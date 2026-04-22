في شراكة رائدة مع شركة كلين ماكس، الرائدة في مجال الطاقة المتجددة التجارية والصناعية، أنجزت شركة ألفا نيرو مشروعًا ضخمًا لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية لدعم استدامة عملياتها التشغيلية على المدى الطويل في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تهدف هذه الخطوة إلى دعم استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، وتقديم نموذج يحتذى به للشركات الأخرى في الدولة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة ألفا نيرو، المتخصصة في تجهيز متاجر التجزئة الفاخرة والمساكن والمتاجر، والتي تتخذ من دبي مقراً لها، عن إنجاز مشروع ضخم للطاقة الشمسية في منشآتها في الإمارات العربية المتحدة، مما أدى إلى خفض انبعاثات الكربون بشكل كبير ودعم المرونة التشغيلية على المدى الطويل، وذلك في أعقاب شراكة ناجحة مع شركة كلين ماكس إنفيرو إنرجي سولوشينز المحدودة (كلين ماكس)، وهي شركة رائدة في توفير حلول الطاقة المتجددة للقطاع التجاري والصناعي.

ويمثل هذا المشروع إنجازًا هامًا في جهود الشركة لتحقيق الاستدامة، حيث صُمم لتوليد طاقة كهربائية متجددة تُعادل جزءًا كبيرًا من احتياجات ألفا نيرو التشغيلية السنوية، مما يُعزز التزامها بالعمليات المسؤولة والمستقبلية.

وسيُمكّن هذا التحول ألفا نيرو من زيادة استخدامها للطاقة المتجددة بشكل ملحوظ، حيث يُتوقع أن يُساهم توليد الطاقة الشمسية في الموقع في تعويض نسبة كبيرة من استهلاكها للكهرباء من الشبكة، ومن المتوقع أن يُحقق هذا التحول انخفاضًا ملموسًا في انبعاثات النطاق 2 المرتبطة بالطاقة المُشتراة.

ومن المتوقع أن يُنتج نظام الطاقة الشمسية، الذي تبلغ قدرته حوالي 450 كيلوواط ذروة، أكثر من 740 ألف كيلوواط ساعة من الطاقة النظيفة سنويًا، مما يُحقق مزايا بيئية وتشغيلية، ويُسهم في ضمان استقرار تكاليف الطاقة على المدى الطويل. علاوة على ذلك، فإنه من المتوقع أن تُخفض شركة ألفا نيرو انبعاثاتها الكربونية بمقدار 320 طنًا من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، وذلك من خلال التحول الكامل إلى الطاقة الشمسية.

هذا ويتزامن تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية مع تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة في أجندتها الوطنية للمناخ، بما في ذلك المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2024 بشأن الحد من آثار تغير المناخ، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050، واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، حيث تُساهم هذه الأطر في تغيير طريقة تعامل الشركات مع الاستدامة والمساءلة والمرونة التشغيلية.

وبهذه المناسبة قال سيمون هاكر، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة ألفا نيرو: "تمثل هذه الشراكة نقلة نوعية في أسلوب عملنا، إذ تُرسّخ الاستدامة في صميم نموذج أعمالنا كمعيار أساسي لا يقبل المساومة، كما تُمكّننا شراكتنا مع كلين ماكس من تقليل اعتمادنا على الكهرباء من الشبكة بشكل ملحوظ، وخفض الانبعاثات، وبناء نموذج طاقة مستدام طويل الأمد.

وأضاف هاكر قائلاً: "في وقت تتقارب فيه الأطر التنظيمية وتوقعات المستثمرين ومتطلبات العملاء حول الأداء البيئي القابل للقياس، تضمن هذه الخطوة توافقنا مع الأولويات الوطنية، مع وضع معيار لما يمكن أن يكون عليه التصنيع المستدام في قطاع تجهيز المساحات الفاخرة، حيث تُبرهن على أن الإنتاج الراقي والمسؤولية البيئية ليسا أولويتين متنافستين، بل هما مترابطتان ترابطًا وثيقًا".

وبصفتها شركة رائدة في توفير حلول الطاقة المتجددة للقطاعين التجاري والصناعي، حيث تجمع كلين ماكس بين الهندسة المتقدمة وإنتاج الطاقة القوي والمستمر لتقديم أنظمة طاقة شمسية صناعية عالية الأداء في المنطقة.

ويُعدّ مشروع ألفا نيرو، الذي انطلق في نوفمبر 2025 واكتمل في غضون ثلاثة أشهر فقط، إنجازًا بارزًا، إذ يُحقق أداءً طاقيًا يتماشى مع أعلى المعايير الإقليمية، حيث بلغ إنتاجه حوالي 1650 كيلوواط ساعة لكل كيلوواط ذروة، مما يُبرز كفاءة تصميم النظام، والاستغلال الأمثل لمساحة أسطح المباني المتاحة، والأداء المتميز في ظل ظروف الإشعاع الشمسي العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومع توسع نطاق أعمالها في الشرق الأوسط وآسيا، تتخصص شركة كلين ماكس في حلول الطاقة الشمسية المتكاملة، بدءًا من الهندسة والامتثال التنظيمي وصولًا إلى إدارة الأصول على المدى الطويل.

وتُمكّن خبرة الشركة في تصميم وتوفير أنظمة عالية الكفاءة مصممة خصيصًا للبيئات الصناعية المعقدة عملاءها من الانتقال بسلاسة إلى الطاقة المتجددة دون أي انقطاع في العمليات.

ومن خلال الممارسات الهندسية المتقدمة، والامتثال الكامل لمتطلبات مبادرة هيئة كهرباء ومياه دبي (شمس دبي)، ودمج منصات المراقبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تستثمر شركة كلين ماكس في أنظمة الطاقة الشمسية وتشغلها وتحافظ عليها نيابة عن عملائها، مما يضمن موثوقية النظام المتسقة، وتحسين الأداء في الوقت الفعلي، واستدامة إنتاج الطاقة على المدى الطويل.

من جهته قال كولديب جاين، العضو المنتدب لشركة كلين ماكس إنفيرو إنرجي سوليوشنز المحدودة: "أصبح التحول في قطاع الطاقة محورياً بشكل متزايد في كيفية عمل الشركات ونموها، ومع ارتفاع الطلب على الطاقة في مختلف القطاعات، يبرز بوضوح توجه نحو حلول تجمع بين الموثوقية وكفاءة التكلفة والاستدامة، حيث تعكس مثل هذه الشراكات كيف تعيد الشركات النظر في الطاقة كأداة استراتيجية لتحقيق المرونة طويلة الأجل والأداء التشغيلي الأمثل".

وبعيداً عن التأثير البيئي، فإن التحول إلى الطاقة الشمسية يحمي شركة ألفا نيرو من تقلبات أسعار الطاقة، مما يوفر هياكل تكلفة طويلة الأجل يمكن التنبؤ بها ويعزز الاستقرار المالي في سوق الطاقة العالمي المتقلب بشكل متزايد.

ومع استمرار شركة ألفا نيرو في التوسع عالميًا، فإنها لا تزال تركز على تطوير أجندة الاستدامة الخاصة بها من خلال الابتكار والتميز التشغيلي والحلول القائمة على التكنولوجيا مثل منصة محاسبة الكربون الخاصة بها (ليف)، والتي تستخدمها الشركات، من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التكتلات، لقياس وإدارة وتقليل بصمتها البيئية بدقة من خلال برامج تتبع وإعداد تقارير الانبعاثات ذات النطاق الكامل.

نبذة عن ألفا نيرو:

تأسست شركة ألفا نيرو عام 2014 على يد الرئيس التنفيذي سيمون هاكر، وهي شركة تصنيع وتصميم حائزة على عدة جوائز، مقرها دبي، ومتخصصة في أعمال التشطيبات الداخلية المصممة حسب الطلب وحلول التصميم الداخلي الجاهزة للاستخدام في قطاعات الضيافة والتجزئة والأغذية والمشروبات والسكن والتجارة.

تشتهر ألفا نيرو بتصميم بيئات فاخرة مصممة خصيصًا تجمع بسلاسة بين الإبداع والدقة والتأثير، حيث تُحوّل المفاهيم من مجرد مخططات إلى مباني، مع تعزيز الاستدامة من خلال قياس انبعاثات الكربون في مختلف المجالات باستخدام تقنيتها الخضراء الخاصة.

