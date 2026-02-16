الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة الإقامة الذكية للمجمعات السكنية (سارك)، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، اليوم، عن توقيع اتفاقية مبدئية غير ملزمة مع شركة مورِف اللوجستية لتطوير مشروع سكني للموظفين في شمال الرياض بسعة 12,000 سرير.

وبموجب الاتفاقية فإن المشروع المقترح سوف يقام على قطعة أرض مساحتها 120,000 متر مربع، بمساحة بناء إجمالية تبلغ 150,000 متر مربع، وبتكلفة تطوير تقديرية قدرها 669 مليون ريال سعودي، على أن تبدأ المرحلة الأولى من العمليات خلال الربع الأول من عام 2029.

وتعليقًا على توقيع الاتفاقية، قال جيمس أتكينسون، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة سارك "يمثل التعاون مع شركة مورِف اللوجستية خطوةً محورية في جهود شركة سارك نحو توفير حلول سكنية عالية الجودة وقابلة للتوسع في جميع أنحاء المملكة. ويعكس هذا المشروع التزامنا بتعزيز رفاهية القوى العاملة، ودعم النمو السريع للقطاعات الرئيسية بما يتوافق مع أولويات التنمية في المملكة العربية السعودية".

من جانبه، قال رامي الشيخ، الرئيس التنفيذي لشركة مورِف اللوجستية " الشراكة مع شركة سارك تشكل محطة مهمة في استراتيجيتنا طويلة المدى التي نواصل تفعيلها؛ حيث ستسهم في إثراء خبرات شركتنا في تطوير وتشغيل مساكن الموظفين والمرافق الصناعية واللوجستية، وتوسّع محفظتنا الاستثمارية من خلال نموذجٍ يستند للشراكة مع جهةٍ وطنيةٍ رائدة. ونتطلع قدماً لاستثمار هذا التعاون في توفير وتشغيل بيئاتٍ سكنيةٍ آمنةٍ وعالية الجودة، تدعم رفاهية الموظفين، وترتقي بإنتاجيتهم، وتواكب معايير جودة السكن المتنامية في المملكة".

ويؤكد هذا المشروع تركيز شركة سارك على توفير حلول سكنية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المجتمع، وتستجيب للطلب المتزايد على مساكن القوى العاملة نتيجة لتوسع قطاعي الخدمات اللوجستية والصناعة في المملكة العربية السعودية. ومن خلال التعاون مع شركاء محليين مثل شركة مورِف، التي تتمتع بخبرة في تطوير العقارات الصناعية واللوجستية وإدارة العمليات التشغيلية على المدى الطويل، تواصل سارك تعزيز التزامها بالمحتوى المحلي والشراكات مع جهات سعودية رائدة في القطاع الخاص.

كما تعزّز سارك من خلال هذا المشروع مهمتها في إنشاء بيئات معيشية آمنة وعالية الجودة، تُسهم في رفع الإنتاجية، وتدعم الأهداف الاستراتيجية لصندوق الاستثمارات العامة، وتحقيق أهداف رؤية 2030.

