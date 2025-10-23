أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة سيف بن درويش، الشركة الرائدة في البناء والمقاولات في دولة الإمارات، عن استحواذها على شركة الخليج للقوالب الخرسانية الجاهزة، أكبر مُصنّع للخرسانة الجاهزة في الدولة.

يمثل هذا الاستحواذ خطوة استراتيجية مهمة تتيح دمج خبرات سيف بن درويش الواسعة في مشاريع الطرق والجسور والمطارات والأنفاق، مع القدرات التصنيعية المتقدمة لشركة الخليج للقوالب الخرسانية الجاهزة، بما يعزز إمكاناتهما المشتركة لتنفيذ مشاريع كبرى أكثر تطورًا بكفاءة وجودة عالية.

وتدير شركة الخليج للقوالب الخرسانية الجاهزة، منذ تأسيسها عام 1982، ستة مصانع موزعة بين دبي وأبوظبي بطاقة إنتاجية تصل إلى 1,500 مترًا مكعبًا يوميًا، وأسهمت في إنجاز العديد من المشاريع السكنية والتجارية والبنية التحتية داخل الإمارات وخارجها، محققة سجلًا مميزًا من الجوائز والتقدير.

من خلال هذه الخطوة، تؤكد سيف بن درويش التزامها المستمر بدعم رؤية الإمارات طويلة المدى في تطوير البنية التحتية المستدامة وترسيخ مكانتها كأحد أبرز رواد قطاع الإنشاءات في المنطقة.

نبذة عن شركة سيف بن درويش

تُعد شركة سيف بن درويش من أبرز الشركات الرائدة في قطاع الهندسة المدنية والإنشاءات في دولة الإمارات العربية المتحدة. وهي جزء أساسي من مجموعة درويش بن أحمد وأولاده، المجموعة الوطنية العريقة التي تمتد خبراتها لأكثر من أربعة عقود وتنتشر أعمالها عبر أربع قارات وفي أكثر من 50 دولة حول العالم. وبفضل خبراتها المتنوعة في مشاريع البنية التحتية من طرق وجسور إلى الأعمال البحرية وحفر الأنفاق والمحاجر وتأجير المعدات وخدمات النقل، لعبت الشركة دورًا محوريًا في إنجاز مشاريع كبرى ناجحة ساهمت في تشكيل ملامح النهضة العمرانية في الدولة. ومع التزامها المستمر بالجودة والتميّز، تظل سيف بن درويش في طليعة شركات الإنشاءات الرائدة في قطاع الإنشاءات على مستوى المنطقة.

نبذة عن شركة الخليج للقوالب الخرسانية الجاهزة

منذ تأسيسها عام 1982، رسخت شركة الخليج للقوالب الخرسانية الجاهزة مكانتها كإحدى الشركات الرائدة في مجال الحلول الخرسانية الجاهزة وسابقة الصب في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبفضل سجلها الحافل بالمشاريع الناجحة في القطاعات السكنية والتجارية والبنية التحتية، تميزت الشركة بريادتها في ابتكار وتقديم حلول خرسانية متطورة وفعّالة. وتدير الشركة حاليًا ستة مصانع متخصصة في دبي وأبوظبي بطاقة إنتاجية تصل إلى 1,500 مترًا مكعبًا يوميًا، ما جعلها أكبر مُصنّع للخرسانة الجاهزة في الدولة. وتمتد إنجازاتها إلى مشاريع كبرى في كل من الإمارات والسعودية، حيث تعكس خبراتها التزامها بأعلى معايير الجودة والتميّز في تطوير المباني والارتقاء بقطاع البناء في المنطقة.

-انتهى-

#بياناتشركات