أعلنت شركة تاكسي دبي (ش.م.ع)، الرائدة في مجال توفير حلول التنقل الشاملة في دبي، عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة «كيتا»، الذراع الدولي لشركة التوصيل الصينية العملاقة «ميتوان»، بهدف تعزيز خدمات توصيل الميل الأخير في جميع أنحاء الإمارة وابتكار حلول لوجستية مستقبلية.

وقد تم توقيع الاتفاقية خلال فعاليات معرض "جيتكس" في دبي، بين كلٍّ من منصور رحمه الفلاسي، الرئيس التنفيذي لشركة تاكسي دبي، وألكس وي، المدير العام للعمليات اللوجستية في «كيتا» الشرق الأوسط.

ويأتي هذا التعاون بالتزامن مع استراتيجية النمو طويلة الأمد لشركة تاكسي دبي، والتي تهدف إلى تعزيز حضورها الريادي في أسواق النقل والتوصيل، لا سيما في قطاعي التجارة الإلكترونية وقطاع التجارة السريعة اللذين يشهدان تطورًا متسارعًا. ومن المتوقع أن يسهم هذا التعاون في فتح آفاقًا جديدة للاستثمار وتعزيز الشراكات التجارية، وزيادة فرص تحقيق الإيرادات.

وفي إطار هذا الاتفاق، ستتولى شركة تاكسي دبي مسؤولية تشغيل أسطول أولي يضم 150 دراجة نارية للتوصيل، مع خطط لزيادة العدد إلى 500 دراجة بحلول نهاية العام، تأكيدًا على التزامها بدعم سوق التوصيل عند الطلب في دبي الذي يشهد نموًا متسارعًا. ومن المتوقع أن تحقق هذه المبادرة إيرادات تتجاوز 10 ملايين درهم إماراتي خلال الاثني عشر شهراً الأولى.

ويُواصل قطاع دراجات التوصيل في شركة تاكسي دبي تحقيق نمو قوي، حيث ارتفعت الإيرادات في الربع الثاني من عام 2025 بنسبة 102% على أساس سنوي لتصل إلى 18.2 مليون درهم، ما يعكس قدرة الشركة على مواكبة احتياجات السوق المتغيرة وتقديم حلول لوجستية عالية الجودة.

وبالإضافة إلى توسيع أسطول الدراجات التابع لها، ستسهم هذه الشراكة في تعزيز التعاون المستقبلي لتطوير حلول توصيل عالية التقنية. ومن خلال الاستفادة من التقنيات المتخصصة لشركة «كيتا»، تعتزم الشركتان دراسة دمج طائرات الدرونز والمركبات ذاتية القيادة ضمن منظومة «كيتا» اللوجستية، التي سيتم إدارتها بالشراكة مع شركة تاكسي دبي.

وفي هذا الإطار، أكد السيد منصور رحمه الفلاسي، الرئيس التنفيذي لشركة تاكسي دبي، حرص الشركة على ترسيخ مكانتها كمزود رائد لحلول التنقل والخدمات اللوجستية في دبي، قائلاً: "نواصل في شركة تاكسي دبي تطوير حلولنا الذكية في مجالي التنقل والخدمات اللوجستية، انسجاماً مع رؤية دبي لمستقبل أكثر ترابطاً واستدامة. ويشهد قطاع التوصيل في دولة الإمارات نمواً لافتاً، مدفوعًا بازدهار التجارة الإلكترونية وخدمات التوصيل عند الطلب.

وأضاف منصور رحمه الفلاسي: "من المتوقع أن تتجاوز إيرادات توصيل الطعام عبر الإنترنت 5 مليارات درهم إماراتي في عام 2025 بحسب تقرير صادر عن منصة "ستاتيستا"، مع نمو سنوي مركب يتجاوز 3%، لتقترب نحو 6 مليارات درهم بحلول عام 2030. وتستثمر شركة تاكسي دبي في هذا النمو المتسارع من خلال أسطولها المتطور الذي يضم أكثر من 2,000 دراجة توصيل، مدعوماً ببنية تشغيلية مرنة ومتقدمة. وتأتي شراكتنا مع "كيتا" كخطوة استراتيجية نحو توسيع نطاق خدماتنا وتنويعها، بما يعزز قدرتنا التنافسية، ويجعلنا في موقع الريادة ضمن منظومة الخدمات اللوجستية المستقبلية التي تشمل تقنيات طائرات الدرونز والمركبات ذاتية القيادة».

من جانبه، عبّر ألكس وي، المدير العام للعمليات اللوجستية في «كيتا» الشرق الأوسط عن اعتزازه بهذه الشراكة، قائلاً: "يسعدنا التعاون مع شركة تاكسي دبي في إطار هذه الشراكة الاستراتيجية، التي تمثل خطوة مهمة نحو توسيع حضورنا في سوق الخدمات اللوجستية المتطور في دولة الإمارات. كما يُسعدنا أن نُسهم من خلال هذا التعاون في استقطاب خبرات "كيتا" العالمية، المدعومة بتقنيات شركة "ميتوان" الرائدة، إلى السوق المحلية، بما يُعزز من كفاءة خدمات التوصيل الذكي والمستدام. ومن خلال هذه الشراكة، نسعى إلى تعزيز كفاءة خدمات توصيل الميل الأخير، والإسهام بدور محوري في تطوير مشهد التنقل والخدمات اللوجستية».

وتمثل هذه الشراكة محطة جديدة في مسيرة التحول التي تشهدها شركة تاكسي دبي، إذ تواصل الشركة توسيع نطاق خدماتها لتتجاوز نقل الركاب والاستثمار في حلول تنقّل وخدمات لوجستية مستقبلية.

نبذة عن شركة تاكسي دبي

أصبحت شركة تاكسي دبي (ش.م.ع) بموجب القانون رقم (21) لسنة 2023 شركة مُساهمة عامة. وتعد شركة تاكسي دبي (DTC) شركة رائدة في مجال توفير حلول التنقل الشاملة في دبي، حيث تقوم بتشغيل أسطول يضم أكثر من 10,000 مركبة، بما في ذلك أكثر من 6200 مركبة أجرة. تأسست شركة تاكسي دبي في عام 1994 لتشغيل أسطول من مركبات الأجرة، وتوسعت منذ ذلك الحين لتقدم مجموعة واسعة من حلول التنقل المتكاملة عبر أربعة خطوط عمل رئيسية: مركبات الأجرة، ومركبات الليموزين لكبار الشخصيات، والحافلات، وخدمات توصيل الميل الأخير عبر دراجات التوصيل. تعد شركة تاكسي دبي هي المشغل الأول لمركبات الأجرة من حيث حجم الأسطول في دبي بحصة سوقية تبلغ حوالي 45%. وفي عام 2024، قامت مركبات الأجرة ومركبات الليموزين التابعة للشركة بـ 49 مليون رحلة.

نبذة عن «كيتا»

"كيتا" هي منصة توصيل تستخدم التكنولوجيا لربط المستهلكين بتجار التجزئة والطعام وعمال التوصيل المحليين. وفي إطار مهمتها المتمثلة في "مساعدة الجميع على تناول الطعام بشكل أفضل والعيش بشكل أفضل"، تلتزم Keeta بتوفير منتجات وخدمات محلية عالية الجودة تعود بالفائدة على المستهلكين وتجار الطعام والتجزئة وعمال التوصيل معاً. وتعد Keeta الذراع السعودية لعملاق خدمات التوصيل Meituan (المدرجة في بوصة هونغ كونغ تحت الرمز: 3690)، والتي تمتلك منصة Meituan Waimai لتوصيل الطعام الرائدة في الصين.

-انتهى-

#بياناتشركات