أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت شركة سيبكس القابضة، المزود الرائد لحلول وخدمات الأمن السيبراني والمادي، عن تعاونها مع مايكروسوفت لتمكين الدول على مستوى العالم من تطوير وتحويل أمنها السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي.

ويأتي هذا التعاون في إطار المهمة العالمية التي تضطلع بها مجموعة جي 42 ومايكروسوفت بهدف تعزيز النمو الاقتصادي المستدام للجميع، عبر نشر الذكاء الاصطناعي بشكل آمن وموثوق ومسؤول. ويجمع هذا التعاون بين منصة مايكروسوفت الموحدة لعمليات الأمن، المدمجة مع الذكاء الاصطناعي التوليدي، وخبرة سيبكس المتقدمة في مجال الدفاع السيبراني، لتوفير أمن وكفاءة تشغيلية لا مثيل لهما لمؤسسات القطاع العام.

جدير بالذكر أن الحكومات والمؤسسات العامة تواجه اليوم ضغوطاً هائلة لحماية بنيتها التحتية الحيوية وبياناتها الحساسة، لا سيما مع تزايد تعقيد التهديدات السيبرانية. ولمواجهة هذه التحديات، تتعاون سيبكس مع مايكروسوفت لتوحيد خبراتهما بما يتيح تقديم حلول فعّالة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تُعزز الدفاعات السيبرانية لمؤسسات القطاع العام حول العالم، وتُسرّع التحول الرقمي الآمن، وتضمن الامتثال للمتطلبات التنظيمية المتطورة.

ومن خلال هذا التعاون، سيتاح لمؤسسات القطاع العام الاستفادة من:

منصة مايكروسوفت لعمليات الأمان الموحدة : وهي تمثل تكاملاً شاملاً لجميع قدرات أنظمة Microsoft Sentinel و Microsoft Defender XDR و Microsoft Security Exposure Management والذكاء الاصطناعي التوليدي في بوابة Microsoft Defender .

: وهي تمثل تكاملاً شاملاً لجميع قدرات أنظمة و و والذكاء الاصطناعي التوليدي في بوابة . الدفاع السيبراني لمؤسسات القطاع العام على نطاق واسع : تتمتع شركة سيبكس بخبرة مثبتة في تنفيذ وتشغيل مراكز عمليات الأمن على مستوى البلاد، ما يمكن المؤسسات العامة من التنبؤ بالتهديدات السيبرانية ومنعها والاستجابة لها في الوقت الفعلي، الأمر الذي يعزز الأمن القومي للبلاد.

النطاق والتأثير العالمي: ستدعم شركة سيبكس ومايكروسوفت الدول في مختلف أنحاء العالم في بناء بيئات رقمية آمنة وحديثة تخدم المواطنين والحكومات.

وفي تعليقه على هذا التعاون، قال هادي أنور، الرئيس التنفيذي لشركة سيبكس: "يُمثل هذا التعاون لحظةً محوريةً لنا لإعادة تعريف الأمن السيبراني من خلال القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي التوليدي. ونحن نرسي بالتعاون مع مايكروسوفت، معياراً جديداً للأمن الرقمي والتميّز التشغيلي في القطاع العام. ونتطلع الآن إلى توسيع نطاق هذه الإنجازات عالمياً كجزء من برنامجنا الذي يهدف إلى تأمين الدول".

من جانبه، قال مارك تشابان، نائب الرئيس المؤسسي لحلول العملاء والشركاء في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في مايكروسوفت: "نهدف من خلال التعاون مع سيبكس القابضة ليس فقط إلى تعزيز آفاق الأمن السيبراني من خلال الذكاء الاصطناعي، بل أيضاً لتعزيز مرونة مؤسسات القطاع العام حول العالم. وسوف نعمل معاً على بناء مستقبلٍ تستطيع فيه الحكومات تبني التحول الرقمي بثقة، مطمئنةً إلى أن عملياتها وبياناتها محمية بأفضل التقنيات والخبرات".

إلى ذلك، تلتزم سيبكس ومايكروسوفت معاً ببناء مستقبل يمكن فيه للحكومات تبني التحول الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي بثقة واطمئنان، وضمان حماية سلامة عملياتها وبياناتها.

عن شركة سيبكس القابضة CPX Holding

سيبكس القابضة، التابعة لمجموعة جي 42، هي شركة رائدة في توفير حلول وخدمات الأمن السيبراني والمادي الشاملة. تأسست شركة سيبكس في عام 2022 ويقع مقرها الرئيسي في أبوظبي، ويعمل بها أكثر من 600 متخصص في الأمن السيبراني والأمن المادي، يوفرون الخدمات للشركات والحكومات وقطاعات البنية التحتية الحيوية في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. وبفضل تركيزها القوي على توفير أعلى مستويات الأمن عبر منظومة الذكاء الاصطناعي، تعمل سيبكس على تمكين المؤسسات من تقييم المخاطر وحماية أصولها ومواصلة العمل بثقة واطمئنان.

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة: www.cpx.net

