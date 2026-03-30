دبي - أعلنت أوليفر ويمان، الشركة الرائدة في مجال الاستشارات الإدارية والتابعة لمجموعة مارش (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمزMRSH)، اليوم عن تعيين الدكتورة منى حمامي في منصب رئيس الشركة في دولة الإمارات، ما يؤكد التزام الشركة طويل الأمد تجاه السوق الإماراتية.

وتتمتع الدكتورة حمامي بخبرة قيادية واسعة في العمل ضمن القطاع الاجتماعي والمؤسسات الدولية، حيث تولت أدواراً استشارية لدى المؤسسات الحكومية وشركات القطاع العام في مجالات التنمية الاقتصادية والتوظيف والسياسات الاجتماعية والتحولات واسعة النطاق.

وفي إطار منصبها الجديد، تتولى الدكتورة حمامي قيادة جهود الشركة لدعم تحقيق الأولويات الوطنية في العديد من المجالات، بما في ذلك الإصلاح الحكومي والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي ومستقبل الأعمال والصحة العامة والأثر الاجتماعي، وذلك من خلال تعزيز الشراكات مع القطاعين العام والخاص وتوسيع نطاق حضور أوليفر ويمان بوصفها شريكاً موثوقاً في وضع الاستراتيجيات وتنفيذها.

وشغلت الدكتورة حمامي قبل انضمامها إلى فريق شركة أوليفر ويمان منصب الشريكة في شركة ماكنزي آند كومباني وقائدة في قطاع القطاع العام والقطاع الاجتماعي بالشركة. كما تولت العديد من المناصب القيادية في كل من ديوان ولي عهد أبوظبي، وشركة بوز آند كومباني، وصندوق النقد الدولي، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال بيدرو أوليفيرا، الشريك الإداري لدى أوليفر ويمان في منطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا: "تواصل أوليفر وايمان تعزيز حضورها وتسريع وتيرة نموها في سوق دولة الإمارات. ويؤكد تعيين منى التزامنا باستقطاب القيادات التي تتمتع بقدرات بارزة يمكنها إحداث تأثير إيجابي ملموس لعملائنا والقطاع الاقتصادي بشكل عام. كما تتمتع منى بثقة القادة الحكوميين، إلى جانب الرؤية العالمية والفهم العميق للعلاقة الدقيقة بين الأنظمة الحكومية والخاصة والاجتماعية، مما يجعلها الشخص الأمثل لقيادة مرحلة النمو الجديدة للشركة في دولة الإمارات".

وبدورها قالت الدكتورة حمامي: "تتميز دولة الإمارات بمكانة رائدة بوصفها مركزاً لرأس المال العالمي والابتكار في رسم السياسات والتطلعات المجتمعية الطموحة، ما يعزز نمو الطلب على شركاء يمكنهم تحويل تلك الطموحات إلى نتائج واقعية. ويتطلع العملاء اليوم إلى شركاء يجمعون بين الرؤية الاستراتيجية والتنفيذ من أجل إحداث تطور حقيقي. وتتميز أوليفر ويمان بالمرونة والخبرة الواسعة مع الالتزام العميق بمسؤولية المواطنة المؤسسية، ما يجعلها منصة مثالية لدعم أولويات دولة الإمارات والإسهام بفعالية في تحقيق تأثير ملموس طويل الأمد على الصعيدين الإقليمي والعالمي".

لمحة حول شركة أوليفر ويمان

أوليفر ويمان هي شركة تابعة لمجموعة مارش (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمزMRSH)، الشركة العالمية الرائدة في مجالات إدارة المخاطر وإعادة التأمين ورأس المال والموارد البشرية والاستثمارات والاستشارات الإدارية، وتقدم مارش المشورة والإرشاد للعملاء في 130 دولة. وتستفيد الشركة من إيراداتها السنوية التي تزيد على 27 مليار دولار أمريكي وخبرة كوادرها المكونة من أكثر من 95 ألف موظف، لمساعدة عملائها على اتخاذ قراراتهم بثقة والنجاح من خلال تقديم رؤى استراتيجية فعّالة. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني oliverwyman.com، أو متابعة الحسابات على منصتيّ لينكد إن وإكس.

-انتهى-

#بياناتشركات