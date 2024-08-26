تُعد بيتباندا تكنولوجي سوليوشنز واحدة من أكثر مزودي الحلول البنية التحتية التقنية للعملات الرقمية توسعاً وانتشاراً على مستوى العالم.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تعلن كوين مينا ش.م.ب (مقفلة)، المنصة الرائدة لتداول العملات الرقمية والمرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي، وشركتها الشقيقة كوين مينا م.م.ح المرخصة من سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، عن عقد شراكة استراتيجية مع بيتباندا تكنولوجي سوليوشنز، المزود الرائد للبنية التحتية التقنية للعملات الرقمية. تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز كفاءة التداول على منصة كوين مينا وزيادة العملات الرقمية المتاحة لمستخدميها.

وفي هذه المناسبة، عبّر مؤسسا كوين مينا، دينا سمعان وطلال الطبّاع عن فخرهما بالشراكة مع بيتباندا تكنولوجي سوليوشنز، الرائدة في مجال الحلول التقنية، قائلين: "إن هذه الشراكة تعكس التزامنا المشترك بتقديم أفضل خدمات تداول العملات الرقمية. وبفضل هذا التعاون الجديد، سنتمكن من تعزيز كفاءة التداول على منصتنا، وكذلك تلبية أحد أبرز احتياجات مستخدمينا؛ وهو إدراج المزيد من العملات الرقمية. وهذا بدوره سيعزز قدرتنا على تلبية احتياجات السوق المتنامية بشكل أفضل وأسرع."

ستتمكن كوين مينا من إدراج مجموعة متنوعة من العملات الرقمية المتاحة في السوق لتلبية طلبات مستخدميها وبأعلى مستويات الأمان. من خلال اعتماد بيتباندا تكنولوجي سوليوشنز كمزود للسيولة، ستعمل كوين مينا على تعزيز كفاءة التداول وضمان حصول المستخدمين على أفضل الأسعار المتاحة في السوق. وبهذا، ستوفر كوين مينا تجربة التداول الأكثر سلاسة وموثوقية، مما يرسخ مكانتها كمنصة رائدة في تقديم خدمات العملات الرقمية في الوطن العربي.

وأضاف نديم لادكي، الرئيس العالمي لبيتباندا تكنولوجي سوليوشنز: "لقد أصبح الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مثالاً يحتذى به في تبني الابتكار والطموح في مجال العملات الرقمية. نحن في بيتباندا تكنولوجي سوليوشنز نقدم حلولاً مخصصة للمؤسسات في الوطن العربي، مما يتيح لهم الوصول إلى مجموعة متنوعة من العملات الرقمية بالتعاون مع شريك موثوق وخاضع للتنظيم.”

تُعد بيتباندا تكنولوجي سوليوشنز واحدة من أبرز الشركات في مجال حلول البنية التحتية للأصول والعملات الرقمية على مستوى العالم، وذلك بفضل قدرتها العالية على التوسع والانتشار. وباعتبارها رائدة في القطاع وملتزمة بالمعايير التنظيمية، تتمتع بيتباندا بحضور عالمي مميز، وتحظى بثقة العديد من المؤسسات المالية والبنوك وشركات التقنيات المالية الرائدة في العالم. ستعمل بيتباندا وكوين مينا بشكل وثيق مع الجهات التنظيمية لضمان الامتثال الكامل في جميع التعاونات المستقبلية.

نبذة عن كوين مينا:

تخضع شركة كوين مينا ش.م.ب (مقفلة)، التي تتخذ في مملكة البحرين مقراً لها، لترخيص وتنظيم مصرف البحرين المركزي كشركة مزودة لخدمات العملات الرقمية (الفئة الثالثة). أمّا الشركة الشقيقة، كوين مينا م.م.ح، فهي مرخصة كوسيط/تاجر لخدمة تداول العملات الرقمية من قبل سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، وهي تقدم خدماتها للمقيمين في الإمارات. تسعى كوين مينا إلى تمكّين مستثمري الوطن العربي - الجدد وذوي الخبرة منهم - الراغبين في الاستثمار في العملات الرقمية، وذلك من خلال السماح لهم بالمشاركة في الاقتصاد الرقمي الجديد على نحو آمن. من خلال كوين مينا، يمكن للمستثمرين شراء العملات الرقمية، بيعها، تخزينها، إرسالها واستلامها بأمان وموثوقية. بالإضافة إلى خدمتي الإيداع والسحب بعملتهم النقدية المحلية. من خلال رسومها التنافسية والسيولة العالية ونهجها التعليمي، تهدف كوين مينا إلى أن تكون منصة تداول العملات الرقمية الأبسط والأكثر موثوقية في الوطن العربي. يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.coinmena.com.

لمزيد من المعلومات الإعلامية أو الملاحظات، يُرجى التواصل مع: pr@bitpanda.com

لمحة حول بيتباندا:

تأسست بيتباندا في فيينا عام 2014، وهي واحدة من أبرز وسطاء تداول العملات المشفرة في أوروبا. تزخر محفظة شركة التكنولوجيا المالية النمساوية الرائدة بتشكيلة تضم أكثر من 2,800 أصل رقمي، بما فيها ما يزيد عن 400 أصل مشفر والعديد من الأسهم وصناديق المؤشرات المتداولة والمعادن الثمينة والسلع. كما تُقدم الشركة واحدة من أشمل مجموعات الأصول الرقمية المتاحة في أوروبا. تتمتع بيتباندا بثقة ما يزيد عن 4.5 مليون مستخدم والعشرات من الشركاء المؤسسين، وتمتلك التراخيص في العديد من الدول، علماً أنّ لديها سجل حافل بالتعاون مع الجهات التنظيمية المحلية لضمان سلامة الأصول وأمنها. يجعل هذا بيتباندا واحدة من أكثر منصات التداول أماناً وامتثالاً للمعايير التنظيمية على مستوى القطاع. وإلى جانب مقرّها الرئيسي في فيينا، تمتلك الشركة مكاتب في أمستردام وبرشلونة وبرلين وبوخارست.

لمحة حول منصة بيتباندا للحلول التكنولوجية:

تُعد منصة بيتباندا للحلول التكنولوجية واحدة من أكثر البنى التحتية "للاستثمار كخدمة" قابلية للتطوير على مستوى أوروبا والعالم. تسمح المنصة لشركات التكنولوجيا المالية والبنوك التقليدية والمنصات الرقمية لتقديم خدمات التداول والاستثمار والإيداع الخاضعة للتنظيم للأسهم وصناديق المؤشرات المتداولة والعملات المشفرة والمعادن الثمينة والسلع. ويستطيع شركاء المنصة تطوير عروضهم الخاصة بالاستناد إلى بنية تحتية موثوقة وحاصلة على اعتماد الآيزو 27001. كما تُتيح هذه المنصة المعيارية بالكامل خاصية التكامل من خلال واجهة برمجة التطبيقات المتقدمة أو حلول العلامة البيضاء المباشرة.