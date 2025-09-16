مدارس المجموعة ستستضيف اللاعبين المحترفين والمدربين من نادي دبي لكرة السلة لتقديم إرشادات وجلسات تدريبية ملهمة

سيعزز التعاون من بناء شخصية الطلبة وإرساء المرونة وقيم العمل الجماعي من خلال الأنشطة الرياضية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة جيمس للتعليم عن إبرام شراكة جديدة مع نادي دبي لكرة السلة، لإتاحة فرص رياضية وثقافية فريدة أمام طلاب المجموعة ومجتمعاتها المميزة. وتستمر الشراكة على مدار الموسم الرياضي من سبتمبر 2025 حتى 2026، وتستند إلى إدراك الطرفين لأهمية إرساء الشمول وإتاحة الفرص الرياضية للجميع.

ويُعد نادي دبي لكرة السلة أول نادٍ رياضي يمثل مدينة دبي في دوري أوروبي، ليصنع التاريخ كقوة إقليمية رائدة في اللعبة على المستوى العالمي. ومع استعداد الفريق للمشاركة في دوري "اليوروليغ" المرموق، فإنه يجلب نخبة أندية أوروبا مباشرة إلى "كوكا كولا أرينا"، الأمر الذي يتيح للجماهير فرصة الاستمتاع بتجربة كرة سلة عالمية المستوى في دبي. وإلى جانب المباريات، يلتزم النادي بإلهام الجيل القادم عبر "أكاديمية دبي لكرة السلة"، وبناء روابط قوية مع المدارس، وإبراز مسارات واضحة لشباب دبي لمتابعة مستقبل احترافي في الرياضة.

وتوفر هذه المبادرة لطلاب مجموعة جيمس للتعليم وعائلاتهم عدداً من الفرص المتنوعة داخل الملعب وخارجه، مما يعزز الدور الحيوي للرياضة في إطار العملية التعليمية الشاملة والمتكاملة.

وسيتمكن طلاب مجموعة "جيمس" من حضور أكثر من 30 مباراة من مباريات نادي دبي لكرة السلة على أرضه خلال الموسم، فضلاً عن مشاركتهم في عروض الفنون الأدائية والرقص والموسيقى مباشرة ضمن الفقرات الترفيهية لأيام المباريات، ليحصلوا على منصة محلية وعالمية لاستعراض مواهبهم.

ومن المقرر أيضاً أن تستقبل مدارس المجموعة لاعبي ومدربي نادي دبي لكرة السلة، لتمكين الطلاب وإلهامهم من خلال اللقاءات الحوارية والدورات التدريبية وورش العمل الرامية إلى تعزيز المهارات. كما تعود هذه المبادرة بالفائدة على موظفي المدارس، من خلال منحهم إرشادات هامة لتعزيز الأنشطة الرياضية على مستوى المدرسة.

وفي هذا الصدد، قال جاي فاركي، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة جيمس للتعليم: "يسرنا عقد الشراكة مع نادي دبي لكرة السلة، انطلاقاً من إيمان مجموعة جيمس للتعليم بدور الرياضة في تعزيز العملية التعليمية وبناء شخصية الطلبة والمعلمين وتعزيز المرونة وقيم المجتمع. كما تتيح الفرصة للطلاب وعائلاتهم لخوض تجربة مميزة في كرة السلة، بصفتها إحدى أهم الرياضات العالمية من حيث القيم والحماس والحيوية".

ومن جهته، قال نِك أوكلي، الرئيس التنفيذي المشارك لنادي دبي لكرة السلة: "هدفنا الأوسع في نادي دبي لكرة السلة هو غرس شغف الرياضة لدى شباب المدينة هنا في دبي. ونتطلع إلى الترحيب بطلاب ومعلمي جيمس في (كوكا كولا أرينا) لتشجيع فريقنا المحلي وخوض موسم استثنائي لا يُنسى".

وإن هذا التعاون يعكس أهمية إتاحة تجارب واقعية ملموسة للأطفال في ظل الحضور المتنامي للتكنولوجيا الرقمية في حياتهم اليومية. كما يساهم في صقل شخصية طلاب مدارس المجموعة، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم ورفاههم وطموحاتهم، من خلال خوضهم تجربة الملاعب واستلهامهم الإبداع من المواهب الاحترافية المشاركة.

وتنسجم قيم رياضة كرة السلة مع فلسفة ومبادئ مجموعة جيمس، التي تقوم على المثابرة والعزيمة وعدم الاستسلام. وتعمل المجموعة على إرساء هذه القيم وتنميتها على امتداد مدارسها، من خلال التأكيد على دور الاجتهاد والتصميم في تحقيق النجاح.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا التعاون مع نادي دبي لكرة السلة يأتي في إطار الشراكات المثمرة مع مجموعة جيمس للتعليم، بهدف ربط التجاري التعليمية بالحياة المهنية، وتزويد الطلاب بالمقومات اللازمة لدخول مجالات الرياضة والفنون والتكنولوجيا وغيرها.

نبذة عن دبي لكرة السلة

تأسس دبي لكرة السلة في عام 2023، وهو نادٍ احترافي جديد يشارك في موسم 2025/2026 ضمن دوري اليوروليغ الأوروبي ودوري أدرينيك (ABA). ويضم النادي نخبة من اللاعبين المميزين تحت قيادة المدرب يوريكا غوليماتس، ويخوض مبارياته على أرضه في كوكاكولا أرينا.

يمثل دبي لكرة السلة رمزاً للشغف والإصرار، ودليلاً على قدرة الطموح على إعادة رسم مشهد كرة السلة في دولة الإمارات وعلى الساحة الدولية. ويقوم النادي على قاعدة قوية من الخبرات المتنوعة، تشمل مدربين معتمدين من الاتحاد الدولي لكرة السلة (FIBA)، ولاعبين محترفين سابقين، وخبراء في عالم الأعمال، وشغوفين بالرياضة

كما يلتزم نادي دبي لكرة السلة بتحفيز التغيير الاجتماعي الإيجابي، والتركيز على الأحلام وتحقيقها، ورعاية المواهب وتحقيق التطلعات

#بياناتشركات

- انتهى -