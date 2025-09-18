دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت أماديوس، الشركة العالمية الرائدة في تقنيات السفر، عن تجديد شراكتها مع شركة شرف للسفر، إحدى أبرز شركات إدارة السفر في دولة الإمارات، من خلال اتفاقية طويلة الأمد. ويجسد هذا التعاون الممتد التزاماً مشتركاً بالابتكار وتقديم حلول سفر تركّز على العملاء، وتواكب احتياجات المسافرين والشركات في العصر الحديث.

وفي إطار هذه الشراكة، ستعتمد شرف للسفر على مجموعة من الحلول المتقدمة من أماديوس، بما في ذلك NDC-X وFare Optimizer وB2B Wallet، وهو حل يدمج مزوّد خدمات دفع خارجي يتيح لوكالات السفر دفع مستحقات جميع مورّديها باستخدام البطاقات الافتراضية. وتعمل هذه التقنيات معاً على تعزيز قدرات شرف للسفر في مجال التجزئة وتمكينها من تقديم عروض أكثر تخصيصاً لعملاء السفر من الشركات والأفراد.

وقال إرنستو سانشيز بومونت، المدير العام لشركة أماديوس الخليج:

“نفخر بتعزيز شراكتنا مع شرف للسفر، الاسم الموثوق في إدارة السفر عبر الإمارات وسلطنة عُمان. إن تجديد هذه الاتفاقية يعكس رؤيتنا المشتركة لتسريع التحول الرقمي وإعادة تعريف أسلوب بيع وتقديم تجارب السفر. ومن خلال حلولنا المتقدمة، بدءاً من التسعير الديناميكي عبر Fare Optimizer ووصولاً إلى العروض المخصصة عبر NDC-X، فإن شرف للسفر في موقع مثالي لتقديم قيمة أكبر وكفاءة وخيارات أوسع لعملائها. معاً، نصوغ مستقبل السفر ليكون أكثر ترابطاً وذكاءً وتمحوراً حول العملاء.”

ومن جانبه، قال جايارام فايدياناثان آير، المدير العام لمجموعة شرف للسفر:

“في شرف للسفر، نحن ملتزمون دائماً بتبني أحدث التقنيات التي تمكّن فرقنا وتُسعد عملاءنا. إن تعاوننا مع أماديوس يساعدنا على تقديم خدمات سفر سلسة وشخصية على نطاق واسع، مع المرونة اللازمة لتوسيع حضورنا الرقمي وتعزيز قدرتنا التنافسية في الأسعار. كما أن دمج منصة B2B Wallet يضمن عمليات دفع آمنة وفعّالة، بما يدعم التزامنا السنوي بالارتقاء المستمر بخدماتنا.”

وبفضل الاستفادة من Amadeus NDC-X وFare Optimizer، تحصل شرف للسفر على محتوى جوي أكثر ثراءً وديناميكية واستراتيجيات تسعير محسّنة، مما يمنح المسافرين خيارات أكثر ملاءمة وقيمة أفضل، ويمنح الوكلاء كفاءة أكبر في عملياتهم. وتشكل هذه الشراكة معياراً جديداً في تجارة السفر ورضا العملاء على مستوى منطقة الخليج.

-انتهى-

