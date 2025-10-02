دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "فيوز Fuze"، إحدى أسرع مزوّدي البنية التحتية المالية نمواً في منطقة الشرق الأوسط وتركيا، عن شراكة استراتيجية مع "إكسافورس" لتحقيق الامتثال التنظيمي من خلال عمليات أمنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يعزز التزام "فيوز Fuze" واستثماراتها المستمرة في أقوى إجراءات حماية العملاء.

تأسست "إكسافورس" على يد قادة تقنيين روّاد في مجالي الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، سبق لهم العمل في شركات عالمية مثل "غوغل"، و"إف5"، و"بالو ألتو نتووركس". وفي أبريل 2025، حصلت الشركة على تمويل السلسلة A بقيمة 75 مليون دولار، بقيادة مستثمرين بارزين مثل "مايفيلد"، و"خوسلا فينتشرز"، و"ثومفست فينتشرز" لإعادة تصور مستقبل الأمن والعمليات بالذكاء الاصطناعي.

وقال سريجان آر شِتّي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في "فيوز Fuze": "يُعدّ الأمان والامتثال العمود الفقري للبنية التحتية المالية. ومن خلال دمج حلول "إكسافورس" في منصة العملات المستقرة الخاصة بفيوز، نتجاوز التوقعات التنظيمية ونضع معياراً جديداً لكيفية مساهمة الذكاء الاصطناعي في حماية منظومات الأصول الرقمية. تضمن هذه الشراكة أن يتمكن عملاؤنا وشركاؤنا والجهات التنظيمية من الوثوق في قدرة فيوز Fuze على تقديم الابتكار والمرونة والأمان على نطاق واسع."

وأضاف ماركو رودريغيز، الشريك المؤسس ورئيس هندسة العملاء في "إكسافورس" : "تُعتبر "فيوز Fuze" شركة رائدة في مستقبل الأصول الرقمية المنظمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويسعدنا أن نساهم في تعزيز رحلتها نحو الأمان والامتثال. بفضل قدراتنا في الكشف المدعوم بالذكاء الاصطناعي، تحصل "فيوز Fuze" على رؤية مستمرة، وتحقيقات أسرع، ودفاع استباقي ضد التهديدات الخارجية والداخلية. معاً نثبت أن الامتثال المدفوع بالذكاء الاصطناعي قادر على إحداث تحول في إدارة المخاطر في الأسواق المالية."

تقوم "فيوز Fuze" حالياً بنشر نظام إدارة الاكتشاف والاستجابة (MDR) المدعوم بالذكاء الاصطناعي من "إكسافورس" لتعزيز بنية منصتها للعملات المستقرة، ووضع معيار جديد لأطر الأصول الرقمية الآمنة والمتوافقة تنظيمياً.

ومن خلال تضمين ذكاء "إكسافورس" الاصطناعي في صميم هيكل الامتثال لديها، تستطيع "فيوز Fuze" الآن رصد المشكلات وحلّها تلقائياً، وتقليص أوقات التحقيق بنسبة تصل إلى 94%، وتقليل ساعات العمل الهندسية اللازمة للتعديلات اليدوية بشكل كبير. والنتيجة هي تقليل المخاطر التشغيلية والتنظيمية، مع تمكين منظومة أصول رقمية أكثر أماناً وشفافية وقابلة للتوسع عالمياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

توفر التقنية الجديدة مستوى امتثال من الدرجة المؤسسية للبنوك وشركات التكنولوجيا المالية والشركاء، مع قدرات رؤية متقدمة عبر المحافظ، وواجهات برمجة التطبيقات، ومنصات "غيت هاب"، والحوسبة السحابية، ومستودعات الأكواد. وبالاعتماد على إطار أمني قائم على مبدأ "انعدام الثقة" ومدعّم بذكاء اصطناعي قائم على النماذج اللغوية الكبيرة، تتحقق المنظومة من كل تفاعل وتكتشف أي خلل في الوقت الفعلي. ومع المراقبة على مدار الساعة، والكشف التلقائي عن التهديدات، والتخفيف الاستباقي للمخاطر، تعزّز "فيوز Fuze" الثقة لدى الجهات التنظيمية ومزودي السيولة والمؤسسات المالية، مع ضمان مرونة متكاملة عبر النظام الرقمي بأسره.

نبذة عن شركة "فيوز Fuze"

تُعد شركة "فيوز Fuze"، أول مزوّد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للبنية التحتية المنظمة للأصول الرقمية، حيث تقدّم أدوات متقدمة وآمنة للمصارف وشركات التكنولوجيا المالية لدمج خدمات الأصول الرقمية بكفاءة عالية. ومن خلال نهج قائم على تقديم الحلول، تساعد "فيوز Fuze" المؤسسات المالية على التخطيط والتنظيم والتنفيذ الفعّال لبنية تحتية رقمية، مع تمكينها من إطلاق منتجات منظمة وعالمية المستوى بسرعة وأمان.

وتُعد FuzePay الذراع المختص بالبنية التحتية للمدفوعات ضمن مجموعة "فيوز Fuze"، وهو مرخّص من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لتقديم خدمات الدفع بالتجزئة وأنظمة البطاقات.

تضم "فيوز Fuze" فريقًا من الخبراء الداعمين لمنظومة الأصول الرقمية المتسارعة النمو، ويعمل الفريق بشكل وثيق وتعاوني مع الجهات التنظيمية ضمن رؤية طويلة المدى لتطوير القطاع.

