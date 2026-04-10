أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: تتوجه مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، إلى جانب شركاتها المدرجة، إلى هونغ كونغ لتنظيم جولتها التعريفية السنوية للمستثمرين خلال الفترة من 14 إلى 16 أبريل، حيث تستعرض قصة نمو إمارة أبوظبي المتسمة بالمرونة،، إلى جانب تنوّع الفرص الاستثمارية المتاحة عبر السوق. وتُعقد هذه الجولة على هامش "قمة إتش إس بي سي العالمية للاستثمار 2026".

تمثل هونغ كونغ المحطة الدولية الأولى لسوق أبوظبي للأوراق المالية خلال عام 2026، حيث تجمع هذه الجولة بين رؤوس الأموال العالمية وفرص النمو المتسارعة التي توفرها إمارة أبوظبي. وتعكس هذه الزيارة عمق العلاقات الراسخة والمتبادلة بين أبوظبي وهونغ كونغ، بوصفهما من أبرز المراكز المالية العالمية، كما تجسّد التزام الجانبين بتعزيز التعاون في مجالي الأعمال والاستثمار عبر الحدود.

وتأتي هذه الجولة استجابةً مباشرة لتنامي اهتمام مديري الأصول العالميين والمستثمرين المؤسسيين، حيث تركز على مسارات النمو الخاصة بالشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وتسلّط الضوء على البنية السوقية المتقدمة التي يقدمها السوق، باعتباره من بين أكبر 20 سوقاً مالياً على مستوى العالم وثاني أكبر سوق في المنطقة من حيث قيمته السوقية التي تتجاوز 850 مليار دولار أمريكي. كما تعكس الزيارة إلى هونغ كونغ تزايد الاتساق بين رؤوس الأموال في الشرق الأوسط والخبرات المؤسسية في آسيا. وتتيح الجولة لسوق أبوظبي للأوراق المالية استعراض باقة متنوعة من الفرص الاستثمارية عبر قطاعات ذات عوائد توزيعات مجزية وقطاعات تتمتع بإمكانات نمو مرتفعة.

في هذا السياق قال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: "تعتبر هونغ كونغ بوابة رئيسية لرؤوس الأموال العالمية، وتعكس جولتنا السنوية العلاقة الراسخة التي تربطنا بمجتمع المستثمرين فيها. ويتجه المستثمرون بشكل متزايد نحو أبوظبي، ليس فقط باعتبارها وجهة مستقرة، بل أيضاً كمركز رئيسي يتيح فرصاً استثمارية بعوائد تنافسية عبر قطاعات تشمل الطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، والمرافق، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا المالية. ويأتي حضورنا في هونغ كونغ استجابةً استباقية لاهتمام مجتمع الاستثمار العالمي بالاستفادة من الفرص الاستثمارية ".

وأضاف النعيمي: "نحرص من خلال هذه المشاركة على إتاحة وصول مباشر إلى مسيرة التحول الاقتصادي في أبوظبي، بما يمكن المستثمرين من التفاعل مع الشركات الكبرى المدرجة في السوق، والتعرف بشكل أعمق على الفرص الاستثمارية المتاحة".

وفي ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية، يواصل سوق أبوظبي للأوراق المالية ترسيخ مكانته كوجهة استثمارية تتسم بالمرونة والنشاط، مدعوماً بالتصنيفات الائتمانية المرتفعة لإمارة أبوظبي (AA/Aa2) وبيئة تنظيمية مستقرة. ويعكس ارتفاع مستويات النشاط وأحجام التداول ثقة المستثمرين المتنامية في السوق.

وحققت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية نمواً ملحوظاً خلال عام 2025، حيث تجاوزت القيمة السوقية 3.13 تريليون درهم، بزيادة نسبتها 4.6% مقارنة بعام 2024، فيما ارتفعت قيمة التداول الإجمالية بنسبة 12.6% لتتجاوز 385 مليار درهم. كما سجل متوسط قيمة التداول نمواً بنسبة 12.1% ليصل إلى 1.52 مليار درهم في عام 2025. وارتفعت قيمة تداولات المستثمرين الأجانب بنسبة 13.8%، في حين شكّل المستثمرون من الشركات 78% من إجمالي قيمة التداول.

وتواصل توزيعات الأرباح في سوق أبوظبي للأوراق المالية دعم بناء الثروات على المدى الطويل، حيث قامت الشركات المدرجة بتوزيع نحو 74 مليار درهم كأرباح نقدية خلال عام 2025. ويستفيد المستثمرون والشركات المُصدِرة من البيئة الاقتصادية الكلية المستقرة في أبوظبي ودولة الإمارات، إلى جانب تنامي الاستثمارات الأجنبية المباشرة واتساع حجم الاقتصاد غير النفطي.

نبذة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية:

تم تأسيس سوق أبوظبي للأوراق المالية في 15 نوفمبر من عام 2000 بموجب القانون المحلي رقم (3) لسنة 2000. وبموجب هذا القانون، فإنّ السوق يتمتّع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامه. في 17 مارس 2020، تم تحويل سوق أبوظبي للأوراق المالية من جهة عامة إلى شركة مساهمة عامة، وذلك وفقاً للقانون رقم (8) لسنة 2020.

كما تم تأسيس مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، وهي مجموعة للبنية التحتية للأسواق تضم السوق (سوق أبوظبي للأوراق المالية) ومنظومة ما بعد التداول التابعة له، بما في ذلك شركتاه المملوكتان بالكامل "إيداع أبوظبي" و"أبوظبي للمقاصة AD Clear)". ومن خلال هيكل أعمالها المتكامل والمتوافق مع المعايير العالمية، تدعم المجموعة أسواق رأس المال التي تتسم بالكفاءة والشفافية والمرونة عبر أنشطة التداول والمقاصة والتسوية والحفظ.

وتشمل عمليات مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية تداول الأوراق المالية، بما في ذلك الأسهم الصادرة عن الشركات المساهمة العامة والسندات الصادرة عن الحكومات أو الشركات وصناديق المؤشرات المتداولة، وأي أدوات مالية أخرى معتمدة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويعتبر سوق أبوظبي للأوراق المالية هو ثاني أكبر سوق في المنطقة العربية واستراتيجيته في توفير أداء مالي مستقرّ مع مصادر متنوّعة للدخل تتماشى مع المبادئ التوجيهية لأجندة الإمارات العربية المتحدة "الاستعداد للخمسين"، التي تهدف إلى بناء اقتصاد مستدام ومتنوّع يحقق قيمة مضافة.

