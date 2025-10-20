الرياض، المملكة العربية السعودية : تشارك سيمنس موبيليتي في المعرض والمؤتمر السعودي الدولي للخطوط الحديدية 2025، تحت شعار "تغيير منظومة النقل في المملكة العربية السعودية"، حيث تستعرض إمكانياتها في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 في مجال النقل، ودعم توسع شبكات القطارات عالية السرعة والمترو وأنظمة الشحن، مع تسريع التنقل المستدام في جميع أنحاء المملكة.

هذا، وتشارك سيمنس موبيليتي كراعٍ ماسي للمعرض الدولي الذي يُقام يومي 19 و20 أكتوبر في مركز واجهة روشن للمعارض والمؤتمرات بالرياض. ويهدف هذا الحدث إلى توفير منصة تربط مشغلي السكك الحديدية، وتكشف عن أحدث الابتكارات في قطاع السكك الحديدية والنقل، وتعزز التعاون بين مقدمي خدمات النقل الدوليين والشركات المحلية.

الجدير بالذكر أن السكك الحديدية عالية السرعة تُحدث اليوم نقلةً نوعيةً في الربط السعودي والإقليمي، وذلك من خلال توفير نقل عام سريع وموثوق ومستدام، يُثري السياحة ويُعزز التجارة. وتُعدّ برامج السكك الحديدية واسعة النطاق بمثابة محركات للتنمية الوطنية في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وقد وضعت المملكة العربية السعودية أهدافًا واضحة لمضاعفة مساهمة قطاع النقل والخدمات اللوجستية في الناتج المحلي الإجمالي، وتوسيع شبكة السكك الحديدية الوطنية بأكثر من 50%، ما يُرسّخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي في إطار رؤية السعودية 2030.

وتفخر سيمنس موبيليتي بالتاريخ الطويل من النجاحات في المملكة، حيث ساهمت في تنفيذ مشاريع كبرى، بما في ذلك أول نظام أوروبي من المستوى الأول للتحكم في القطارات (ETCS) في دول مجلس التعاون الخليجي على الخط الذي يُوفّر نقل الركاب والبضائع بين الرياض والدمام، مشروع قطار الحرمين السريع، وخط مترو المشاعر المقدسة، والخطين الأحمر والأزرق لمشروع مترو الرياض.

وستقدم سيمنس موبيليتي خلال المعرض والمؤتمر السعودي الدولي للخطوط الحديدية 2025، مجموعة منتجات مُخصصة للمملكة، تستند إلى أحدث عروضها الإقليمية. بحضور كلٍّ من ليون سوليير، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس موبيليتي في الشرق الأوسط وأفريقيا، وفرانك هاجماير، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس موبيليتي في المملكة العربية السعودية، وهو أحد المتحدثين في المؤتمر حاضرين في المعرض. وتتضمن مشاركة الشركة تقديم عروضٍ توضيحية لمنصة قطارات فيلارو نوفو عالية السرعة، ونظام التشخيص Railigent X للإدارة الذكية للأصول، ونظام التشغيل الآلي للقطارات عبر نظام التحكم الأوروبي في القطارات (ATO over ETCS) ونظام الإشارات Signaling X، ونظام التحكم Trainguard MT، ومنصة Siemens Xcelerator للرقمنة المفتوحة والموحدة.

وفي معرض تعليقه على هذا الحدث، قال فرانك هاجماير، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس موبيليتي في المملكة العربية السعودية: "نحن هنا لمساعدة المشغلين على زيادة الطاقة الاستيعابية بسرعة وبشكل مستدام، من خلال أنظمة رقمية تعزز السلامة، وترفع مستوى الموثوقية، وتخفض تكاليف دورة حياة العربات، وتحسن تجربة الركاب. ونحن على أتم الاستعداد لدعم الموجة التالية من مشاريع المملكة بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، وذلك بفضل حضورنا المحلي الموسّع في الرياض ومنظومة شركائنا المتنامية."

إلى ذلك، تأتي مشاركة سيمنس موبيليتي في المعرض والمؤتمر السعودي الدولي للخطوط الحديدية 2025 عقب إعلانها مؤخرًا عن توسيع مكتبها في الرياض، ما يعزز قربها من العملاء، ويمكّن من تعزيز القيمة المحلية وتطوير الكفاءات، ويدعم تنفيذ المشاريع المحلية العملاقة. ويأتي هذا الإعلان عقب تعيين فرانك هاجماير رئيسًا تنفيذيًا لشركة سيمنس موبيليتي في المملكة العربية السعودية في عام 2024.

وتعد شركة سيمنس موبيليتي شريكاً موثوقاً، لا سيما وأنها قد وفرت أكثر من 30 ألف قطار وقاطرة هي قيد التشغيل حالياً من قبل 500 عميل في أكثر من 100 دولة حول العالم، بمعدل أكثر من مليار كيلو متر ركاب يومياً. وتمثل هذه البيانات شهادة حية على حجم الخبرة التي تجلبها الشركة إلى مسيرة تحول السكك الحديدية في المملكة العربية السعودية.

تتواجد شركة سيمنس موبيليتي في الجناح H1-G20 في معرض السكك الحديدية السعودي الدولي.

