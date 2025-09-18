أعلنت موني هاش، المنصة الرائدة لتنسيق المدفوعات وعمليات الإيرادات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن إبرام شراكة استراتيجية مع مُيسر، الشركة السعودية للتقنية المالية المرخّصة من البنك المركزي السعودي (ساما)، في خطوة تهدف إلى دعم النمو المتسارع للاقتصاد الرقمي في المملكة وتعزيز الابتكار في قطاع المدفوعات.

وتجسد هذه الشراكة التزام الشركتين بدعم رؤية السعودية للتحول الرقمي، عبر توظيف الخبرات العالمية والمحلية لابتكار حلول مالية تسهم في تطوير نظام التقنية المالية وتمكين الشركات من تحقيق نمو مستدام.

وفي هذا السياق، قال نادر عبد الرازق، الرئيس التنفيذي لشركة موني هاش:

"تتمتع المملكة بأحد أكثر الاقتصادات الرقمية ديناميكية في المنطقة. تمثل هذه الاتفاقية انعكاسًا إلى التزامنا ببناء شراكات قوية تعزز نمو هذا القطاع الحيوي، والعمل مع مُيسر يمنحنا فرصة لدمج خبراتنا العالمية مع القدرات المحلية للمساهمة في دفع عجلة الابتكار المالي."

من جانبه، أكد عبد العزيز الشتوي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة مُيسر:

"التعاون هو ركيزة أساسية في رسالتنا. توقيع مذكرة تفاهم مع موني هاش تمثل انطلاقة لعلاقة طويلة الأمد تُطلق آفاقًا جديدة أمام الأعمال التجارية وتدعم طموح المملكة لتكون مركزًا عالميًا للابتكار المالي."

وتابع: من خلال الدمج بين حلول موني هاش التقنية وخبرة مُيسر المحلية واعتمادها التنظيمي، ستعمل الشركتان على إطلاق مبادرات مشتركة تعزز من كفاءة أنظمة المدفوعات، وتدعم التحول الرقمي للأعمال، وتفتح المجال أمام فرص جديدة تسهم في ترسيخ مكانة السعودية كوجهة عالمية في مجال التقنية المالية.



تعتبر "موني هاش"، أول منصة رائدة في مجال تنظيم المدفوعات وعمليات الإيرادات، مصممة خصيصًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وصممت لتلبية احتياجات الشركات الناشئة والمشاريع الكبيرة على حد سواء، وتوفير المرونة وقابلية التوسع اللازمتين للتعامل مع بيئة مالية سريعة التطور.

يذكر أن شركة "مُيسر المالية"، هي شركة سعودية مرخصة من قبل البنك المركزي السعودي لتقديم حلول الدفع الإلكتروني ومقرها في الرياض، وتقوم استراتيجية الشركة على أن تكون الخيار الأول لممارسي التجارة الإلكترونية والمبدعين، وفق موقعها الإلكتروني.

