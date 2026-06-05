كشفت "سينولوجي" (Synology)، الشركة العالمية المتخصصة في تمكين الشركات من إدارة وتأمين وحماية بياناتها، عن سلسلة من التحديثات لمنتجاتها خلال معرض "كمبيوتكس 2026" (COMPUTEX 2026). وشملت التحديثات مجالات إدارة البيانات، والنسخ الاحتياطي والاسترداد، والمراقبة، إنتاجية الأعمال، والبيئات السحابية الخاصة، وذلك تلبيةً للمتطلبات المتنامية لدى المؤسسات في دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز المرونة السيبرانية، وحوكمة البيانات، والعمليات القائمة على الذكاء الاصطناعي.

وتتضمن الابتكارات الجديدة الجيل القادم من نظام إدارة التخزين (DiskStation Manager - DSM)، والإصدار (ActiveProtect Manager 2.0)، وجهاز (DP5200) الجديد، إلى جانب حلولٍ موسعة للمراقبة والتحكم في الوصول، وإضافاتٍ جديدة لمجموعة تطبيقات المكتب (Synology Office Suite)، وتحديثات لمنظومة السحابة الخاصة (Bee Series).

وتتزامن هذه التحديثات مع توجُّه المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما في دول مجلس التعاون الخليجي، نحو إعادة تقييم أساليب إدارة أحجام البيانات التي تشهد زيادةً متسارعة، وتأمين البنى التحتية الموزعة، والاستعداد لأعباء عمل الذكاء الاصطناعي، وتحسين جاهزية الاسترداد عبر بيئات العمل المحلية والهجينة والسحابية. وتشير توقعات القطاع إلى أنَّ حجم الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيصل إلى 169 مليار دولار أمريكي في عام 2026، بزيادة قدرها 8.9% مقارنة بعام 2025، في حين يتوقع أن يصل إنفاق المستخدمين النهائيين على أمن المعلومات إلى 4 مليارات دولار أمريكي في عام 2026.

وقال فيليب وونج، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "سينولوجي": "تشكل البيانات جوهر أعمالنا، وتمثل الثقة ركيزتها الأساسية. ومن هذا المنطلق، نعمل على تطوير جميع منتجاتنا، بدءاً من البنية التحتية للمؤسسات وصولاً إلى حلول السحابة الشخصية، لتمكين المستخدمين من التحكم الكامل ببياناتهم، وضمان أعلى مستويات الأمان والموثوقية والخصوصية، مما يتيح لهم مواكبة التطورات المستقبلية بثقة تامة."

وتعكس هذه التحديثات تحولاً أوسع في الأولويات التكنولوجية للشركات الإقليمية، في ضوء تسارع وتيرة تبني الذكاء الاصطناعي وسعي المؤسسات لتعزيز قدرتها على التحكم في طرق تخزين البيانات وحوكمتها وحمايتها واستردادها عبر البيئات المحلية والهجينة والسحابية.

من جانبه، قال مايك تشين، مدير أول المبيعات الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط في "سينولوجي": "تشهد المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط تنامياً في الطلب على مستويات أعلى من الرؤية الشاملة والحوكمة والمرونة التشغيلية، في ظل التطور المستمر لقطاع البيانات. وتأتي الحزمة الأحدث لتحسينات نظام (DSM) وحلول (ActiveProtect) ومحفظة حلولنا المؤسسية تلبيةً لهذه المتطلبات."

وأضاف تشين: "تؤسس هذه التحديثات إطاراً آمناً لإدارة البيانات، وتضمن استمرارية الأعمال من خلال جاهزية الاسترداد، كما توفر البنية التحتية الحيوية لمبادرات الذكاء الاصطناعي المستقبلية."

ويقدم الجيل القادم من نظام (DSM) قدراتٍ مصمَّمة للبيئات الجاهزة للذكاء الاصطناعي والمؤسسات الكبرى. ويتيح هذا النهج للمؤسسات تفعيل استدلال وحوكمة الذكاء الاصطناعي محلياً مع الحفاظ على التحكم الكامل في البنية التحتية لبياناتها، وذلك من خلال دعم أنظمة التخزين الشبكي (NAS) المزودة بوحدات معالجة الرسومات (GPU) وأجهزة الذكاء الاصطناعي.

كما طرحت الشركة أداة (DSM Agent) لأتمتة وتنسيق مسارات العمل عبر الأنظمة، في حين يوفر مدير المجموعات (Cluster Manager) إدارة مركزية لعمليات النشر واسعة النطاق، بما يشمل ترحيل أعباء العمل، وعناصر التحكم في جودة الخدمة، والإدارة الموحدة للحماية. وتتضمن التحسينات الإضافية ميزة النشر الجماعي في أداة (Active Insight) لتسريع الإعداد في المواقع المتعددة، ومركز السجلات (Log Center) المحدث لتحسين الرؤية والامتثال والمراقبة الأمنية.

وأعلنت "سينولوجي" عن إصدار (ActiveProtect Manager 2.0)، والذي يوسع نطاق دعم النسخ الاحتياطي والاسترداد ليشمل (AWS EC2)، و(Azure VM)، و(Proxmox)، و(Nutanix AHV)، و(Google Workspace). وتتيح المنصة الاسترداد عبر منصات متعددة ضمن البنى التحتية السحابية الهجينة والافتراضية، وتقدم أيضاً قدراتٍ مدعومة بالذكاء الاصطناعي لاكتشاف الحالات الشاذة والبرمجيات الخبيثة، لمساعدة المؤسسات على تحديد التهديدات وتعزيز جاهزية الاسترداد. واستكمالاً للمنصة، يوسع جهاز (DP5200) الجديد محفظة (ActiveProtect) بخيار نشر إضافي لحماية البيانات المركزية.

وفي إطار توسيع منظومة المراقبة الخاصة بها، قدمت "سينولوجي" حلولاً جديدة للتحكم في الوصول، تشمل وحدة التحكم في الأبواب (AC100)، وقارئات (AR Series)، إلى جانب كاميرات المراقبة المقبَّبة الجديدة (DC Series)، وأجهزة تحليل الفيديو العميق التي تتميز بقدرات بحث دلالي عن الأحداث مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتتبع مسارات إعادة تحديد الهوية. كما كشفت الشركة عن خدمة (Surveillance365)، وهي خدمة مراقبة بالفيديو كخدمة (VSaaS) تتكامل مع محطات المراقبة المحلية، مما يتيح المراقبة السحابية الهجينة للبيئات النائية والموزعة جغرافياً. وتم تصميم هذا الحل لمراقبة الأمن والحماية عن بُعد وعبر المواقع المتعددة، وغيرها من البيئات الموزعة التي تتطلب إدارة أمنية مركزية.

وعلى صعيد إنتاجية الأعمال، وسَّعت الشركة مجموعة تطبيقاتها المكتبية بإطلاق تطبيقي (ChatPlus) و(Meet)، لتوفير إمكانات اتصال آمنة واجتماعات افتراضية خاضعة لسيطرة المؤسسة. ويتميز كلا الحلين بخدمات النسخ والترجمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على تخزين البيانات محلياً، مما يمكن المؤسسات من تعزيز إنتاجية الأعمال دون المساس بمتطلبات الحوكمة والخصوصية.

وبالنسبة للأفراد والاستخدامات المنزلية، أعلنت "سينولوجي" عن تحديثات لحلول (BeeStation) و(BeeStation Plus)، لتوسيع خيارات التخزين. وتتضمن الميزات الجديدة أداة (BeeCamera)، التي تتيح المراقبة المنزلية عبر جهاز (BeeStation Plus) باستخدام كاميرات "سينولوجي"، بالإضافة إلى ميزة البحث العميق (Synology Deep Search)، وهي وظيفة بحث محلي مدعومة بالذكاء الاصطناعي لأنظمة التشغيل (macOS) و(Windows)، تتيح للمستخدمين العثور على المحتوى الشخصي وإدارته بسرعة مع الحفاظ على الخصوصية الكاملة وملكية البيانات محلياً.

وترسخ هذه التحديثات التزام "سينولوجي" المستمر بدعم المؤسسات والأفراد لإدارة البيانات وحمايتها وتعزيز قيمتها، في ظل تسارع التوجه العالمي نحو الاعتماد على التقنيات المتقدمة للذكاء الاصطناعي.

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