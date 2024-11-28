دبي: أعلنت شركة "شارب مايندز للاستشارات الهندسية"، الرائدة في تقديم الحلول الهندسية والمعمارية المبتكرة، عن حصولها على عقد تصميم و إشراف مشروع توسعة مستشفى الإمارات الدولي في منطقة الجيمي بمدينة العين بإمارة أبوظبي. يمثل هذا العقد محطة بارزة في تاريخ المستشفى، حيث يشهد أول توسعة كبرى منذ تأسيسه في عام 1993.

بموجب العقد، ستتولى "شارب مايندز" تقديم خدمات تصميم شاملة تركّز على احتياجات المرضى، بالتعاون مع شريكها الأمريكي"MCF Architecture". كما ستشرف الشركة على الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة، ومتابعة أعمال البناء، وإجراء الاختبارات النهائية، وتسليم المنشأة الجديدة. تهدف هذه التوسعة إلى تزويد المستشفى بتقنيات طبية متطورة وزيادة السعة الاستيعابية لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة.

الخطة التوسعية تتضمن إضافة أكثر من ١٦٠ سريرًا جديدًا على مساحات طابقية تتجاوز 40,000 متر مربع، ليرتفع إجمالي عدد الأسرة إلى ما يقارب 200 سرير. ستمكّن هذه التوسعة للمستشفى من إدخال وحدات تخصصية وخدمات جديدة تعزز من قدرته على تقديم رعاية طبية من الطراز الأول.

وتشمل المرافق الجديدة مركز متطور للطوارئ بالتعاون مع تقنيات روبوتية متقدمة، خدمات عيادات طويلة الأمد والطب الدقيق والطب التكاملي و قسم متطور للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل والإصابات الرياضية،و وحدات التجميل، و وحدة أشعة تشخيصية متكاملة ووحدة تنظير داخلي، و أسرة عناية مركزة بما في ذلك وحدات للأطفال حديثي الولادة، و غرف ولادة مجهزة بأحدث التقنيات وأجنحة ملكية فاخرة للمرضى الراغبين في رعاية متميزة،و ذلك إضافه لخمس غرف عمليات متطورة، وأقسام طبية وجراحية مزودة بغرف عزل للعناية المركزة.

وفي هذا السياق صرّح السيد/ أمير جريس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة شارب مايندز: "يشرفنا المساهمة في هذا المشروع الرائد الذي سيعزز بشكل كبير مستوى خدمات الرعاية الصحية في مدينة العين والمناطق المجاورة. سنوظف خبراتنا في تصميم الرعاية الصحية لتقديم حلول مبتكرة ومستدامة تركز على المرضى، بما يرسخ مكانة هذا المستشفى كرائد في قطاع الرعاية الصحية بدولة الإمارات."

من جانبه، قال السيد / لينوس باتريك أوبيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة مستشفيات الإمارات الدولية: "يسعدنا التعاون مع (شارب مايندز) في هذه التوسعة التي ستُمكننا من تلبية احتياجات مجتمعنا بشكل أفضل. يعكس هذا المشروع التزامنا الراسخ بتقديم خدمات رعاية صحية عالمية المستوى، مع التركيز على تحسين تجربة المرضى، والاستثمار في تقنيات مبتكرة، وترسيخ ثقافة التميز داخل منظمتنا."

تؤكد مشاركة "شارب مايندز" في هذا المشروع مكانتها كأحد رواد تصميم وتنفيذ مشاريع الرعاية الصحية. وتواصل الشركة تقديم حلول مبتكرة ومستدامة تلبي الاحتياجات المحلية مع الحفاظ على معايير عالمية في الهندسة المعمارية.

حول شارب مايندز للاستشارات الهندسية:

تُعد "شارب مايندز" واحدة من الشركات الرائدة في قطاع الهندسة المعمارية بدولة الإمارات، متخصصة في متخصصة في الهندسة المعمارية والهندسة والتصميم الداخلي وإدارة المشاريع والتخطيط الحضري. تتميز الشركة بمشاريعها في مجالات الرعاية الصحية، والتجارية، والسكنية، والتخطيط الحضري، وتواكب رؤية الإمارات من خلال خلق بيئات متناغمة مع الطبيعة، راسمة ملامح جديدة للتميز في هذا القطاع.

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