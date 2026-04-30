شراكة تركز على تعزيز الوصول إلى البيانات، ورفع كفاءة المعالجة، وتحسين دقة الاكتتاب

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة سلاش داتا، وهي شركة وطنية رائدة في دولة الإمارات، متخصصة في تطوير منصات رقمية على مستوى الدولة تربط بين القطاعين الحكومي والخاص، عن شراكة استراتيجية مع شركة الوثبة الوطنية للتأمين، لدعم جهودها في تحديث عمليات تأمين المركبات من خلال اعتماد منصة "مُلم"، وهي منصة رقمية تمكّن عمليات التأمين بكفاءة أعلى واعتماد أكبر على البيانات.

وتعكس هذه الشراكة الدور المتنامي لشركة سلاش داتا في تطوير قطاع التأمين، كما تؤكد التزام شركة الوثبة للتأمين بتبنّي الابتكار والتميّز التشغيلي والريادة الرقمية. ومن خلال اعتماد منصة "مُلم"، تتخذ الوثبة للتأمين خطوات عملية لتحديث عملياتها، وتعزيز إدارة المخاطر، ورفع الكفاءة عبر مختلف مراحل التأمين على المركبات.

وقال ثامر الفلاج، الرئيس التنفيذي لشركة سلاش داتا: "نفخر بشراكتنا مع الوثبة للتأمين في دعم تطوير بيئة تشغيل تأمينية أكثر ترابطاً وأماناً وذكاء. ومع تطور قطاع التأمين، باتت الشركات التي تتبنى نماذج تشغيل موثوقة ومتكاملة وقائمة على البيانات أكثر قدرة على تعزيز جودة الاكتتاب، وتسريع العمليات، والحد من أوجه القصور وتقليل المخاطر. ومن خلال منصة "مُلم"، تعمل سلاش داتا على تمكين منظومة تأمين أكثر حداثة تقوم على بيانات موثوقة ومستويات أعلى من التكامل، ونرى أن هذه الشراكة تعكس التوجه الذي يشهده القطاع."

من جانبه، قال شكري المهيري، الرئيس التنفيذي لشركة الوثبة الوطنية للتأمين: "في شركة الوثبة الوطنية للتأمين، لا يقتصر تركيزنا على تبنّي التكنولوجيا، بل يمتد إلى بناء نموذج تشغيلي أكثر ذكاءً وقدرة على التكيّف مع متطلبات المستقبل. وتمثل شراكتنا مع شركة سلاش داتا واعتمادنا لمنصة "مُلم" خطوة استراتيجية نحو تعزيز موثوقية البيانات، ورفع دقة الاكتتاب، وتقديم تجربة أكثر كفاءة وجودة عبر جميع مراحل التأمين على المركبات".

وأضاف: "نحن ملتزمون بأن تنعكس كل خطوة تطويرية نقوم بها على تجربة المتعاملين بشكل ملموس. ومن خلال منصة "مُلم"، نعمل على تبسيط الإجراءات، وتحسين جودة القرارات، وتقليل التعقيدات المرتبطة برحلة التأمين على المركبات، بما يمكّننا من الوفاء بوعدنا في تقديم "رعاية تتجاوز التغطية" بصورة أكثر اتساقاً وقابلية للقياس."

وتُعد منصة "مُلم"، التي طوّرتها وتديرها شركة سلاش داتا، منصة وطنية للتكامل الرقمي، صُممت لتمكين شركات التأمين من تحديث عمليات تأمين المركبات، عبر إتاحة وصول آمن ومباشر وذكي إلى البيانات الأساسية المرتبطة بالمركبات والسائقين والحوادث. ومن خلال الربط المباشر بين الأنظمة، تسهم المنصة في تقليل الاعتماد على المعالجة اليدوية، ورفع دقة البيانات، وتعزيز حماية الخصوصية، وتقوية الضوابط للحد من التلاعب والاحتيال، فضلاً عن دعم تسعير أكثر عدالة وتقليل الأعباء التشغيلية. كما تتيح سرعة أكبر في إنجاز المعاملات، وتعزّز حوكمة البيانات، وترفع كفاءة عمليات التأمين بشكل عام.

ومن خلال هذه الشراكة، تسعى سلاش داتا والوثبة للتأمين إلى الإسهام في بناء منظومة تأمين أكثر تطوراً واعتماداً على الحلول الرقمية، بما يدعم مرونة العمليات، ويرفع جودة الخدمات، ويدعم تطوّر القطاع.

وتعدّ "سلاش داتا" شركة تابعة لـ "First.tech"، وتشكّل جزءاً من شركة جودان المالية القابضة، وهي منصة الخدمات المالية المخصّصة التابعة للشركة العالمية القابضة (IHC).

نبذة عن "سلاش داتا":

سلاش داتا هي شركة وطنية رائدة في دولة الإمارات، متخصصة في تطوير منصات رقمية على مستوى الدولة تربط بين القطاعين الحكومي والخاص. ومن خلال قدراتها المتقدمة في التكامل الرقمي وبنيتها التحتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تدعم سلاش داتا الجهات الحكومية والقطاعات المنظمة في تعزيز التشغيل البيني، وترسيخ الحوكمة، وتسريع التحول الرقمي.

كما تتخصص سلاش داتا في تمكين المنظومات الرقمية بين القطاعين العام والخاص في القطاعات المنظمة، وتمتلك خبرات مثبتة في مجالات التنقل والتأمين والخدمات المالية. وتدعم منصاتها عمليات محورية تشمل نقل ملكية المركبات، والتمويل، وعمليات التأمين.

