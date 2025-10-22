دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "جميل موتورز"، المزود الرائد لحلول التنقل المبتكرة والموزع الحصري لمركبات "فاريزون" الكهربائية – إحدى العلامات التجارية التابعة لشركة "جيلي للمركبات التجارية" في الإمارات – عن عقد شراكة استراتيجية مع "كريم" لتسريع وتيرة التحول الكهربائي لأساطيل التوصيل التجارية في الدولة.

ومن المقرر دراسة دمج مركبات "فاريزون" الكهربائية ضمن منظومة التوصيل الوسيطة لدى "كريم"، بما يُعزز شبكة الشركة التي تضم أكثر من 20,000 شريك من المتاجر والمطاعم والشركات المحلية. وتهدف هذه المبادرة إلى تقليل الانبعاثات الكربونية ضمن منظومة التوصيل المتنامية لدى "كريم"، وتعزيز وسائل النقل المستدامة والفعّالة من حيث التكلفة لنقل البضائع في جميع أنحاء الدولة.

وفي هذا السياق، صرّح يوسف حسين، الرئيس التنفيذي التجاري لحلول التنقل في "جميل موتورز": "تمثل شراكتنا مع كريم خطوة محورية نحو تحقيق التنقل المستدام في الإمارات. فمن خلال الجمع بين تكنولوجيا المركبات الكهربائية المتقدمة من فاريزون وشبكة كريم الواسعة من التجار، نطمح إلى مساعدة الآلاف من الشركات الصغيرة والمتوسطة في تقليل بصمتها الكربونية وخفض تكاليف التشغيل، ودعم أهداف الاستدامة لدولة الإمارات."

ومن جانبه، قال باسل النحلاوي، الرئيس التنفيذي للأعمال في كريم: "تُتيح لنا شراكتنا مع "فاريزون" تقديم حلول لوجستية أكثر استدامة وكفاءة لشركائنا من التجار، بما يحقق فائدة مزدوجة لأعمالهم والبيئة على حد سواء. وتتمثل رؤيتنا في "كريم" في ترسيخ مبادئ الاستدامة ضمن مختلف جوانب منظومة التنقّل لدينا – من خدمات الركوب والتوصيل إلى الأساطيل التجارية."

وتشير التقديرات إلى أن سوق المركبات التجارية في دولة الإمارات سيشهد نموًا من 2.61 مليار دولار أمريكي في عام 2025 إلى 3.95 مليار دولار بحلول عام 2030، مع توقّع أن تقود المركبات الكهربائية هذا النمو بمعدل سنوي يُقدّر بـ35%. وتدعم هذه الشراكة بشكل مباشر "السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية" في الإمارات، التي تهدف إلى أن تشكّل المركبات الكهربائية والهجينة 10% من إجمالي المركبات بحلول عام 2030 و50% بحلول عام 2050.

وفي ظل جهود الإمارات لتوسيع البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية – من خلال مضاعفة عدد محطات الشحن من 370 إلى 1,000 بحلول عام 2025 – تُمثل هذه الشراكة نموذجًا فعّالًا على كيفية مساهمة التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في تسريع التحول نحو منظومة لوجستية مستدامة ومبنية على التقنيات الحديثة.

لمحة حول جميل للسيارات

تعد جميل للسيارات رائدة في تقديم الحلول في مجال التنقل وتعتبر الشريك المفضل لأرقى العلامات التجارية للسيارات على مستوى العالم. وتدير عمليات دولية في أكثر من 10 دول، بما فيها المملكة المتحدة والإمارات وتركيا والمغرب ومصر والجزائر واليابان والصين وأستراليا وموناكو وجنوب أفريقيا وبولندا وإيطاليا. كما أنها تمثل مجموعة من أبرز العلامات العالمية لسيارات الركاب والسيارات التجارية، مثل تويوتا، ولكزس، وبي واي دي، وإم جي موتور، وجي إيه سي موتور، وفاريزون أوتو، وشانجان للسيارات، وهينو. وتتمتع جميل للسيارات، بصفتها موزعاً مستقلاً، بفهم عميق لمتطلبات السوق، مما يمكنها من مساعدة شركائها من مصنعي القطع الأصلية على بناء علاقات أقوى مع عملائهم، وبالتالي زيادة حصتهم في السوق وتحقيق النمو المستدام من خلال الارتقاء بمستويات رضا العملاء وولائهم.

نبذة عن فاريزون - (Farizon):

تمثل فاريزون الذراع المُتخصص في المركبات التجارية المُعتمدة على الطاقة الجديدة، والتابعة لمجموعة جيلي القابضة – (Geely Holding Group). حيث تستفيد الشركة من دعم المعهد المركزي للأبحاث التابع للمجموعة، والذي تأسس ليصبح أكبر معهد في الصين لأبحاث المركبات التجارية المعتمدة على الطاقة الجديدة. وتتولى الشركة تطوير الجيل الجديد من المركبات الخضراء والذكية، بالاعتماد على تقنيات السيارات الخاصة، وضمن مسارين تقنيين أساسيين هما (الميثانول – الهيدروجين)، والكهرباء. كما تُعد فاريزون أول علامة تجارية في الصين تقدم مجموعة متكاملة من مركبات الطاقة الجديدة، لتصبح مزوّداً شاملاً لحلول التنقل الذكي والمستدام. وفي عام 2024، احتفظت فاريزون بموقعها الريادي في السوق الصينية، كما تجاوزت مبيعاتها التراكمية نحو 300 ألف وحدة، لتصبح أول علامة تجارية في هذا القطاع تحقق هذا الإنجاز.

