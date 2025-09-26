وفد سوق أبوظبي للأوراق المالية يضم 15 شركة رائدة مدرجة تتمتّع بمكانة قوية في السوق بقيمة سوقية مجمعة تتجاوز 300 مليار دولار أمريكي سيلتقي بمستثمرين عالميين

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن انطلاق جولة ومؤتمر المستثمرين العالميين لعام 2025 والتي سوف تقام في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية بدءً من 29 إلى 30 سبتمبر الجاري، وذلك بالتعاون مع "مورغان ستانلي". ويسلّط الحدث، الذي سوف يستمر يومين، الضوء على دور سوق أبوظبي للأوراق المالية والشركات المدرجة فيه في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز مالي رائد، من خلال سوق يتميّز بالابتكار والحيوية والشفافية.

يترأس وفد سوق أبوظبي للأوراق المالية كلٌّ من سعادة/ غنام بطي المزروعي، رئيس مجلس الإدارة؛ وعبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي للمجموعة. ويرافقهما عدد من الرؤساء التنفيذيين والمديرين الماليين وكبار المسؤولين من 15 شركة مدرجة في السوق، حيث سيستعرضون أمام المستثمرين العالميين مدى عمق وتنوّع أسواق رأس المال في إمارة أبوظبي.

ويعتبر سوق أبوظبي للأوراق المالية واحداً من أسرع أسواق المال نمواً على مستوى العالم، ومن أبرز الأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط، كما يُصنّف ضمن أكبر 20 سوق مالي عالمي. وبنهاية أغسطس 2025، بلغت القيمة السوقية للسوق نحو 850 مليار دولار أمريكي، مما يبرز مكانة أبوظبي كمركز مالي عالمي نشط، يلتزم بتحقيق النمو المستدام والازدهار وتحقيق المنفعة لكافة الأطراف المعنية.

بإجمالي قيمة سوقية تتجاوز 300 مليار دولار أمريكي، تمثل الشركات الخمس عشرة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية والمشاركة في الحملة الترويجية مجموعة متنوعة من القطاعات الرئيسة الداعمة لنمو الاقتصاد الوطني والمساهمة في تشكيل ملامح سوق أبوظبي المالي الديناميكي. وتشمل هذه القطاعات الخدمات المالية، والطاقة والمرافق، والعقارات والبنية التحتية، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والخدمات اللوجستية والنقل، والاتصالات – مما يعكس قوة وتنوع الاقتصاد الإماراتي.

على مدى يومي الحملة الترويجية، ستستعرض فرق الإدارة في الشركات المشاركة أبرز نتائج الأداء الأخيرة، وتتناول القضايا الرئيسة المؤثرة في أسواق المال مثل الاتجاهات العالمية في مجال الطاقة وعمليات الاندماج والاستحواذ. كما سيتضمن برنامج الحملة عقد اجتماعات فردية وجماعية بين الشركات المدرجة في السوق وكبار مديري الأصول وصناديق التحوط والمستثمرين المؤسسيين. وتمثل هذه الحملة الترويجية خطوة إضافية في مسيرة التكامل العالمي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بما يعزز التزامه بالابتكار والتواصل مع جهات المصدرة وتحقيق النمو المستدام.

يضم السوق مجموعة واسعة من الأدوات المالية التي تشمل الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة والمشتقات وأدوات الدين. علماً بأن السوق يعتبر أكبر منصة لصناديق الاستثمار المتداولة في المنطقة مع 17 صندوقاً مدرجاً حالياً. ومن بين هذه الصناديق ثلاثة تمنح المستثمرين إمكانية الوصول إلى السوق الأمريكية، وتشمل أسهماً لشركات رائدة مثل آبل وتيسلا وأمازون وبروكتر آند غامبل وإكسون موبيل، إلى جانب أول صندوق من نوعه في المنطقة يوفر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى سندات الخزانة الأمريكية مباشرة، والتي تُعد من أكثر فئات الأصول أماناً على مستوى العالم.

وبما يعكس الأداء القوي وثقة المستثمرين، نما إجمالي القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 11% وذلك مع نهاية أغسطس 2025 مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعزز هذا الزخم مكانة أبوظبي كمركز مالي عالمي ويدعم رؤيتها نحو تحقيق التنويع الاقتصادي والنمو المستدام.

نبذة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية:

تم تأسيس سوق أبوظبي للأوراق المالية في 15 نوفمبر من عام 2000 بموجب القانون المحلي رقم (3) لسنة 2000. وبموجب هذا القانون، فإنّ السوق يتمتّع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامه. في 17 مارس 2020، تم تحويل سوق أبوظبي من مؤسسة عاملة إلى شركة مساهمة عامة استنادا إلى القانون (8) من عام 2020. سوق أبوظبي للأوراق المالية تابع لـ"القابضة" (ADQ)، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة والتي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوّع.

سوق أبوظبي للأوراق المالية هو سوق لتداول الأوراق المالية، بما في ذلك الأسهم الصادرة عن الشركات المساهمة العامة والسندات الصادرة عن الحكومات أو الشركات والصناديق المتداولة في البورصة وأي أدوات مالية أخرى معتمدة من هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية. سوق أبوظبي للأوراق المالية هو ثاني أكبر سوق في المنطقة العربية واستراتيجيته في توفير أداء مالي مستقرّ مع مصادر متنوّعة للدخل تتماشى مع المبادئ التوجيهية لأجندة الإمارات العربية المتحدة "الاستعداد للخمسين". ترسم الخطة الوطنية مخطط التنمية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تهدف إلى بناء اقتصاد حيوي، مستدام، ومتنوّع يساهم بشكل إيجابي في الانتقال إلى نموذج عالمي جديد للتنمية المستدامة.

