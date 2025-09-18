أبوظبي، الإمارات: أعلنت "ميداف"، التي تأسست في أبوظبي العالمي لتقديم خدمات مبتكرة في إدارة العمليات التشغيلية للمؤسسات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، عن إبرام شراكة استراتيجية مع "انديبتد"، الشركة العالمية الرائدة في مجال الحلول المتطورة لتسوية الديون بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي. وبموجب هذه الشراكة، ستقوم "ميداف" بالاستثمار في "انديبتد" في الإمارات العربية المتحدة، بهدف تقديم حلول مبتكرة في خدمات تسوية الديون للمؤسسات المالية.

وفي إطار هذه الشراكة، ستتعاون الشركتان على إرساء نموذج جديد يدعم المؤسسات المالية في تطوير حلول مبتكرة تمكن الأفراد والعائلات في المجتمعات من إدارة شؤونهم المالية بفعالية، وذلك من خلال الاستفادة من خبرة "ميداف" في المنطقة إلى جانب حلول "انديبتد" المتطورة لتسوية الديون بطريقة تراعي ظروف العميل.

أطلقت شركة "انديبتد" عملياتها في دولة الإمارات في مارس من هذا العام، لتوفر خدماتها للمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية سريعة النمو، بما في ذلك خدمات ""اشتر الآن وادفع لاحقاً" (BNPL). وتأتي الشراكة الاستراتيجية مع "ميداف" لتعزز التوسع في قطاعات البنوك والخدمات المالية والقطاع الحكومي والاتصالات، وذلك من خلال إنشاء مركز رئيسي في دولة الإمارات.

من جانبه، قال المهندس عبدالله عبدالعزيز الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "ميداف":"نحن في "ميداف" ملتزمون ببناء شراكات استراتيجية تسهم في تحقيق نقلة نوعية في قطاع الخدمات المالية بدولة الإمارات ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وتجمع شراكتنا مع "انديبتد" بين معرفتنا الراسخة بالسوق المحلية والخبرة العالمية المتقدمة في مجال حلول تسوية الديون وتبني أحدث الابتكارات المتطورة القائمة على الذكاء الاصطناعي. وسنعمل معاً على تزويد المؤسسات المالية وعملائها بحلول مبتكرة تتميز بالكفاءة وتراعي الظروف الإنسانية، بما يساعد الأفراد على إدارة أوضاعهم المالية، ويعزز النمو المستدام للقطاع ككل."

وبدوره، قال جوشوا فورمان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "انديبتد":"الديون ليست مرتبطة بسوق واحدة فقط، وغالباً ما تفرض تحديات معقدة. لكن بفضل وجود شركة "انديبتد" على المستوى الدولي، يمكن تحويل هذه الديون إلى فرص وتقديم حلول عملية وفعالة للمؤسسات. وتحظى شراكتنا مع "ميداف" بأهمية خاصة، حيث تعد دولة الإمارات سوقاً يتميز بالحيوية والديناميكية. ومن خلال الجمع بين منصاتنا القائمة على الذكاء الاصطناعي إلى جانب خبرة "ميداف" الواسعة في السوق، سنرسي معاً معياراً جديداً لحلول تسوية الديون، يرتكز على ضمان مراعاة البعد الإنساني ومنح فرصة الاختيار، وتحقيق نتائج إيجابية مستدامة للأفراد والشركات على حد سواء."

ومن الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تمثل ثاني شراكة استراتيجية لشركة "ميداف" منذ إطلاقها، وذلك عقب شراكتها الاستراتيجية مع شركة "برينكس" مطلع العام الجاري، بهدف توفير خدمات متطورة لإدارة النقد والمقتنيات الثمينة لدى المؤسسات المالية في دولة الإمارات.

منذ تأسيسها عام 2016، أسهمت شركة "انديبتد" في إحداث تحولاً في مجال تسوية الديون عبر إيجاد حلول قائمة على التكنولوجيا تضع مصلحة العملاء أولاً. واليوم، تمتد عملياتها إلى عدة مناطق حول العالم، وتسعى إلى توسيع حضورها في أسواق جديدة.

نبذة عن "ميداف":

تأسست شركة "ميداف" في أبوظبي العالمي لتقديم خدمات مالية مبتكرة من خلال المساهمة في مجموعة من الشركات التي تقدم حلول متطورة لإدارة العمليات التشغيلية والخدمات المالية والأتمتة القائمة على الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات والمنطقة. وتهدف الشركة إلى تمكين المؤسسات المالية والمصرفية من تعزيز كفاءة عملياتها التشغيلية وخفض تكاليفها والارتقاء بجودة خدماتها من خلال تبني أحدث التقنيات المتطورة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.meedaf.com.

للاستفسارات الإعلامية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكترونيpress@meedaf.com

نبذة عن"انديبتد":

تعد "انديبتد""شركة تكنولوجيا مالية عالمية تعمل على إعادة تعريف تجربة المؤسسات وعملائها لعمليات تسوية الديون. وتختار المؤسسات حول العالم حلول "انديبتد" المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في التحصيل واتخاذ القرار، لتجاوز الأساليب التقليدية، وتقديم تجربة أفضل للمستهلكين، وتعزيز الرفاه المالي.

ومع توسع عملياتها التشغيلية في سبع دول حول العالم وما زالت في نمو متواصل، تمكن "انديبتد" المؤسسات من بناء علاقات أقوى مع عملائها، وتحقيق نتائج أكثر فعالية في تحصيل الديون، وقيادة القطاع نحو مستقبل أكثر تطوراً ومراعاةً للبعد الإنساني في إدارة التحصيل، انطلاقاً من رسالتها الهادفة إلى إحداث تغيير محوري ومستدام في عالم ديون الأفراد نحو الأفضل.

