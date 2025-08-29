أعلنت شركة "إم إس سي كروزس" عن اعتماد إمارة دبي كميناء رئيسي لانطلاق رحلات سفينة "إم إس سي يوريبيا" - (MSC Euribia) لموسم شتاء 2025/2026، تليها "إم إس سي وورلد يوروبا" – (MSC World Europa) لموسم شتاء 2026/2027، في خطوة تتيح للضيوف فرصة استكشاف مغامرات جديدة والاستمتاع بأشعة شمس الخليج الدافئة خلال رحلاتهم البحرية.

وتسهم دبي التي تعد من أبرز الوجهات العالمية في موسم الشتاء، في تعزيز استراتيجية توسع الشركة عالميًا، حيث تعد الإمارة مركزًا سياحيًا رائدًا وسوقًا يشهد نموًا متسارعًا، بفضل طقسها المشمس على مدار العام، وتطور بنيتها التحتية، ما يجعلها وجهة مثالية لرحلة بحرية لا تُنسى.

وتتميز شركة "إم إس سي كروزس" بتشغيل أحدث سفنها وأكثرها ابتكارًا في منطقة الخليج، حيث شهدت المواسم الأخيرة انطلاق رحلات سفينتي "إم إس سي يوريبيا" - (MSC Euribia) و"إم إس سي وورلد يوروبا" - (MSC World Europa)، وهما تعدان من أحدث وأكبر سفن الأسطول. وتوفران تجربة متكاملة تجمع بين الترفيه العصري، والمطابخ العالمية المتنوعة، والأنشطة المصممة لتناسب جميع الأعمار والأذواق، حيث تتجسد هوية "إم إس سي كروزس" الأوروبية في كافة تفاصيل التجربة، بدءًا من فريق العمل متعدد اللغات، وصولًا إلى الجولات السياحية المصممة بما يتلائم مع كل وجهة، كما تسهم المرافق الملائمة للعائلات، والمأكولات العالمية المتنوعة، وتزايد عدد أفراد الطاقم الناطقين بالعربية على متن السفن من تميز التجربة.

وتقدم شركة "إم إس سي كروزس" في الخليج برنامجًا بحريًا يستمر لسبع ليالٍ، تجمع من خلاله بين الثقافة والترفيه والاسترخاء، حيث يمكن الاستمتاع بمجموعة من المحطات البحرية البارزة في رحلات "إم إس سي كروزس" الخليجية، ومن بينها:

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تبدأ المغامرة في دبي، حيث يمكن للضيوف قضاء ليلة كاملة في الإمارة، مع فرصة الصعود إلى قمة برج خليفة، والتجول في حي الفهيدي التاريخي، أو التسوق في المراكز التجارية العالمية، والاستمتاع بشواطئ المدينة المميزة.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: تتميز العاصمة أبوظبي بالفن والثقافة، حيث يدعو جامع الشيخ زايد الكبير ومتحف اللوفر أبوظبي الزوار لاستكشاف تاريخ الإمارة العريق، في حين يوفر عالم فيراري لهم لحظات مليئة بالمغامرة.

جزيرة صير بني ياس، الإمارات العربية المتحدة: تقدم الجزيرة تجربة فريدة تجمع بين الاسترخاء والمغامرة، من الاستمتاع بالشواطئ الرملية الرائعة إلى جولات السفاري الصحراوية المميزة.

الدوحة، قطر: تجمع المدينة بين سحر الماضي وروعة المستقبل، حيث يمكن زيارة سوق واقف النابض بالحياة، والتعرف على روائع الفن الإسلامي في متحف الفن الإسلامي، واستكشاف أفق المدينة المذهل.

النمو الإقليمي وآفاق المستقبل

شهدت شركة "إم إس سي كروزس" خلال السنوات الثلاث الماضية ارتفاعًا ملحوظًا في نسبة الحجوزات في منطقة الخليج، ما يعكس الاهتمام المتزايد بالرحلات البحرية من قبل الزوار الدوليين والمقيمين على حد سواء. ويشكل مواطنو دول الخليج والمقيمون فيها نحو 25% من إجمالي الحجوزات، مع تزايد حجوزات العائلات، والسفر متعدد الأجيال، وحجوزات الأجنحة الفاخرة، خاصة في نادي "إم إس سي لليخوت" – (MSC Yacht Club) المعروف بمفهوم “سفينة ضمن سفينة”، والذي يوفر أجنحة خاصة، وخدمة مرافق شخصي طوال اليوم، وخدمات مميزة، ما يجعله خيارًا مفضلًا للمسافرين من الخليج.

نظرة نحو المستقبل: التوسع والابتكار

تطمح شركة "إم إس سي كروزس" إلى تعزيز روح الابتكار ومواصلة الاستثمار في منطقة الخليج، حيث تشمل خططها:

• تشغيل سفن فاخرة وجديدة من فئة "وورلد كلاس" في الخليج.

• استكشاف موانئ جديدة في المنطقة، بما في ذلك وجهات جديدة في المملكة العربية السعودية.

• تقديم رحلات بحرية ذات طابع خاص مرتبطة بأبرز الفعاليات الإقليمية مثل سباق جائزة أبوظبي الكبرى والمهرجانات الثقافية.

• تعزيز الشراكات مع هيئات السياحة والسلطات المحلية لتقديم تجارب أصيلة ومستدامة للضيوف.

تواصل شركة "إم إس سي كروزس" تعزيز مكانتها في منطقة الخليج وذلك بفضل استثماراتها استراتيجية والتفاعل طويل الأمد مع السوق المحلي، مع تركيز دائم على تقديم تجارب فريدة واستثنائية للضيوف. وفي ظل النمو المتواصل لأهمية الخليج كوجهة سياحية عالمية ومصدرًا للزوار، تواصل الشركة التزامها بجعل المنطقة موطناً شتوياً لها، وتتطلع إلى توسيع حضورها في السنوات المقبلة.

لمزيد من المعلومات حول رحلات "إم إس سي كروزس" في الخليج، يرجى زيارة: msccruisesuae.com

-انتهى-

#بياناتشركات