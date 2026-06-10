مسقط: أعلنت شراكة، الشركة الرائدة في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عُمان، عن تقديم حل مالي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية لمنصة "زميلي"، وهي منصة رقمية تربط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمواهب المستقلة المحلية المتخصصة في صناعة المحتوى والخدمات الإبداعية. ويأتي هذا الدعم في إطار التزام شراكة المستمر بتمكين المشاريع المبتكرة القائمة على التكنولوجيا، وتعزيز نمو منظومة ريادة الأعمال في سلطنة عُمان.

وتوفر منصة "زميلي" حلولًا رقمية تُمكّن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى شبكة من المستقلين المحليين، تشمل المصممين، والمسوقين، وصنّاع المحتوى، ومصوري الفيديو، بما يتيح للشركات الاستفادة من خدمات مرنة ومتخصصة تسهم في تعزيز حضورها الرقمي وتطوير أنشطتها التسويقية.

وسيسهم هذا التسهيل المالي في دعم خطط المنصة للنمو والتوسع، من خلال تعزيز قدراتها التقنية، ورفع كفاءة التشغيل، وتطوير المنصة، إلى جانب تعزيز جهودها التسويقية وتوسيع نطاق الوصول لاستقطاب المزيد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمواهب المستقلة.

وفي معرض تعليقه على هذا الدعم، قال الفاضل/ علي بن أحمد مقيبل، الرئيس التنفيذي لشراكة: "في شراكة، نؤمن بأهمية دعم المشاريع التي تفتح آفاقًا جديدة أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال للنمو والتعاون. وتمثل منصة زميلي نموذجًا مبتكرًا يربط بين المواهب والفرص، ويعكس دعمنا لها التزامنا بتمكين المشاريع التي تسهم في تطوير أساليب وصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى الخدمات الإبداعية والرقمية."

ومن جانبه، صرّح الفاضل/ طارق الحبسي مؤسس منصة زميلي قائلًا: "يمثل هذا الدعم خطوة مهمة في مسيرة نمو المنصة، ويمنحنا دفعة قوية لتسريع المرحلة القادمة من التوسع. كما سيسهم التسهيل المالي في تعزيز البنية التقنية، وتحسين تجربة المستخدم، والاستمرار في تطوير منصة تخلق قيمة حقيقية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمواهب المستقلة المحلية."

نبذة عن شراكة

أنشئت شراكة، إحدى المبادرات الرائدة في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة، في عام 1998 بموجب الـمرسوم السلطاني رقم (76/98). ومنذ تأسيسها، تقدم شراكة الدعم للعديد من المشاريع في مختلف القطاعات من خلال جهود التوعية والبرامج التدريبية وتقديم الدعم المالي وخدمات المشورة وغيرها. وتؤدي شراكة دورًا استراتيجيًا في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة، حيث تتبنى رؤية تركز على تحقيق أثر إيجابي، فيما تهدف استراتيجياتها إلى دعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة.

للاتصال

محمد الفارسي

أخصائي تسويق

البريد الإلكتروني: info@sharakah.om

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