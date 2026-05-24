المنامة، مملكة البحرين: أعلنت سِـناد، الشركة الرائدة في مجال توفير خدمات معالجة البطاقات والمدفوعات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وإحدى الشركات التابعة لشركة بنفت، عن توسيع نطاق شراكتها الاستراتيجية مع بنك الخليج الجزائر. وتمثل هذه الخطوة محطة مهمة في مسيرة نمو سِـناد الإقليمي، وتعزيز حضورها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

واستنادًا إلى شراكة راسخة وتعاون قائم بين الطرفين، يأتي هذا التوسع ليعكس طموحًا مشتركًا لتسريع وتيرة الابتكار، وتعزيز كفاءة العمليات، والارتقاء بجودة حلول الدفع بما يلبي المتطلبات المتنامية للسوق الجزائري. كما يعزز هذا التعاون الموسّع دور سِـناد كشريك موثوق ومُمكّن رئيسي في مسار التحول لدى بنك الخليج الجزائر، من خلال تقديم حلول متقدمة وآمنة ومرنة تتماشى مع متطلبات الأنظمة المالية الحديثة. ويجسد هذا التوسع التزام بنك الخليج الجزائر بمواصلة تطوير قدراته التشغيلية والرقمية، إلى جانب قدرة سِـناد على الاستجابة بكفاءة ومرونة لاحتياجات البنك وتنفيذها وفق أعلى المعايير، بما يدعم استمرارية الخدمات وموثوقيتها.

وقال السيد محمود العلوان، مساعد المدير العام لتطوير الأعمال في سِـناد: "يمثل توسيع نطاق شراكتنا مع بنك الخليج الجزائر خطوة استراتيجية مهمة في مسيرة نموّنا الإقليمي. ويؤكد هذا التعاون التزامنا المستمر بتمكين المؤسسات المالية عبر بنية تحتية متطورة وجاهزة للمستقبل، كما يعزز مكانة سِـناد كشريك موثوق في قيادة تحول منظومة المدفوعات. ومن خلال هذه الشراكة، نواصل وضع معايير جديدة للابتكار، وقابلية التوسع، والتميّز في تقديم الخدمات."

وقالت السيدة أسماء ربيعي، مديرة المنتجات وأنظمة الدفع الإلكتروني في بنك الخليج الجزائر: "يأتي توسيع نطاق التعاون مع سِـناد امتدادًا للتعاون القائم بين الطرفين، ويعكس التوجه الاستراتيجي للبنك نحو مواصلة تطوير خدماته بما يتماشى مع متطلبات السوق المتنامية. ويسهم هذا التعاون في دعم جهودنا للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لعملائنا، إلى جانب تعزيز الكفاءة التشغيلية وتطوير منظومتنا الرقمية. كما يعكس كفاءة التعاون مع سِـناد وقدرتها على مواكبة متطلبات البنك المتطورة وتنفيذها بكفاءة، بما يدعم تقديم خدمات مدفوعات مصرفية دولية عالية الجودة لعملائنا."

وتنسجم هذه الخطوة مع استراتيجية سِـناد لتعزيز الشراكات عالية التأثير وتوسيع نطاق حضورها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. كما تؤكد دورها كمُمكّن رئيسي للتحول الرقمي، من خلال تقديم قيمة متميزة قائمة على الابتكار والتكامل الاستراتيجي، وتوفير حلول مدفوعات متقدمة تمكّن المؤسسات من التوسع والمنافسة والريادة في سوق يشهد تغيرات متسارعة.

نبذة عن سِـناد:

تأسست سِـناد في عام 2008، وتُعد من الشركات الرائدة في مجال توفير خدمات معالجة البطاقات والمدفوعات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وإحدى الشركات التابعة لشركة بنفت، وتخضع لتنظيم مصرف البحرين المركزي، وحاصلة على ترخيص مزوّد خدمات مساندة. تقدم سِـناد باقة متكاملة من الحلول الموثوقة والفعّالة تشمل إصدار البطاقات وتخصيصها، خدمات الترميز، الصراف الآلي والتاجر، مراقبة الاحتيال، مراكز الاتصال، إضافةً إلى أحدث الخدمات ذات القيمة المضافة لدعم الأنظمة والعمليات المتكاملة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني

www.sinnad.com.bh