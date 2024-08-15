دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن سوق دبي المالي عن توقيع مذكرة تفاهم مع بورصة شنزن الصينية للأوراق المالية، في إطار الالتزام المشترك بين الطرفين لتعزيز التعاون الإستراتيجي بينهما واغتنام فرص التعاون والاستثمار عبر الحدود.

وقّع مذكرة التفاهم كل من السيد تشين فنج، مدير إدارة التعاون الدولي في بورصة شنزن، وعفراء السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة دبي للإيداع التابعة لسوق دبي المالي، بهدف تعزيز الشراكات بين السوقين وتحفيز نموها في البلدين. وحضر حفل التوقيع سعادة شا يان، رئيسة بورصة شنزن وسعادة حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، وسعادة السيدة أو بوكيان، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي.

وبموجب مذكرة التفاهم الجديدة، سيركز التعاون بين سوق دبي المالي وبورصة شنزن على التنظيم المشترك لمؤتمر المستثمرين الدولي والندوات ومبادرات البحث وبرامج التدريب الرامية إلى تطوير أسواق المال، وتمويل الشركات المدرجة في السوقين. كما سيعمل الطرفان على استكشاف سبل التعاون في مجال الإدراج المزدوج، وصناديق التداول وفرص العرض المتبادل للمؤشرات ومنتجات الدخل الثابت، (شريطة الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة)، مما يعزز أنشطة السوق الثانوية لدى الجانبين.

كما ستسهّل الاتفاقية تبادل الرؤى والخبرات بين الطرفين في مجالات تطوير السوق والمنتجات والممارسات التنظيمية وممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وبناء القدرات في مجال تقنيات المعلومات، مما يرسي الأسس لتوثيق علاقات التعاون في المستقبل.

وأشار ممثل بورصة شنزن للأوراق المالية أن البورصة قد تقدّمت بخطوات ثابتة خلال السنوات الأخيرة في توسيع آفاق الانفتاح الثنائي على مستويات متقدمة. ويمثل توقيع مذكرة التفاهم فرصة بارزة لتسهيل التنظيم المشترك للحملات والأنشطة الترويجية، وتطوير منتجات وقنوات الاستثمار والتمويل بين البلدين، وتعميق التعاون العملي بينهما وزيادة قدرات أسواق المال على خدمة الاقتصاد في البلدين.

وفي معرض تعليقه على أهمية مذكرة التفاهم، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: "تشكل مذكرة التفاهم مع بورصة شنزن خطوة بارزة نحو تعزيز علاقاتنا الدولية، وتنمية فرص الاستثمار عبر الحدود، وتوسيع نطاق وصولنا إلى الأسواق. ومن خلال الاستفادة من مكامن القوة المشتركة، سنعزز الروابط الوثيقة بين أنظمتنا المالية، بل ونمهد الطريق لآفاق وفرص جديدة وواعدة للنمو والابتكار ستنعكس إيجاباً على المستثمرين ومختلف أصحاب المصلحة لدى الجانبين."

وعقب التوقيع الرسمي على مذكرة التفاهم، أقيمت فعالية خاصة في ناسداك دبي تضمنت جلسات حوارية مع خبراء القطاع. وتناولت المناقشات أبرز توجهات العلاقة بين أسواق رأس المال في دبي والصين، والتعاون الاستراتيجي بينها والآفاق المستقبلية، إلى جانب التطرّق إلى أحدث التطورات في لوائح أسواق رأس المال الصينية.

نبذة عن بورصة شنزن

تأسست بورصة شنزن للأوراق المالية في الأول من ديسمبر عام 1990، وهي كيان قانوني منظم ذاتياً تحت إشراف لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية. تنظم البورصة وتشرف على تداول الأوراق المالية وتؤدي المهام المنصوص عليها في القوانين واللوائح والقواعد والسياسات. وتشمل وظائفها الرئيسية توفير المكان والمرافق اللازمة لتداول الأوراق المالية، وصياغة القواعد التشغيلية، وتلقي طلبات الإدراج وترتيب إدراج الأوراق المالية، وتنظيم تداول الأوراق المالية والإشراف عليها، والإشراف على الأعضاء؛ وتنظيم الشركات المدرجة، وإدارة ونشر معلومات السوق وغيرها من الوظائف التي وافقت عليها لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية.

نبذة عن سوق دبي المالي

تأسّس سوق دبي المالي (DFM) كمؤسسة عامة ذات صفة اعتبارية مستقلة، وهو سوق ثانوي لتداول الأوراق المالية الصادرة عن شركات المساهمة العامة، والسندات التي تصدرها الحكومة الاتحادية، أو أي من الحكومات المحلية والهيئات والمؤسسات العامة في الدولة، وكذلك الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صنادق الاستثمار المحلية، أو أية أدوات مالية أخرى، محلية أو غير محلية، يقبلها السوق. بدأ سوق دبي المالي عملياته في 26 مارس 2000، وبعد طرحه العام الأولي في نوفمبر 2006 من خلال عرض 1.6 مليار سهم، وهو ما يمثل نسبة 20% من رأسماله المدفوع بقيمة 8 مليارات درهم، أصبح سوق دبي المالي شركة مساهمة عامة، وأدرجت أسهمه في 7 مارس 2007 برمز التداول (DFM). واعتبارًا من نفس العام، أصبح أول سوق متوافق مع الشريعة الإسلامية على مستوى العالم. وتمتلك حكومة دبي نسبة 80% من رأسمال الشركة بعد طرحها للاكتتاب العام، وتمثل الحكومة في هذه الحصّة شركة بورصة دبي المحدودة. www.dfm.ae

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