتنمية الحضرية في الإمارة.

قامت الشركة برقمنة مناهجها وتسعى لتطبيق الواقع المعزز والافتراضي لتسهيل التعلم. كما تقوم الشركة حاليًا بتحويل أسطولها الكبير من المركبات إلى مركبات هجينة. بالإضافة إلى ذلك، تعمل لجنة الجودة المشتركة مع شرطة أبوظبي على ضمان تحديث برامج ومنهجيات التدريب وتوافقها مع القوانين المعمول بها.

تعد الإمارات لتعليم القيادة المساهم الأساسي في لجنة التعليم للسلامة على الطرق في أبوظبي وتساهم بانتظام في مركز النقل المتكامل (ITC) من خلال المدخلات التقنية والتعليمية.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.edcad.ae

حول مركز إكسلنس لتعليم قيادة السيارات

تم تأسيس مركز إكسلنس لتعليم قيادة السيارات، وهو شركة تابعة لشركة إكسلنس بريمير للاستثمار ذ.م.م، لتقديم مهارات قيادة السيارات الأساسية بكفاءة للمجتمعات في دبي مع التركيز على رضا العملاء. نسعى لتبسيط عملية التعلم وتقديم تجربة مخصصة تعزز الاستمتاع.

نؤمن بأن رخصة القيادة تمثل أكثر من مجرد القدرة على القيادة – فهي تمثل الوصول إلى الفرص المستقبلية، والتقدم الوظيفي، والاستقلال المالي، والثقة الشخصية. هذه القناعة تدفعنا لمواصلة الابتكار لتمكين العملاء من تحقيق إمكاناتهم الكاملة بسهولة.

يظهر التزامنا برضا العملاء في كل جانب من جوانب عملياتنا، مما يضمن أن تكون تجربة تعلم القيادة معنا تعليمية ومرضية للغاية.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.excellencedriving.com

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