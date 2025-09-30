دبي، كشفت شركة أنكس للتطوير العقاري، إحدى أبرز الشركات الرائدة في مجال تطوير المساكن الفاخرة في دبي، عن أحدث مشاريعها، "إيل رزيدنسز"، الذي يعيد رسم ملامح المساكن ذات العلامات التجارية في المنطقة، ومن المتوقع إنجازه بحلول الربع الثالث من عام 2027.

يمثّل هذا المشروع نقطة تحوّل محورية في مسيرة المساكن الفاخرة ذات العلامات التجارية، إذ يؤذن بانطلاقة جديدة في قلب جزر دبي. وبعد النجاح الباهر الذي حققته العلامة في أول أبراجها السكنية في ميامي، تدخل "إيل"، التابعة لمجموعة "لاغاردير"، السوق الشرق أوسطية للمرة الأولى، من خلال شراكة استراتيجية مع شركة أنكس للتطوير العقاري، لبناء محفظة راقية من المساكن التي تحمل توقيعها المميّز. وتجسّد هذه الشراكة الاستثنائية تمازجًا فريدًا بين أسلوب الحياة الذي تشتهر به "إيل" عالميًا، وبين الخبرة العريقة لشركة أنكس في سوق المساكن الفاخرة في دبي، ما يثمر عن مشروعٍ من شأنه أن يشكّل علامة فارقة في المشهد العمراني للمنطقة.

قال ساتيش سانبال، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أنكس القابضة: "دبي مدينة تنبض بالإبداع، وتزدهر بالطموح، وتفيض بجاذبية عالمية لا تضاهى، وهذا ما نسعى إلى تجسيده من خلال مشروع 'إيل رزيدنسز – جزر دبي'. فهذه الشراكة لا تقتصر على استقدام علامة عالمية مرموقة إلى المنطقة، بل تهدف إلى إطلاق مشروع يُجسّد روح دبي وتطلّعاتها المتجددة. نحن لا نعمل على تشييد مساكن فاخرة فحسب، بل نسعى إلى ابتكار أسلوب حياة يُحاكي وتيرة المدينة المتسارعة، ويواكب طبيعتها المتجدّدة، برؤية جريئة تُلبّي طموحات سكّانها. وتُعد 'إيل' علامة رائدة تعبّر عن التفرّد في الأسلوب والرؤية، ومن خلال هذا التعاون، نطمح إلى إنشاء وجهة سكنية تنقل هذه الروح إلى دبي، وتقدّم تجربة معيشية تنسجم مع نبض المدينة بكل ما تحمله من طاقة وفرص وإمكانات."

يأتي تطوير مشروع "إيل رزيدنسز – جزر دبي" بموجب اتفاقية ترخيص موقّعة مع شركة "لاغاردير نيوز"، التابعة لمجموعة لاغاردير، ليُجسّد رؤية العلامة في ابتكار أسلوب حياة نابض بالتجدّد. وقد جرى تصميم المشروع ليعكس الهوية المتفرّدة لعلامة "إيل"، التي تقوم على توليفة متناغمة من الطابع العصري والذوق الشخصي، واللمسات الراقية المستوحاة من تفاصيل الحياة اليومية.

قالت كونستانس بانكيه، الرئيسة التنفيذية لشركتي "إيل إنترناشيونال" و"لاغاردير نيوز": "لطالما اقترنت علامة "إيل" بروح الابتكار والأسلوب المتفرّد، ويُجسّد حضورها في دبي تجسيدًا لمكانة المدينة كإحدى أبرز الوجهات العالمية تميّزًا في قطاع المساكن الفاخرة ذات العلامات التجارية. لقد رسّخت دبي موقعها كعاصمة عالمية لفنّ العيش الراقي، ويأتي مشروع إيل رزيدنسز – جزر دبي ليضع معيارًا جديدًا لما يمكن أن تقدّمه هذه الفئة من المشاريع السكنية. إن إطلاق هذا المشروع يمثّل محطة مفصلية في مسيرة علامة "إيل"، ونحن فخورون بجلب رؤيتنا الخاصة لأسلوب الحياة إلى سوق ديناميكية تنبض بالحيوية وتتمتّع بحضور عالمي مرموق، حيث يتمثل هدفنا في ابتكار وجهة تحتفي ببهجة الحياة وتفرد الهوية والروح المعاصرة التي شكّلت جوهر "إيل" منذ انطلاقتها."

وقال رافي بهيراني، المدير العام لشركة أنكس للتطوير العقاري: "نفخر في أنكس للتطوير العقاري بإطلاق هذا المشروع البارز على جزر دبي، الوجهة البحرية الجديدة الأكثر تفرّدًا وطموحًا في قلب المدينة. وتوفّر وحداتنا السكنية إطلالات بحرية بانورامية آسرة، إلى جانب موقع قريب من الشاطئ يتيح للسكان الوصول إليه مباشرة، فضلاً عن موقع استثنائي يضعهم على مقربة من أبرز المرافق التجارية والثقافية والترفيهية ذات الطراز العالمي. ونحن على يقين بأن هذا المشروع سيُعيد رسم ملامح المرحلة المقبلة في دبي، حيث تتلاقى الموضة وأسلوب الحياة وعالم العقارات ضمن تجربة سكنية غير مسبوقة."

يضمّ المشروع مجموعة منتقاة من 91 شقة أنيقة و7 وحدات تاون هاوس فاخرة، صُمّمت جميعها بعناية لتوفّر توازنًا مثاليًا بين الخصوصية، ورحابة المساحات، وروعة الإطلالات. وتتراوح أسعار الوحدات بين 3,200 و3,600 درهم إماراتي للقدم المربّع، حيث يُقدّم المشروع خيارات سكنية متنوعة تبدأ من شقق بغرفة نوم واحدة مصمّمة بعناية فائقة، وصولًا إلى وحدات تاون هاوس واسعة مؤلّفة من أربع غرف نوم، تصل مساحتها إلى 4,592 قدمًا مربّعًا. وقد صُمّمت كل وحدة لتمنح قاطنيها إطلالات خلّابة على البحر والمدينة، من خلال نوافذ تمتد من الأرض إلى السقف، وتراسات فسيحة تحيط بالشقق. وسواء خُصّصت الشقة للإقامة الدائمة أو لقضاء الإجازات، فإن التصميم الداخلي لكلّ منها يوفّر تجربة معيشية عملية ومريحة، تجمع بين المساحات المفتوحة والتقسيم الذكي الذي يحافظ على الخصوصية، في تجربة سكنية نادرة ضمن سوق العقارات الفاخرة في دبي.

يتولّى تنفيذ التصاميم في مشروع "إيل رزيدنسز – جزر دبي" اثنان من أبرز الاستوديوهات العالمية المتخصصة في هذا المجال، وهما "ذا ون أتيليه"، المعروف بتعاونه مع كبرى دور الأزياء العالمية في تطوير مشاريع سكنية فاخرة تحمل علامات تجارية مرموقة مثل "دولتشي آند غابانا"، و"فندي كازا"، و"كارل لاغرفيلد"، إلى جانب "أركينوت"، الاستوديو الإبداعي المسؤول عن ترجمة رؤية علامة "إيل" وتحويلها إلى واقع معماري ملموس.

يستوحي التصميم الداخلي لمشروع "إيل رزيدنسز – جزر دبي" عناصره من الركائز الخمس التي تقوم عليها العلامة: الموضة، والجمال، والثقافة، وأسلوب الحياة، والمجتمع، ليُقدّم مساحات مصمّمة بعناية، تتميّز بطابع فريد لا يتكرّر. وتزدان هذه المساحات بتفاصيل راقية تشمل المدافئ المنحوتة، وورق الحائط المميز بتصاميم خاصة، ولمسات البرونز، والرخام الفاخر، إلى جانب إضاءة متدرجة تضفي أجواء دافئة، وأعمال فنية تعكس نبض المشهد المعاصر في دبي. وقد صُمّم المشروع ليكون مجتمعًا سكنيًا يضع رفاهية الساكنين في صميمه، حيث تكتمل تجربتهم بمرافق مثل أحواض السباحة الموجودة على السطح والتراسات المشمسة التي تطل على مناظر بانورامية للخليج، فضلاً عن المساحات المخصّصة للعناية الشخصية مثل النوادي الصحية الخاصة، ومساحات اليوغا، والحدائق المنسّقة بعناية، والصالات المخصصة للاسترخاء واللقاءات. أما من حيث الخدمات، فيوفّر المشروع مجموعة متكاملة تشمل الاستقبال والحراسة على مدار الساعة، إلى جانب خدمة صف السيارات، بما يضمن تجربة سكنية تجمع بين الراحة والجمال في آنٍ واحد.

يجسّد العيش في "إيل رزيدنسز – جزر دبي" تجربة استثنائية ترتقي إلى مستوى العلامة نفسها، حيث تم ابتكار كل تفصيلة بعناية لتبعث الإلهام وتعزّز الإحساس بالتميّز وتمنح الحياة رونقًا خاصًا. إنه أسلوب عيش يتيح لكل فرد أن يعبّر عن شخصيته بطريقته الخاصة، لتصبح هذه المساكن وكأنها صفحات من مجلة راقية تنبض بالأناقة والتفرّد.

مع انطلاق المبيعات رسميًا في 26 سبتمبر 2025، يُدشّن مشروع "إيل رزيدنسز – جزر دبي" فصلًا جديدًا واستثنائيًا في مسيرة السوق العقارية في المنطقة، بوصفه مشروعًا ينبض بالحياة، ويعكس الطابع الحضاري والثقافي للمدينة، ويحمل في تفاصيله بصمة دبي الفريدة.

نبذة عن "شركة أنكس للتطوير العقاري"

تتبع شركة أنكس للتطوير العقاري لمجموعة أنكس القابضة، وتتخذ من دبي مقرًا لها، مستندة إلى خبرة تمتد لأكثر من أربعة وعشرين عامًا في تطوير مساحات سكنية فاخرة. وترتكز رؤية الشركة على تبنّي مفاهيم التصميم المستدام، وبناء قيمة طويلة الأمد، وتنفيذ مشاريع تترك أثرًا إيجابيًا في المجتمع، مع سعيها المستمر لتقديم أساليب حياة راقية داخل دولة الإمارات وخارجها.

نبذة عن "مجموعة لاغاردير" وعلامة "إيل"

تأسست مجموعة لاغاردير عام 1992، وهي المالكة لعلامتي "إيل" و"إيل ديكوريشن"، وتُعد من كبرى المجموعات الدولية الرائدة التي تنشط في أكثر من 40 دولة حول العالم. ويعمل ضمن المجموعة أكثر من 33,500 موظف، وقد بلغت إيراداتها في عام 2024 نحو 8.942 مليار يورو. كما يتم تداول أسهمها في بورصة "يورونكست باريس".

تتركز أنشطة المجموعة في ثلاثة قطاعات رئيسية: لاغاردير للنشر (وتشمل الكتب، والنشر الإلكتروني، والألعاب اللوحية والإلكترونية)، ولاغاردير لتجارة التجزئة في قطاع السفر (وتشمل مستلزمات السفر، والأسواق الحرة والأزياء، وخدمات الأغذية)، ولاغاردير نيوز (وتشمل صحيفة لو جورنال دو ديمانش، ومجلة جي دي دي ماغازين، ومنصة جي دي نيوز، إضافة إلى حقوق علامة "إيل" ضمن "إيل إنترناشيونال").

وتُعد "إيل" العلامة الإعلامية النسائية الأولى عالميًا، مع 50 إصدارًا حول العالم، وشبكة دولية تصل إلى أكثر من 250 مليون شخص. وتتولى "لاغاردير أكتيف إنتربرايزز"، التابعة للمجموعة، الإشراف على برامج التوسّع الخاصة بالعلامات التجارية ضمن "إيل إنترناشيونال". وفي أكثر من 80 دولة، تُعد "إيل" علامة رائدة لا يقتصر حضورها على المجال الإعلامي، بل يمتد إلى أكثر من 250 شراكة امتياز في قطاعات متعددة، من أبرزها قطاع الضيافة الذي يشمل "إيل كافيه"، و"إيل صالون"، و"إيل سبا".

للمزيد من المعلومات: www.lagardere.com وwww.elleinternational.com

نبذة عن "ذا ون أتيليه"

تُعد "ذا ون أتيليه" من الشركات العالمية الرائدة في مجال التصميم الداخلي والاستشارات المعمارية للمشاريع العقارية الفاخرة المرتبطة بالعلامات التجارية. وتمتلك خبرة واسعة تشمل جميع مراحل تطوير المشاريع، بدءًا من ابتكار هوية المشروع وصياغة تصوّره الأول، وصولًا إلى مراحل التصميم والتنفيذ. وقد مكّنها هذا النهج المتكامل من فهم أذواق وتطلعات مشتري العقارات الفاخرة، ما أتاح لها التعاون مع أبرز العلامات العالمية في تنفيذ مشاريع استثنائية تقوم على فلسفة تصميم خاصة بها.

نبذة عن "أركينوت"

يُعد "أركينوت" استوديو عالمي للهندسة المعمارية والتصميم، أسسه غريغوري مارتينيز دي ريكلمي عام 2012. وقد تخصّص منذ انطلاقه في تطوير المشاريع العقارية المرتبطة بالعلامات التجارية، مقدّمًا أعمالًا في خمس قارات، ترجم من خلالها هويات العلامات التجارية إلى تجارب معمارية فريدة تقوم على الابتكار والتميّز. كما يشارك الاستوديو في بعض الحالات بالاستثمار المباشر في المشاريع، جامعًا بين الرؤية الإبداعية والمشاركة الفعلية في عملية التطوير.

